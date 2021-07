Suomalaisen elokuvan menestysbuumi jatkuu – Teemu Nikin uusi elokuva ehdolla ison leffajuhlan voittajaksi

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia -elokuva on ehdolla Venetsian elokuvajuhlien yleisöpalkinnon voittajaksi.

Jussi-palkitun Teemu Nikin uusi elokuva Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on valittu Venetsian elokuvajuhlien uuteen Orizzonti Extra -kilpasarjaan, jonka voittajan valitsee yleisö.

Sokean ja liikuntakyvyttömän miehen rakkaustarinan kertova elokuva saa samalla maailman ensi-iltansa Venetsiassa. Kotimaan elokuvateattereissa elokuva on katsottavissa 10.9.2021 alkaen.

Teemu Nikin Haugesundin-elokuvajuhlilla jo ennen valmistumistaan palkittu Sokea Mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on valittu kilpailemaan festivaalin ainoan yleisösarjan voitosta. Kaiken kaikkiaan voitosta kilpailee kahdeksan elokuvaa. Korkeimmat yleisöäänet saanut elokuva palkitaan syyskuun alussa alkavien elokuvajuhlien päätöspäivänä lauantaina 11. syyskuuta.

– Maailman ensi-ilta arvostetuilla Venetsian elokuvajuhlilla on aivan järjettömän hieno juttu! Elokuvaa tehdessämme emme edes uskaltaneet toivoa pääsevämme maailman vanhimmalle elokuvafestivaalille. Nyt odotan ja toivon, että pääsen Petrin kanssa kanaalin varrelle skoolaamaan meidän elokuvalle, iloitsee ohjaaja Teemu Nikki.

Teemu Nikki nappasi Jussin Armomurhaaja-elokuvansa käsikirjoituksesta vuonna 2018.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on rakkaustarina, jossa sairauseläkkeellä vuodesta 2013 ollut ammattinäyttelijä Petri Poikolainen tekee elämänsä roolin kotinsa vankina olevana miehenä.

Vankilan muurit kaatuvat, kun Jaakko (Petri Poikolainen) päättää lähteä rakkaansa luo. Päätös ei ole helppo, sillä Jaakko on sokea ja halvaantunut rinnastaan alaspäin – ja matka on taitettava yksin. Päästäkseen perille, Jaakon on luotettava viiden tuntemattoman ihmisen apuun. Mikä voisi mennä pieleen?

Tampereen ja Nokian seudulla kuvattu elokuva on Teemu Nikin viides pitkä elokuva, ja samalla MS-taudin takia sairauseläkkeellä olevan Petri Poikolaisen unelmien täyttymys. Rooli on Teatterikorkeakoulusta vuonna 2000 valmistuneen Poikolaisen ensimmäinen elokuvapäärooli. Sokea ja liikuntakyvytön Poikolainen näyttelee elokuvassa sokeaa ja liikuntakyvytöntä, kotinsa vankina olevaa miestä. Intensiivinen roolisuoritus pitää katsojan otteessaan koko elokuvan ajan.

Elokuvan muissa rooleissa nähdään mm. Marjaana Maijala, Hannamaija Nikander, Samuli Jaskio ja Rami Rusinen.