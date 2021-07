Ruotsalainen Playboy-malli Victoria Silvstedt paljasti ”oudon kolmiodraamansa” Donald ja Melania Trumpin kanssa: ”Lähetti minulle koko ajan kukkia”

Victoria Silvstedt kertoo tunteneensa Melania Trumpin jo mallivuosiensa alkuajoista asti. Donald Trump ei tätä tiennyt pyytäessään Playboy-mallia lounaalle kanssaan.

Victoria Silvstedt, 46, tuli tunnetuksi vuonna 1993 kun hän sijoittui toiseksi Miss Ruotsi -kilpailussa. Hän oli Playboy-lehden Playmate of the Month joulukuussa 1996 ja seuraavan vuoden Playmate of the Year.

Nyt yksi Ruotsin tunnetuimmista kauneuskuningattarista on antanut haastattelun Femina-naistenlehdelle, jossa hän muistelee uransa alkua, tapaamiaan ihmisiä ja kansainvälistä jetset-elämää.

Silvstedt aloitti kansainvälisen mallin uransa Pariisissa.

Nuori ja menestyksennälkäinen nainen antoi työlle kaikkensa: hän asui raunioituneessa ja haisevassa huoneistossa, kunnes mallitoimisto sai hankittua hänelle paremman kämpän.

Uuden asunnon mukana tuli myös uusi kämppis: Melanija Knavs, josta tuli myöhemmin Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen, Melania Trump.

Silvstedt tunsi myös Donald Trumpin entuudestaan. Työskennellessään Yhdysvalloissa Silvstedt törmäsi useasti tulevaan presidenttiin.

– Donald oli nähnyt minut Playboyn kannessa ja Guessin mainoskampanjassa. Sen jälkeen kun allekirjoitin sopimuksen Elite Modelsin kanssa, Donald kertoi toimiston johtajalle haluavansa varata minut Atlantic Casinon mainokseen. Hän pyysi minua myös lounastapaamiseen.

Lounas oli Silvstedtin mukaan lievästi sanottuna mielenkiintoinen.

– Hän tuli hakemaan minut isolla limusiinilla ja menimme hänen suosikkiravintolaansa New Yorkissa. Hän puhui koko ajan itsestään. Sitten hän vei minut toimistoonsa Trump Toweriin. Itsekehu vain jatkui. Hänellä oli valtava ego ja ajattelin vain, että voi hyvä jumala, millainen mies. Hän oli niin täynnä itseään. Hän myös lähetti minulle koko ajan kukkia.

Pari vuotta myöhemmin Silvstedt törmäsi Donaldiin ja Melaniaan. Silloin he olivat jo pari. Tilanteesta kehittyi ”vähintäänkin mielenkiintoinen” kohtaaminen.

– Se oli hyvin outoa. En tiennyt, että he olivat alkaneet seurustella. Donald ei myöskään tiennyt, että me olimme Melanian kanssa asuneet yhdessä – tai että edes tunsimme toisemme.

– Meistä on myös kamalia kuvia punaiselta matolta. Melania Donaldin toisella puolella ja minä toisella. Ikään kuin olisimme hänen tyttöjään. Näitä kuvia näytettiin koko Trumpin vaalikampanjan ajan.

Silvstedt kertoi haastattelussa myös muutaman vuoden takaisesta tapaamisesta Melania Trumpin kanssa.

– Tapasin hänet newyorkilaisessa ravintolassa juuri ennen Trumpin valintaa presidentiksi. Hän ei koskaan uskonut miehensä voittoon. Hän oli siitä todennäköisesti yhtä järkyttynyt kuin kaikki muutkin, Silvstedt muistelee Expressenin mukaan.