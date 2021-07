Prinsessa Dianan veljentytär nai miljonäärirakkaansa hulppeissa häissä Italiassa – serkut Harry ja William loistivat poissaolollaan

Lady Kitty Spencerin ja häntä puolet vanhemman miljonääri Michael Lewisin häitä juhlittiin lauantaina.

Lady Kitty Spencer on luonut uraa mallina.

Prinsessa Dianan veljentytär lady Kitty Spencer, 30, on astellut avioliiton satamaan. Brittimedian mukaan Kitty avioitui kihlattunsa miljonääri Michael Lewisin, 62, kanssa lauantai-iltapäivällä Italiassa.

Daily Mailin mukaan pariskunnan häitä vietettiin Frascatin kaupungissa hulppeassa kartanossa, josta avautuu näkymä vieressä sijaitsevaan Roomaan.

Italia-teemaisissa häissä itse morsian sekä monet juhlavieraat olivat pukeutuneet italialaisen muotitalon Dolce & Gabbanan luomuksiin. Mallina uraa luonut Kitty Spencer on toiminut viime kuukaudet kyseisen merkin brändilähettiläänä.

Myös Kitty Spencerin tuore aviomies tuntee muotimaailman hyvin, sillä hän on tahkonnut omaisuutensa vaatemerkkien Whistles ja Phase Eight omistajana.

Lady Kitty Spencer (harmaassa puvussa) on tuttu näky muotitapahtumissa.

Brittilehtien mukaan pariskunnan häissä nähtiin monia silmäätekeviä seurapiirikasvoja. Daily Mail kertoo, että vieraslistalta löytyivät muun muassa morsiamen kaksossisaret lady Eliza Spencer ja lady Amelia Spencer sekä laulaja Pixie Lott, Bathin markiisitar Emma Thynn ja tosi-tv-tähti Mark Vandelli.

Hello!-lehden mukaan myös morsiamen serkut prinssi William ja prinssi Harry olivat saaneet kutsun häihin. Vaikka serkukset ovat tiettävästi läheisiä keskenään, kumpikaan prinsseistä ei saapunut paikalle.

Kitty Spencer sen sijaan osallistui siskoineen sekä Williamin ja Catherinen että Harryn ja Meghanin häihin. Jälkimmäisissä hänet kruunattiin brittilehdistössä yhdeksi häiden parhaiten pukeutuneista vieraista. Tuolloinkin Kitty Spencer luotti suosikkimerkkiinsä Dolce & Gabbanaan.

Lady Kitty Spencer luotti vihreään Harryn ja Meghanin häissä.

Kitty Spencer ja hänen etelä-afrikkalaissyntyinen miehensä Michael Lewis kihlautuivat tiettävästi tammikuussa 2020. Pariskunta on pitänyt suhteensa poissa parrasvaloista, eikä heidän yhteisestä elämästään tiedetä juuri mitään.

Siitä huolimatta suhdetta on riepoteltu paljon brittilehdistössä etenkin pariskunnan suuren ikäeron vuoksi. Kaksikolla on ikäeroa 32 vuotta, ja Lewis on viisi vuotta vanhempi kuin morsiamen isä jaarli Charles Spencer.

Viime vuoden alkupuolella uutisoitiin, että Kitty Spencer olisi kääntymässä juutalaiseksi miehensä jalanjäljissä. Tuolloin hänet oli nähty vierailemassa synagogassa yhdessä miehensä kanssa. Lisäksi Kittyn tiedettiin opiskelleen uskonnollisia ohjeita ja käytäntöjä tulevaa avioliittoa varten.

