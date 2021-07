Litku Klemetti erotti basistinsa – syynä punkstoo-tilin kautta ilmenneet asiat

Litku Klemetti - yhtye erotti basistinsa punkstoon vuoksi.

Litku Klemetti -yhtye on erottanut basistinsa. Yhtye kertoi asiasta omalla Facebook-sivullaan.

Bändi kertoo, että yhtyeen jäsenet ovat saaneet Instagramin punkstoo-tilin myötä tietoonsa heidän basistiaan koskevia asioita, jonka vuoksi he päättivät erottaa miehen yhtyeestään.

– Pyrimme parhaillaan löytämään korvaavan soittajan, jotta kesän keikat voidaan soittaa sovitusti, yhtye kertoo Facebookissa.

Bändi myös avaa kirjoituksessaan erottamisen syitä.

– Yhtyeenä emme hyväksy misogyniaa, homo - ja transfobiaa, rasismia, ableismia, minkäänlaista häirintää, seksuaalista väkivaltaa tai muutakaan väkivaltaa, ja edellytämme tätä myös yhteistyötahoiltamme sekä keikkapaikoilta, bändi painottaa Facebook-julkaisussaan.

– Voimia kaikille ja kiitos rohkeudesta, yhtye toivottaa.

Punkstoo-niminen Instagram-tili herätti viime viikolla laajaa huomiota julkisuudessa. Tilin tarkoituksena on ollut jakaa anonyymien ihmisten kertomuksia heidän kokemastaan häirinnästä Suomen punkpiireissä.

Osa tilin julkaisuista yhdistettiin Pää kii -yhtyeen Teemu Bergmaniin, minkä vuoksi kaikki yhtyeen sovitut esiintymiset peruttiin.

Lue lisää: Suomalaismuusikosta leviää rajuja väitteitä sosiaalisessa mediassa – kiistää rikokset, levy-yhtiö pyytää uhreilta anteeksi

Paljon keskustelua herättänyt tili ilmoitti tänään lopettavansa toimintansa.

– Tämä viikko on ollut raskas varmasti kaikille, mutta erityisen raskas uhreille ja vanhojen traumojen kanssa kamppaileville. Myös meidän tilin pitäjien henkinen jaksaminen alkaa tulla vastaan, julkaisussa kirjoitetaan.

– Tavoitteemme on saavutettu ja keskustelu punkskenen sisäisistä ongelmista on aloitettu. Toivomme, että mahdollisimman moni on herännyt näkemään naisvihan, seksismin vallankäytön ympärillään, ja sitoutuu jatkossa puuttumaan siihen, punkstoo kirjoittaa.

– Erityisesti te cis-miehet: käyttäkää etuoikeuttanne muuttaaksenne asioita, julkaisussa kehotetaan.

Litku Klemetti on suomenkielistä indierock -musiikkia soittava yhtye, jonka keulahahmo on Sanna Klemetti.