Suositun saippuasarjan tähti Dieter Brummer löydettiin kuolleena vain 45-vuotiaana

Home and Away sarjasta tunnetuksi tullut näyttelija Dieter Brummer on kuollut.

Dieter Brummer näytteli suositussa Home and Away -sarjassa.

Australialainen näyttelijä Dieter Brummer on kuollut 45-vuotiaana, kertoo The Guardian. Brummer tunnettiin erityisesti Shane Parrishin roolistaan rakastetussa Home and Away -sarjassa. Poliisi löysi näyttelijän kuolleena lauantai-iltapäivällä Sydneyn Glenhavenista Australiasta useiden hyvinvointitarkastuspyyntöjen jälkeen. The Guardianin mukaan hänen kuolemansa ”ei uskota olevan epäilyttävä”. Brummerin perhe jätti maanantaina lausuntonsa liittyen suru-uutiseen. – Menetimme komean, lahjakkaan, hauskan, monimutkaisen ja rakastetun Dieterin lauantaiaamuna. – Hän on jättänyt massiivisen aukon elämäämme, eikä maailmamme tule koskaan olemaan sama ilman häntä. Ajatuksemme menevät kaikille teille, jotka tunsitte hänet, rakastitte häntä tai työskentelitte hänen kanssaan vuosien varrella. Arvostamme sitä, että kunnioitatte yksityisyyttämme tällä kauhealla hetkellä, perhe kirjoitti. Dieter Brummer menehtyi vain 45-vuotiaana. Brummer aloitti näyttelemisen australialaiseen rantakaupunkiin Summer Bayhin sijoittuvassa Home and Away -sarjassa vuonna 1992. Hänestä tuli nopeasti sarjan fanien suosikki. Hänen hahmonsa Shane Parrish muistetaan erityisesti romanssista Angel-hahmon kanssa, jota näytteli Melissa George. Vuosina 1995 ja 1996 Brummer voitti suosituimman näyttelijän Logie-palkinnon, joka on Australian televisioalalla vuosittain jaettu palkinto. Brummer jätti pitkään jatkuneen sarjan vuonna 1996, kun hänen hahmonsa kirjoitettiin sarjasta ulos. Hän kuitenkin jatkoi näyttelemistä useissa tv-sarjoissa, kuten Underbelly ja Neighbours. Sittemmin Brummerin työt näyttelijänä vähenivät ja hän työskenteli muun muassa kerrostalon ikkunanpuhdistajana. Hän on myöhemmin kertonut kaivanneensa fyysistä työtä. – Oli intensiivistä aikaa elämässäni tulla suoraan lukiosta vastaanottamaan kaikki tämä maine ja ihailu. Niin hienoa kuin se olikin, halusin todistaa itselleni, että saan edelleen käteni likaiseksi ja itseni hikiseksi yhtä helposti kuin pyörimällä kuvausten lavasteissa puunattavana. Brummeria on muistanut julkisesti muun muassa toimittaja Steve Pennels, joka julkaisi Instagram-tilillään yhteiskuvan Brummerin kanssa koskettavan tekstin kera. – Sain juuri tietooni kauhistuttavat uutiset Dieter Brummerista. Näin hänet viimeksi kolme vuotta sitten, kun kuvasimme Home and Away -sarjan 30-vuotisjuhlajaksoa, Pennel aloitti. – Hän oli aito, ihana mies, jolla oli älykäs huumorintaju. Hänellä oli jalat maassa, mutta hän näki julkisuuden sellaisena kuin se oli ja jätti sen taakseen, kun siitä tuli hänelle liikaa. Ajatukseni ovat hänen ihanan äitinsä ja muun perheensä luona, Pennel kirjoitti.