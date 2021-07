Sointu Borg kertoo sairastuneensa rajuun koronaan – omituiset oireet valvottaneet öisin: ”Siinä oli jo puolipaniikkitilassa”

Diili-voittajan oireet olivat aluksi niin rajuja, että puolison piti tarkistaa, ettei Borg ole lopettanut yöllä hengittämistä.

Diili-voittaja Sointu Borg kertoo sairastuneensa rajuun koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Borg julkaisi sunnuntaina Instagram-tilillään kuvan, jossa hän makaa vällyjen välissä sairaana.

Borg kertoo IS:lle, että hänen oireensa olivat aluksi todella ankarat, ja erityisesti yöt olivat vaikeita.

– Öisin on ollut vaikeampi saada happea, mutta se on nyt vähän helpottunut. Se oli ehkä se, mitä pelkäsin eniten. Kuume on ollut siellä melkein 39 asteessa, että aika ärhäkkää, Borg sanoo IS:lle.

Borgin avopuolisolla, räppäri Tomi Solosella on myös koronatartunta, mutta pahimmat oireet ovat jo menneet ohi ja mies jaksaa olla paremmin jalkeilla. Borgilla oireet jatkuvat yhä.

– Yhä on väsymystä ja kuumeilua, mutta nyt henki kulkee jo paremmin niin se on kiva. Kyllä ekana yönä vähän jännitti, Tomi kävi aina tunnin välein tarkistamassa, että hengittääkö se nainen vielä, Borg kertoo.

Pahin on Borgin mukaan kuitenkin ohi, ja henki kulkee jo paremmin. Rajut ensioireet kuitenkin säikäyttivät.

– Harvoin mäkään pelästyn, mutta siinä oli jo vähän puolipaniikkitilassa, että lähdetäänkö päivystykseen, Borg kertoo.

Borg kertoo, että hän on ollut kotona jo viikon, siitä lähtien kun Solonen sai sunnuntaina tiedon altistumisestaan. Solosen oireet alkoivat jo seuraavana päivänä. Pariskunta kävi koronatestissä ja Borgin testi oli tuolloin negatiivinen. Muutaman päivän kuluttua hänkin alkoi oireilla, ja uusi testi oli positiivinen.

– Onneksi jäin kotiin silloin. Kyllä sitä miettii, että jos olisi ollut yhtään huolimattomampi ja lähtenyt jonnekin, niin siinähän olisi voinut altistaa muita.

Tapahtuma-alan yrittäjänä Borg ei halua ottaa riskejä muiden altistamisessa.

Borg ja Solonen ovat saaneet ensimmäiset koronarokoteannoksensa. Rokotteen ottamista Borg suosittelee muillekin.

– Kyllä mä vahvasti suosittelen, että kävisivät nyt herranjumala ihmiset ottamassa niitä rokotuksia, hän lataa.

Borg kärsii Instagram-kuvatekstinsä mukaan hengenahdistuksen ja korkean kuumeen lisäksi pahoinvoinnista ja vilunväristyksistä. Lisäksi Borg kertoo kokeneensa korvien ja suun kutinaa. Borg uskoo, että ilman rokotetta oireet olisivat voineet olla vieläkin hurjempia. Nyt hän kertoo keskittyvänsä toipumiseen ja pitää taukoa sosiaalisesta mediasta.