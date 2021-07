Britney Spears pyrkii jälleen saamaan isänsä pois holhousvastuustaan – tilalle hän haluaisi tämän miehen

Tähden asianajajan mukaan laulaja on kykeneväinen päättämään asiasta itse, jos hän voi tuomarin mielestä valita itse asianajajansakin.

Yhdysvaltalaisen poptähti Britney Spearsin uusi asianajaja on pyytänyt, että laulajan isä poistettaisiin holhousvastuustaan. Pyynnöstä kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT).

Asia selviää tuomioistuimelle maanantaina jätetyistä asiakirjoista, joiden mukaan tähden isän tilalle halutaan kalifornialainen kirjanpitäjä Jason Rubin.

Poptähden isä James Spears, joka tunnetaan myös Jamiena, on ollut vastuussa 39-vuotiaan tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä 13 vuoden ajan. Holhousmääräys annettiin laulajan vuonna 2007 tapahtuneen henkisen romahduksen jälkeen.

NYT:n mukaan poptähti Spearsin uusi asianajaja Mathew Rosengart on perustellut pyyntöä tuomarin aiemmalla laulajan asianajajan valintaan liittyvällä päätöksellä. Rosengartin mukaan Spears on kykeneväinen itse nimittämään holhouksesta vastaavan henkilön, jos hän on tuomarin mielestä kykeneväinen päättämään omasta asianajajastaankin.

Tähden holhousasiaa käsittelevä tuomari Brenda Penny hyväksyi kuun puolivälissä Spearsin aiemman asianajajan pyynnön jättäytyä tehtävästään ja samalla tunnetun Hollywood-asianajajan pyynnön edustaa Spearsia jatkossa.

Aiemmin laulajaa oli edustanut tuomioistuimen nimittämä asianajaja Samuel Ingham. Holhousmääräyksen antamisen yhteydessä vuonna 2008 tuomari päätti, ettei laulaja voisi valita omaa asianajajaansa.

Pyyntöä määrä käsitellä syyskuussa

Tuomari Brenda Penny kertoi myöhemmin maanantaina antavansa päätöksen tähden isään liittyvän pyynnön osalta syyskuun lopulla. Kuuleminen on määrä järjestää syyskuun 29. päivänä.

Vain noin kaksi viikkoa tähteä edustanut Rosengart lupaili tiiminsä jättävän pyynnön James Spearsin poistamisesta holhousvastuustaan mahdollisimman pian. Hän on myös kehottanut laulajan isää jättämään holhousvastuun vapaaehtoisesti.

James Spearsin poistamista holhousvastuustaan on pyydetty aiemminkin. Tuomari kuitenkin hylkäsi edellisen, viime vuonna tehdyn pyynnön.

Sekä Spears itse että hänen lukuisat faninsa ja useat julkisuuden henkilöt ovat vaatineet holhousjärjestelyn lopettamista. Holhousasiasta aiemmin julkisuudessa vaitonaisena pysynyt tähti on esiintynyt menneiden viikkojen aikana jo kahdesti holhouskuulemisessa ja kuvaillut elämäänsä rajoittavaa holhousta muun muassa julmaksi.

Spears on syyttänyt holhoukseen osallistuneiden muun muassa pakottaneen häntä esiintymään ja ottamaan litiumia. Näiden lisäksi Spears kertoi, ettei hänen ole annettu poistaa ehkäisykierukkaa, vaikka hän haluaisi lisää lapsia.