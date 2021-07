Mick Jaggerin 34-vuotias naisystävä julkaisi harvinaisen perhekuvan: rocklegendaa 73 vuotta nuorempi kuopus ihastuttaa

Rocklegenda Mick Jaggerin naisystävä Melanie Hamrick julkaisi hellyttävän kuvan: tältä näyttää Jaggerin 4-vuotias kuopus.

Mick Jagger on omien sanojensa mukaan vihdoin asettunut aloilleen.

Rocklegenda Mick Jaggerin, 77, naisystävä Melanie Hamrick, 34, julkaisi hellyttävän kuvan pariskunnasta, ja kuvaan eksyi myös julkisuudessa harvoin esiintyvä perheenjäsen: Jaggerin 4-vuotias poika Deveraux.

Suloisessa kuvassa Hamrick suukottaa puolisoaan poskelle. Pieni Deveraux on pariskunnan välissä pitäen isäänsä kädestä kiinni.

Ballerina Hamrick vietti vastikään syntymäpäiviään, ja kuvatekstissä kiittääkin syntymäpäiväonnitteluista.

Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 2019, kuinka Jagger julisti Hamrickin tapaamisen jälkeen olevansa lopulta ”vain yhden naisen mies”.

Jagger tunnetaan siitä, että miehellä on ollut vuosikymmenien aikana lukuisia naisystäviä ja rakastajattaria. Hänen kerrotaan olleen varsin menevää sorttia ja vietelleen jopa 4 000 naista.

Vuonna 2019 mies asettui mitä ilmeisimmin viimein aloilleen, kun hän löysi onnen pitkäaikaisen on-off tyttöystävänsä Melanie Hamrickin kanssa.

Jaggerin ja Hamrickin historia on värikäs. Pari alkoi seurustella ensi kertaa vuonna 2014 ja vuonna 2016 syntynyt Deveraux-poika on heidän yhteinen lapsensa. Jaggerilla on lisäksi aiemmista suhteistaan kahdeksan lasta, viisi lastenlasta ja jopa yksi lapsenlapsenlapsi.

Jagger ja Hamrick ovat viiden viime vuoden aikana viihtyneet välillä yhdessä ja välillä erillään. Ystävien mukaan Jagger on jatkanut ”kentällä leikkimistä” parisuhteestaan huolimatta, sillä hän ei ole ollut valmis sitoutumaan vain yhteen kumppaniin.

Kun Jagger ja Hamrick alkoivat seurustella, teki Rolling Stones -tähti Irish Mirrorin mukaan selväksi, että haluaisi suhteen aikana tapailla myös muita naisia.

Jagger yhdistettiinkin vuonna 2018 esimerkiksi 23-vuotiaaseen, elokuvatuottaja Noor Alfallahiin. Jaggerin ja Alfallahin suhde kuitenkin päättyi, ja sittemmin Alfallah alkoi seurustella miljardööri Nicolas Berggruenin kanssa.

Eronsa myötä Jaggerin kerrotaan viihtyneen Hamrickin seurassa yhä enemmän. Rockikoni halusi lähipiirinsä mukaan olla läsnä nuorimman poikansa elämässä. Hän alkoi läheistensä mukaan suhtautua suhteeseensa Hamrickin kanssa aiempaa vakavammin. Daily Mailin mukaan rokkari vannoo olevansa tästä lähtien yksiavioinen ja panostavansa täysillä parisuhteeseensa.

– Hän sitoutui Melanieen, kun he olivat Mustiquessa joulun aikaan. Hän on viimein valmis asettumaan aloilleen ja olemaan yhden naisen mies, Jaggerin läheinen lähde paljasti tuolloin Daily Mailille.