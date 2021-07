R. Kellyä epäillään myös alaikäisen pojan seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Syyttäjät haluavat, että artistin elokuussa alkavassa oikeudenkäynnissä käsiteltäisiin myös uusia väitettyjä rikoksia.

R. Kellyä on syytetty vuosien varrella lukuisista eri seksuaalirikoksista.

Yhdysvaltalaista R&B-artistia R. Kellyä on epäilty lukuisista seksuaalirikoksista ja nyt artistia syytetään teini-ikäisen pojan hyväksikäytöstä vuonna 2006.

Liittovaltion syyttäjät esittivät tuomioistuimessa perjantaina väitteitä, joiden mukaan Kelly, oikealta nimeltään Robert Sylvester Kelly, olisi käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen 17-vuotiasta poikaa, jonka laulaja tapasi vuonna 2006. Syyttäjien mukaan Kelly olisi kutsunut 17-vuotiaan pojan studiolleen ja ehdottanut tälle seksiä kanssaan. The Guardian ja BBC kirjoittavat, että Kelly tapasi nuoren musiikkiurasta haaveilevan pojan chicagolaisessa McDonald’s -ravintolassa.

Syyttäjien mukaan poika esitteli Kellyn miespuoliselle ystävälleen, joka oli myös tuolloin alaikäinen. Kellyllä väitetään olleen seksuaalinen suhde myös tähän poikaan muutamaa vuotta myöhemmin.

Kellyn väitetään pakottaneen nuoria harrastamaan seksiä lukuisten naisten sekä yhden alaikäisen tytön kanssa. Kellyn väitetään kuvanneen tapahtumia.

BBC kirjoittaa, että syyttäjien mukaan kahden pojan tapaukset sekä artistin muut väitetyt rikokset osoittavat, että Kellyn teot ”eivät olleet yksittäisiä tapauksia, vaan osa suurempaa kuviota”.

Lue lisää: Lukuisista seksuaalirikoksista epäiltyä R. Kellya syytetään prostituutiosta – houkutteli alaikäisen tytön hotelliinsa, maksoi alasti tanssimisesta

R. Kellyä kuullaan elokuussa oikeudessa New Yorkissa. Kelly on syytettynä lukuisista seksuaalirikoksista. Laulajaa syytetään muun muassa lapsipornosta, oikeuden estämisestä ja alaikäisen houkuttelemisesta seksuaaliseen tekoon. Syytteet koskevat kuutta nimeämätöntä naista tai tyttöä.

The Guardianin mukaan Kelly käytti tapauksissa apunaan myös muun muassa managereita ja henkivartijoita, jotka rekrytoivat nuoria naisia seksiä varten ja valvoivat heitä.

BBC:n mukaan syyttäjät toivovat tuomareiden kuulevan nyt myös yli 12 muusta tapauksesta, joissa Kellyn väitetään hyväksikäyttäneen, uhkailleen tai kohdelleen ihmisiä kaltoin. Teini-ikäisten poikien tapaukset kuuluvat näihin uusiin syytöksiin.

Kelly kiistää syytökset. Artistin lakimiehet eivät ole kommentoineet uusia väitettyjä rikoksia.

54-vuotias Kelly on viettänyt lähes kaksi vuotta vankilassa odottamassa oikeudenkäyntiään. Kellyn oikeudenkäynnin on määrä alkaa 9. elokuuta.

The Guardianin mukaan Kellyä syytetään seksuaalirikoksista myös Illinoisin ja Minnesotan osavaltioissa. Kellyä on syytetty erilaisista seksuaalirikoksista hänen artistin uransa aikana useaan kertaan. Esimerkiksi vuonna 2008 hänet vapautettiin lapsipornosyytöksistä. Kelly on aina kiistänyt häneen kohdistuneet syytteet.