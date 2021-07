IL: Renny ja Johanna Harlin ovat menneet naimisiin jo kesäkuussa

Iltalehden mukaan Harlinit ovat menneet salaa naimisiin kesäkuun puolivälissä.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin ja hänen kumppaninsa Johanna Harlin ovat menneet jo 14. kesäkuuta naimisiin, Iltalehti uutisoi. Iltalehden mukaan asia käy ilmi avioehdosta, joka löytyy kaupparekisteristä.

Lehden mukaan Harlinit ovat johdattaneet yleisöä harhaan kertomalla tulevista häistään, vaikka ovat jo naimisissa.

Lue lisää: Renny ja Johanna Harlinin hulppeat kihlajaiset vilisivät julkkisvieraita – juhlapari saapui paikalle näyttävästi

Harlinit viettivät torstaina näyttäviä Great Gatsby -teemaisia kihlajaisia Kulosaaren Casinolla.

Harlinien häitä on aiempien tietojen mukaan tarkoitus viettää syyskuun puolivälissä Ranskan St Tropezissa. Harlinien mukaan häät nähdään heidän tulevassa The Harlins -nimisessä ohjelmassa, jota kuvataan tulevan kesän ja syksyn aikana.

– Ensimmäisenä päivänä on tervetuliaisjuhla St. Tropezin satamassa, hääpäivänä meillä on kirkkohäät, jonka jälkeen siirrymme juhlimaan viinitilalle. Kolmantena päivänä vietämme toipumisjuhlaa vuokratussa rantaravintolassa, Renny Harlin kertoi keskiviikkona Luokkakokous-elokuvan lehdistötilaisuudessa.

Lue lisää: Renny ja Johanna Harlin saavat oman realityohjelman! Sarjassa nähdään parin kolmipäiväiset häät St. Tropezissa

Bulgariassa asuva pariskunta on vierailulla Suomessa myös Harlinin Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily -elokuvan ensi-illan takia.

Renny Harlin on kertonut IS:lle hänen ja porilaisen Johannan tutustuneen Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa kesällä 2020. Pari huomasi tulevansa hyvin juttuun ja vähitellen tunteet syvenivät.

– Huomasimme yhtäkkiä, ettemme halua olla erossa toisistamme ja ymmärsimme ystävyyden muuttuneen rakkaudeksi. Johanna on upea nainen, ohjaaja kertoi aiemmin.

Pari paljasti suhteensa julkisuudessa viime marraskuussa.

Tällä hetkellä pariskunta asuu kauniissa, yhdessä sisustamassaan kerrostalokodissa Sofiassa. Puutarhamaisella alueella sijaitsevan kodin yhteydessä on Harlinin töitä varten studio. Alati erilaisia projekteja työstävä Harlin tietää, että heidän kotinsa on hänen eri maissa tapahtuvien ohjaajatöidensä takia todennäköisesti väliaikainen. Nyt he kuitenkin asuvat Bulgariassa, missä arki sujuu mutkattomasti.

– Johanna tekee töitä firmassani. Hän koordinoi ja vetää meidän uusia projektejamme. Meillä on paljon erilaisia tv- ja elokuvaprojekteja, joihin hän voi luovana ihmisenä tehdä erilaista visuaalista suunnittelua, Harlin on sanonut.

Johanna Harlin (ent. Kokkola) kertoi jo huhtikuussa ottaneensa käyttöön Harlinin sukunimen.