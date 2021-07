13 Reasons Why -tähti kertoo olevansa transsukupuolinen: ”On villiä olla 29-vuotias ja elää murrosikää uudelleen”

Muun muassa Netflix-sarjasta 13 Reasons Why tunnettu Tommy Dorfman kertoo olevansa transnainen.

Draamasarjasta 13 Reasons Why tunnettu Tommy Dorfman kertoo Time-lehden haastattelussa, että on elänyt elämäänsä naisena viimeisen vuoden ajan.

Näyttelijä tuli tunnetuksi teinisarjasta vuonna 2017 esittäessään ujoa ja hieman juonittelevaa runoilijapoikaa Ryan Shaveria.

– Esittäydyn tänään naisena, sillä olen tehnyt lääketieteellisen sukupuolenkorjauksen. Transsukupuolisuus nähdään aina ”ulos tulemisena”, mutta en koskaan ole ollut muuta. Olen transnainen, pronominini ovat she ja her, ja nimeni on Tommy, Dorfman kertoo The Timelle.

– On villiä olla 29-vuotias ja elää murrosikää uudelleen, sillä joinakin päivinä tuntuu kuin olisin 14-vuotias. Transprosessi on ollut vapauttavaa ja selventävää, Dorfman kertoo kokemuksistaan.

Dorfman jakoi jo aiemmin elämäänsä naisena Instagram-profiilissaan, mutta ei koskaan puhunut julkisesti olevansa nainen.

– Olen elänyt eräänlaista ”ulostuloa” naisena vuoden ajan, mutta en ole kokenut turvalliseksi puhua siitä julkisesti. Mutta miksi en näyttäisi maailmalle, mille näytän? Dorfman selittää Instagram-kuviaan.

Dorfman aikoo pysyä Tommyna, sillä syntymänimellä on näyttelijälle erityinen merkitys.

– Minut on nimetty äitini veljen mukaan, joka kuoli kuukausi syntymäni jälkeen. Koen, että olen yhtä nimeni kanssa. Tämä on Tommyn evoluutiota, Dorfman avaa ajatuksiaan.

Dorfman ei kuitenkaan koe, että hän muuttuisi miksikään.

– Tämä ei ole muutosta, enkä ole menossa minnekään. Olen vain enemmän oma itseni.

Tommy Dorfman ei aio enää tehdä miesrooleja. Tulevana työprojektina Dorfman ohjaa sovituksen Mason Deaverin I Wish You All the Best -kirjasta. Hän on myös saanut roolin minisarja Fracturesta ja tähdittää Lena Dunhamin tulevaa elokuvaa Sharp Stick.