Quentin Tarantino jättää tästedes keltaisen kulttiautonsa parkkiin: Pussy Wagon herättää liikaa huomiota

Elokuvaohjaaja Quentin Tarantino on joutunut luopumaan kuuluisalla keltaisella autollaan ajamisesta.

Elokuvaohjaaja Quentin Tarantinon on voinut tunnistaa helposti Hollywoodin kaduilla. Palkittu ohjaaja on vuosien ajan nimittäin ajanut Kill Bill -elokuvista tuttua keltaista Chevroletia, ”Pussy Wagonia”.

Nyt 58-vuotias ohjaaja aikoo kuitenkin jättää auton parkkiin.

– Minne tahansa ajan Pussy Wagonilla, ihmiset tunnistavat minut. He ajavat ympärilleni ja yrittävät tulla juttelemaan, Tarantino kertoo Deadline-sivustolle.

Elokuvaohjaaja Quentin Tarantino

Auto on saanut maailmanlaajuisen kulttimaineen sen oltua Kill Bill Vol. 1 -elokuvan The Bride -hahmon eli näyttelijä Uma Thurmanin pakoauto.

Viime vuonna isäksi tullut Tarantino kertoo, ettei aio ajaa autoa myöskään poikansa kanssa.

– Auto ei ole sopiva siihen. Se on hieno auto, ja sillä on hauska käydä silloin tällöin sunnuntaiajelulla, mutta en lähtisi hoitamaan asioita sillä, Tarantino tarkentaa.

Pussy Wagon toimii Kill Bill -elokuvien The Bride -hahmon, eli Uma Thurmanin pakoautona.

”Pussy Wagon” on esiintynyt Kill Bill -elokuvien lisäksi esimerkiksi Lady Gagan ja Beyoncén Telephone-kappaleen musiikkivideolla.

Tarantino ottaa kantaa myös koronapandemian muuttamaan elokuvateollisuuden tilanteeseen.

Quentin Tarantino

– Teimme Once Upon a Time in Hollywood -elokuvan aivan perinteisesti ilman franchisea. Käytimme elokuvaan noin 95 miljoonaa dollaria (noin 80 miljoonaa euroa). Elokuvaa näytettiin ympäri maailmaa ja teimme sillä rahaa noin 346 miljoonaa dollaria (noin 290 miljoonaa euroa), Tarantino kertoo Deadlinelle.

– Teimme sen kaiken rahan elokuvamyynnillä niin, että ihmiset istuivat perseensä elokuvateatterin penkkiin, Tarantino jatkaa.

Tarantino toteaa, että myös elokuvamaailma on nyt muuttunut.

– Enää emme saisi tuollaisia rahoja vain elokuvateatterimyynnillä. Se on vanhan maailman ajattelua, Tarantino kertoo.