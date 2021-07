Jari Sarasvuon omaisuus on kahdeksannumeroinen summa – kertoo podcastissa kuinka rikastuminen muutti elämää

Jari Sarasvuo vierailee Tuomas Enbusken rahaa käsittelevässä podcastissa.

Liikemies Jari Sarasvuo, 56, on toiminut yrittäjänä yli 30 vuoden ajan. Hän on onnistunut kerryttämään itselleen miljoonaomaisuuden yritysvalmennuksia myyvällä Trainers’ House -firmallaan.

Nyt Sarasvuo kertoo mediapersoona Tuomas Enbusken podcastin Enbusken miljonäärit tuoreimmassa jaksossa, miten rikastaminen on vaikuttanut hänen elämäänsä. Sarasvuo tuli tunnetuksi 1990-luvulla esitetystä Hyvät, pahat ja rumat -keskusteluohjelmasta, mutta hän vakiinnutti paikkansa Suomen julkkispiireissä vasta yrityksensä menestymisen jälkeen.

– Yhtäkkiä kaikki, jotka olivat jotain, halusivat moikata mua.

Sarasvuo kertoo podcastissa huomanneensa jo aiemmin, että rikkailla ja suosituilla julkisuuden henkilöillä on tapana muodostaa keskenään näennäisen läheisiä suhteita. Vaikka toinen tunnettaisiin vain nimeltä, tätä kohdellaan kuin parasta ystävää.

– Mun mielestä rikkaus ei yhdisty ainoastaan rahaan, vaan ensisijaisesti sosiaaliseen asemaan. Sen voi saada monella eri tavalla.

Jari Sarasvuo on menestynyt niin liike- kuin rakkauselämässäänkin.

Tällä hetkellä Sarasvuon omaisuuden yhteenlaskettu arvo on noin 30 miljoonaa euroa.

– Se on net worth (nettovarallisuus) sen jälkeen, kun poistetaan kaikki lainat, Sarasvuo paljastaa Enbuskelle.

Vaikka miehellä olisi varaa elää leveästi, hän haluaa pitää elämänsä yksinkertaisena. Sarasvuo ja hänen vaimonsa entinen kilpahiihtäjä Virpi Sarasvuo (os. Kuitunen) siivoavat perheen kodin itse. Pariskunnan kesämökille ajetaan vaatimattomalla moottoriveneellä, eikä mökkiäkään ole uusittu vuosiin.

– Ihmiset kysyvät, että miksei teidän saarimökki ole hienompi. No me ei tarvita hienompaa, Sarasvuo toteaa.

– Täytyy huomata, että se mun varallisuus, ei ole muuttanut käytännössä mitään mun elämässä, hän jatkaa.

Jari Sarasvuon tuorein kirja julkaistiin vuonna 2015.

Aina näin ei kuitenkaan ole ollut. Nuorempana Sarasvuo ei pihtaillut rahojensa kanssa, vaan hän halusi tehdä vaikutuksen lähipiiriinsä. Mies paljastaakin käyttäneensä huimia summia matkustamiseen, seksiin sekä muiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen.

– Ostin kerran koko henkilökunnalle kulta-Rolexit. –– Aika paljon mä olen kanavoinut sitä (rahaa) mun työkavereiden lävitse. Olen vaikka hoitanut masentuneita ihmisiä järjettömillä rahasummilla, Sarasvuo kertoo.

Kun Enbuske tiedustelee Sarasvuolta, miten rikastuminen on vaikuttanut tämän vientiin naismarkkinoilla, Sarasvuo vastaa empimättä:

– Ei mulla ole ollut valittamista pillun saannin suhteen myöskään köyhänä, mutta on aivan itsestäänselvää, että se saatavuus parani samantien, kun alkoi pärjätä.

Virpi ja Jari Sarasvuo menivät naimisiin vuonna 2010. Kuva on otettu vuonna 2017.

Viimeiset 11 vuotta Jari Sarasvuo on ollut naimisissa vaimonsa Virpin kanssa, ja pariskunnalla on kaksi yhteistä lasta. Lisäksi Sarasvuolla on kaksi aikuista lasta edellisestä avioliitostaan.

Syyskuussa 2020 Virpi Sarasvuo kertoi pariskunnan suhteesta Anna-lehden haastattelussa. Hän kuvaili kaksikon olevan toisiinsa yhtä hullaantuneita kuin aina aiemminkin.

– Nyt kun olemme olleet 10 vuotta yhdessä, rakkautemme on syvempää ja täydempää. Päivä päivältä käy selvemmäksi, että meidän pitikin päätyä yhteen. Olemme tarpeeksi samanlaisia ja tarpeeksi erilaisia, jotta tämä toimii. Olemme vertaisia, ja molemmat kunnioittavat toisiaan ja haluavat toistensa parasta.

Myös Jari Sarasvuo luonnehti pariskunnan avioliittoa onnistuneeksi IS:lle viime vuoden kesäkuussa.

– Kohtuudella voin sanoa, että siinä missä ihminen ylipäätään voi rakkaudessa onnistua, tässä rakkaudessa on saanut onnistua, hän kertoi tuolloin.

Enbusken miljonäärit -podcast on kuunneltavissa Suplassa. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.