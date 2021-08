Kirjailija Anne Hakkaraisen mies menehtyi silmänräpäyksessä ensihoitajien käsiin – tarkka syy ei selvinnyt

Anne Hakkarainen menetti yllättäen puolisonsa, kun heidän yhteinen kirjansa oli lähes valmis. Kirjailija hänestä tuli, kun hän jäi kuusikymppisenä työttömäksi.

Anne Hakkaraiselle kirjoittamisesta on ollut apua puolison kuoleman jälkeen, mutta heidän yhteisen romaanin loppuun vieminen tuntui raskaalta.

Kirjailija Anne Hakkarainen, 64, oletti, että viime vuoden marraskuun 25. päivä olisi ihan tavallinen keskiviikko. He tekisivät puolison Matin kanssa yhteistä romaaniaan ja normaaleja arkiaskareita kotonaan Savonlinnassa.

Heidän sota-aikaan sijoittuva romaanisarjansa oli edennyt neljänteen osaan, josta puuttuivat vielä viimeistelytyöt. Kirjailijanimenä avioparilla on ollut A.M. Frost, jonka kustantaja keksi, kun he julkaisivat 2018 jännityssarjansa ensimmäisen osan Näkymätön kuolema.

Työnjako avioparilla oli selkeä: juonta kehitettiin yhdessä, mutta Anne kirjoitti tekstin. Yhteistyö sujui, mutta he olivat ennen kaikkea onnellinen aviopari.

– Matti menehtyi ambulanssimiesten käsiin täällä kotona. Yhdessä silmänräpäyksessä menetin rakastetun, ystävän ja työkaverin, Anne kertoo suuresta menetyksestään.

Matti Hakkarainen oli sairauseläkkeellä sydänvaivojen takia. Hänen kuolinsyynsä todettiin sydänperäiseksi, mutta tarkkaa selvyyttä ei tullut edes ruumiinavauksessa.

– Ehkä se sopi jännityskirjailijalle, ettei selvyyttä tullut, Anne hymähtää.

Anne teki kirjan sisukkaasti yksin loppuun, vaikka helppoa se ei ollut. Vakoojan jäljet (Aula) julkaistiin heinäkuun alussa.

– Aluksi olin ihan shokissa, mutta onneksi on kolme poikaamme ja ystäviä. Suru on valtava, mutta näköjään pystyn elämään yksinkin, Anne sanoo.

Se on Annen mielestä hämmästyttävää, että elämä tosiaan jatkuu yksinkin. Mutta vielä hän tuntee kuin toinen puoli itsestä olisi kadoksissa.

– Tämä on nyt sellaista itseensä tutustumista. Yhtäkkiä pitäisi tuntea olevansa kokonainen yksinkin, vaikka ei ole, Anne miettii.

Joka päivä Annelle tulee hetkiä, kun ikävä tuntuu lähes ylivoimaiselta. Hänen sydämensä oli pakahtua, kun hän löysi vinyylilevyjen välistä rakkausrunoja, jotka puoliso oli kirjoittanut hänelle 2010.

– Matti oli hyvin tunteikas, Anne kertoo.

Anne ja Matti Hakkaraisella oli jo pitkä avioliitto takanaan, kun he alkoivat tehdä yhdessä romaanisarjaa.

Avioparin romaanisarjan päähenkilö on majuri Jang, jonka Mannerheim on tuonut Suomeen kummipoikanaan. Edellisen osan lopussa Jang avioitui Helle Haagan kanssa. Uusimmassa teoksessa ollaan jatkosodan puhkeamisen vaiheessa.

– Ei meidän kirjojamme voi lokeroida mihinkään, ne eivät ole sotaromaaneja eivätkä dekkareita, Anne naurahtaa.

Kirjasarja on vedonnut ehkä jopa hiukan enemmän naisiin. Joka ikisen sotaan liittyvän yksityiskohdan kirjailijapari on tarkistanut asiantuntijoiden avulla.

– Yksityiskohtien selvittäminen on ollut mielenkiintoista. Ei sota-aikana ollut vain yhtä totuutta, eikä oltu aina samanmielisiä, Anne toteaa.

Hakkaraiset pääsivät tutustumaan myös Helsingin Sanomien kirjoituksiin sota-ajalta, joten myös tiedot lehtijutuista ovat kirjassa totta. Yksi kirjasarjan henkilöistä on Helsingin Sanomien toimittaja.

– Siihen aikaan toimituksissa oli sovinismia, joka nyt tuntuu ärsyttävältä, mutta sitä nyt vain oli siihen aikaan, Anne toteaa.

” Työttömyys oli minulle iso onnenpotku. Jotkut asiat näyttävät ensin huonoilta, mutta ovatkin hyviä käänteitä.

Annella on nyt ollut ensimmäinen kesä ilman puolisoaan, jonka maalaamia tauluja on heidän kotinsa seinällä.

Elämä on yllättänyt Anne Hakkaraisen myös hyvällä tavalla. Kun hän jäi yt-neuvotteluiden jälkeen työttömäksi markkinointisuunnittelijan työstään joulun alla 2016, hän oli varma, että kuusikymppiselle ei löydy enää minkäänlaista työuraa.

Kun hän pähkäili puolisonsa kanssa tilannettaan, aika pian he alkoivat miettiä yhteistä kirjaa. 1990-luvulla he olivat julkaisseet yhteisen lastenkirjan, johon taiteellinen Matti Hakkarainen teki kuvituksen. Anne kirjoitti tekstit.

Tuli sitten ilta, jolloin Matti Hakkaraiselle kirkastui romaanisarjan päähenkilö. Siitä alkoi avioparin yhteinen kirjailijaura, jonka tosin sinetöi vasta kustannussopimus.

– Eikö ole ihmeellistä, että tämän ikäinen voi saada uuden työuran? Jos olisin saanut pitää työpaikkani, en olisi tehnyt yhtäkään kirjaa. Työttömyys oli minulle iso onnenpotku. Jotkut asiat näyttävät ensin huonoilta, mutta ovatkin hyviä käänteitä, Anne miettii.

Erityisen ilahtunut Anne on ollut palautteista, joiden mukaan heidän kirjoissaan näkyy elämänkokemus. Mutta eipä se tietenkään riitä, avioparin kirjat ovat myös vetävästi kirjoitettuja.

– Ymmärsimme toisiamme ilman sanoja, oltiin yhdessä melkein 30 vuotta, Anne sanoo syyksi hyvin sujuneeseen yhteistyöhön.

Kirjasarjan viides osakin on jo valmis. Kuudennestakin oli valmis suunnitelma jo ennen Matti Hakkaraisen yllättävää kuolemaa.

– Ainakin viides osa ilmestyy – jos saan kustannussopimuksen, Anne kertoo.

Anne Hakkarainen aikoo kirjoittaa myös oman romaanin, joka liittyy uneen, jonka hänen puolisonsa näki pari kuukautta ennen kuolemaansa. Tavallaan siis sekin kirja tulee olemaan yhteinen.

– Tämä uusin romaanimme on kunnianosoitus Matille, Anne kertoo. Kirjan alussa myös mainitaan, että se on omistettu hänelle.

Nyt Annella on ensimmäinen kesä ilman puolisoaan, jonka maalaamia tauluja on heidän kotinsa seinällä. Rakkaan puolison menetys tuntuu Annesta raskaalta, mutta paljon huonompi vaihtoehto hänen mielestään olisi se, että yhteistä elämää ei olisi koskaan ollut.

– Olen miettinyt paljon, miten paljon voi maksaa rakkaudesta. Olisin edelleen valmis yhteiseen elämään, vaikka tietäisin menettäväni hänet, Anne sanoo kauniisti.