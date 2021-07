Legolas on palannut! Orlando Bloom julkaisi jousiammunta­videon: Läpimurtoroolin taidot yhä hallussa

Takapihalla taituroiva näyttelijä todistaa, että Legolas-haltian tarkkuus ja taidot ovat edelleen tallella.

Englantilaisnäyttelijä Orlando Bloom muistetaan Taru sormusten herrasta -elokuvien pitkätukkaisen Legolas-haltian roolista. Hahmo oli Bloomin läpimurtorooli.

Ensimmäinen Taru sormusten herrasta -elokuva Sormuksen ritarit julkaistiin vuonna 2001. Parikymmentä vuotta myöhemmin Orlando Bloom todistaa, että Legolaksen taidot ovat yhä tallella. 44-vuotias Bloom julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa mies ampuu jousipyssyllä maalitauluun vehreällä takapihalla.

– Homma edelleen hallussa, Bloom kirjoittaa videon kuvatekstissä haltia-emojin kera.

– Tämä on kunniakierrokseni, sitten otetaan vielä yksi, näyttelijä sanoo lyhyellä videolla.

Aivan taulun keskelle Bloom ei osu, mutta osuma on hyvin lähellä. Näyttelijän fanit ihastelevat taidokasta videota lukuisin kommentein.

– Kerran haltia, aina haltia, toteaa eräs.

– Legolas on palannut! iloitsi toinen.

– Legolas valeasussa, kommentoi kolmas.

– Missä vaalea peruukki? huolestui yksi kommentoija.

Orlando Bloom näytteli Legolas-haltiaa yhteensä viidessä elokuvassa.

J.R.R. Tolkienin kirjoihin perustuvat ja Peter Jacksonin ohjaamat kolme Taru sormusten herrasta -elokuvaa olivat kaikki jättimenestyksiä. Vaaleatukkainen jousiampuja-Legolas hurmasi fantasiafanit heti elokuvatrilogian ensimmäisessä osassa, ja taitavan jousiampujan julisteet koristivat monien teinien seiniä.

Bloom harjoitteli jousiammuntaa ja muita Legolasin roolin vaatimia taitoja kahden kuukauden ajan ennen ensimmäistä Taru sormusten herrasta -elokuvaa.

Bloom on näytellyt Legolasia myös elokuvissa Hobitti – Smaugin autioittama maa (2013) ja Hobitti – Viiden armeijan taistelu (2014). Bloom kertoi ennen ensimmäistä Hobitti-elokuvaansa, että jousiammunnan pariin palaaminen vaati työtä, mutta oli hyvä keino päästä takaisin Legolasin hahmoon sisälle.

Orlando Bloom näytteli kahdessa suositussa 2000-luvun elokuvasarjassa.

Orlando Bloom tunnetaan Legolas-roolinsa lisäksi toisestakin menestyksekkäästä elokuvasarjasta. Bloom näytteli Pirates of the Caribbean -elokuvasarjassa merirosvo Will Turneria.

Bloom on kihloissa laulaja Katy Perryn kanssa. Pari sai elokuussa 2020 Daisy-tyttären. Bloomilla on ex-vaimonsa Miranda Kerrin kanssa myös 10-vuotias Flynn-poika.