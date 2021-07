Tuomas Enbuske paljastaa podcastissa järkyttävän totuuden huuruisista vuosistaan – maksullisten naisten nöyryyttämistä ja 600 euroa illassa kokaiiniin

Tuomas Enbuske sai lääkityksen kaksisuuntaiseen mielialahäiriöönsä reilu vuosi sitten. Nyt hän kertoo pahimmista maniakausistaan omassa podcastissaan.

Mediapersoona Tuomas Enbuske, 43, hävisi kolme vuotta sitten julkisuudesta tyystin. Joulukuussa 2020 hän paljasti Helsingin Sanomien haastattelussa saaneensa henkisen romahduksen, jonka jälkeen hän vietti aikaa psykiatrisessa sairaalassa. Miehellä diagnosoitiin tuolloin vakava masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö sekä autismin kirjo, jota kutsuttiin aiemmin Aspergerin oireyhtymäksi.

Helmikuussa Enbuske vieraili rap-artisti Pyhimyksen eli Mikko Kuoppalan podcastissa, jossa hän kertoi saaneensa lääkityksen kaksisuuntaiseen mielialahäiriöönsä. Mies totesi viime kesänä saadun lääkityksen parantaneen hänen elämänlaatuaan huomattavasti.

Hoitamattomana kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy usein toisiaan seuraavia mania- ja masennusjaksoja. Terveyskirjasto Duodecimin mukaan maniajaksoille tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa henkilön kohonnut mieliala sekä taipumus holtittomaan rahankäyttöön ja hyperseksuaalisuuteen.

Tuomas Enbuske aloitti kuntosaliharjoittelun henkisen romahduksensa jälkeen.

Nyt Enbuske paljastaa oman Enbusken miljonäärit -podcastinsa tuoreimmassa jaksossa, millaista hänen elämänsä oli pahimpien maniakausien aikaan. Juuri ennen henkistä romahdustaan miehen ura oli kovassa nosteessa, ja hän tienasi suuria summia muun muassa Enbuske, Veitola & Salminen -keskusteluohjelman juontajana.

– Jossain vaiheessa tienasin 20 000 euroa kuukaudessa. Sen lisäksi mulla oli 300 000 euron osakesalkku ja pystyin nostamaan osinkoja firmasta, Enbuske kertoo podcastinsa viimeisimmässä jaksossa.

– Tässä mun vaatimattomassa rahallisuudessa, aloin elämään aivan mulkkuelämää, hän jatkaa.

Enbuske kertoo järjestäneensä asunnossaan lukuisia huuruisia juhlia, joissa vieraille tarjoiltiin avokätisesti satojen eurojen arvoista samppanjaa. Hän itse nautti alkoholin lisäksi usein myös vahvempia aineita.

– Mulla oli varaa käyttää esimerkiksi kokaiinia, joka on ihan helvetin kallista. Se maksaa 120–150 euroa grammalta.

Kun podcastin vieraana ollut liikemies Jari Sarasvuo tiedustelee, montako viivaa yhdestä kokaiinigrammasta saa, Enbuske vastaa oikopäätä:

– Mä vedin niin paksuja, ettei kauhean montaa. Illassa saattoi mennä siihen (kokaiiniin) helposti 600 euroa. Itseasiassa aika usein menikin.

Tämän jälkeen Enbuske toteaa, ettei hänellä ole ollut tarvetta käyttää kokaiinia enää sen jälkeen, kun hän sai lääkityksen kaksisuuntaiseen mielialahäiriöönsä. Samaisessa keskustelussa juontaja kertoo kokeilleensa myös korvaushoitolääkkeenä käytettyä Subutexia.

Tuomas Enbuske on tehnyt paljon työtä omien mielenterveyshäiriöidensä käsittelemiseksi.

Vaikka Enbuske järjesti juhlia mitä ilmeisemmin harva se viikonloppu, virkavalta saapui paikalle miehen asuntoon vain kerran. Hänen kertomansa mukaan keittiönpöydällä oli kokaiinia noin 1200 euron edestä. Koska poliiseilla ei ollut lupaa kotietsintään, he eivät päässeet eteistä pidemmälle ja Enbuske selvisi tilanteesta pelkällä säikähdyksellä.

– Mä nautin siitä tilanteesta koko ajan, ja se oli sellainen adrenaliini(ryöppy). Mua kiihotti se valta tai se jännitys ja hienous siinä, Enbuske kertasi tilanteen kulkua podcastissaan.

Samaan aikaan Enbuske haki tyydytystä vallanhimolleen myös käyttämällä prostituoitujen palveluja.

– Käytin prostituoituja. – – En edes sen seksin takia, koska sitä mä olisin kyllä saanut, vaan sen vallan takia, mikä on vähän surullista näin jälkikäteen, hän pohtii.

Tuomas Enbuske erosi kihlattunsa Sarian Antilan kanssa vuonna 2019.

Podcastin loppupuolella keskustelu palaa uudelleen prostituoituihin. Tällöin Enbuske paljastaa halunneensa tarkoituksenmukaisesti nöyryyttää kadulta löytämiään naisia.

– Mun täytyy sanoa, etten ole yhtään ylpeä tästä, juontaja pohjustaa.

– Mä tykkäsin ottaa sellaisen vähän rumemman prostituoidun kadulta. Minusta oli jotenkin tosi hienoa, että mä pystyin nöyryyttämään sitä. Se, että se joutui tekemään näin. Ei tietenkään mitään väkivaltaa tai tällaista, hän jatkaa.

Paljastuksen jälkeen Sarasvuo toteaa Enbusken tukeneen toiminnallaan todennäköisesti ihmiskauppaa. Tähän juontaja vastaa hämmentyneenä:

– Voi olla. En tiedä. Minähän siis kannatan prostituutiota, jos se on sellaista kuin vaikka Saksassa. Tutkitusti, jos prostituoidulla on sutenööri, se tienaa enemmän ja tekee vähemmän töitä. Samalla tavalla kuin silloin, jos ihmisellä on manageri.

Tuomas Enbuske juonsi vuosina 2016–2018 keskusteluohjelmaa yhdessä Maria Veitolan ja Roope Salmisen kanssa.

Tuomas Enbuske puhui kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään IS:n haastattelussa maaliskuussa 2021. Myös tuolloin hän kertoi hoitaneensa sairauttaan laittomilla päihteillä.

– Olen itse lääkinnyt itseäni laittomilla aineilla. Se on erittäin yleistä maanisdepressiivisillä ihmisillä. Nyt en enää tarvitse niitä, kun minulla on lääkitys, Enbuske totesi maaliskuussa 2021.

Enbusken alamäki alkoi jo loppukesällä 2019, kun hän ajoi autollaan päin sähkötolppaa Sievissä. Törmäyksen seurauksena noin 250 taloutta oli yli kaksi tuntia ilman sähköjä.

Saman vuoden lokakuussa Enbusken uutisoitiin eronneen kihlatustaan Sarian Antilasta. Maaliskuussa 2021 hän kertoi ajatelleensa pitkästä aikaa uudelleen rakastumista.

– Voisin olla avoin asialle, mutta pohdin edelleen, että voiko kukaan koskaan oikeasti rakastaa minua. Kestääkö kukaan minua, kun olen kaikista hankalimmalla tuulella? hän pohti tuolloin IS:lle.

