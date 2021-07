One Direction 11 vuotta! Vain oikea superfani tietää nämä faktat suosikkibändistä: heitettiin ulos Trumpin hotellista, hittikappale kertoo pikaruokaketjusta...

Maailman suosituimmaksi poikabändiksi tituleerattu One Direction perustettiin vuonna 2010.

Perjantaina tuli kuluneeksi tasan 11 vuotta supersuositun One Direction -poikabändin perustamisesta. Kokoonpano sai alkunsa Britannian The X Factor -ohjelmasta, johon kukin yhtyeen jäsen haki alunperin sooloartistina.

Ohjelman tuomaristoon kuulunut Simon Cowell kuitenkin arveli nuorten laulajien menestyvän paremmin yhtyeenä kuin yksin. Hänen ehdotuksestaan Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson ja Harry Styles perustivat huippusuositun One Directionin.

Vaikka bändi ei yltänyt The X Factorissa voittoon asti, yhtyeen suosio räjähti lähes saman tien ohjelman päättymisen jälkeen. Syyskuussa 2011 julkaistua What Makes You Beautiful -nimistä esikoissingleä myytiin maailmanlaajuisesti yli viisi miljoonaa kappaletta. Sittemmin yhtye on julkaissut viisi albumia, joista neljä ensimmäistä nousivat Billboard 200 -listan kärkeen Yhdysvalloissa.

One Direction sai alkunsa The X Factor -ohjelmasta.

Yhtyeen alamäki alkoi maaliskuussa 2015, kun Englannin Bradfordista kotoisin oleva Zayn Malik ilmoitti jättävänsä kokoonpanon. Bändin viides albumi julkaistiin ilman Malikia, ja kuusi vuotta sitten yhtye jäi määrittelemättömän pituiselle tauolle.

Vaikka One Directionia ei ole nähty keikkalavoilla vuosiin, monet bändin fanit unelmoivat edelleen yhtyeen paluusta. Pahimman ikävän helpottamiseksi Insider-sivusto on koonnut yhteen 20 faktaa yhtyeestä:

1. Yhtyeen nimeksi piti tulla USP eli Unique Selling Point, joka tarkoittaa suomeksi ainutlaatuista myyntivalttia.

2. Zayn Malik ei ollut ennen yhtyeeseen liittymistä ollut koskaan lentokoneessa.

3. One Direction toimi tienraivaajana Big Time Rush -poikabändille.

4. Yhtyeen jäsenet hauskuuttivat toisiaan lehdistön edessä erilaisilla peleillä. He saattoivat esimerkiksi käyttää tiettyjä koodisanoja viestiäkseen toisilleen.

5. One Directionin jäsenet toimivat kahden Pokémon-pelin brändilähettiläinä.

One Directionilla on ollut fanituotteita laidasta laitaan.

6. Malikilla, Tomlinsonilla, Stylesilla ja Paynella on samanlaiset tatuoinnit. Kaikkien neljän nilkkaan on tatuoitu risti.

7. Liam Payne kuvaili One Directionin kuulostavan poikabändin muotoon puetulta laulaja Pinkiltä.

8. One Direction on vieraillut mukana Family Guy- ja iCarly -televisio-ohjelmissa.

9. Vuosien 2010 ja 2017 välillä yhtye voitti yhteensä yli 200 palkintoa ja tunnustusta.

10. Osa One Directionin jäsenistä on ottanut Twitterissä yhteen poikabändi The Wantedin jäsenten kanssa. Riita sai alkunsa siitä, kun Zayn Malik kutsui The Wantedin Max Georgea pyrkyriksi Twitterissä.

11. Yhtyeellä on fanituotteita aina toimistotarvikkeista nukkeihin ja laulavista hammasharjoista hajuvesiin.

Louis Tomlinson toimii kuskina useassa One Directionin musiikkivideossa.

12. One Directionin jäsenet ovat juontaja James Cordenin hyviä ystäviä.

13. Supersuosittu laulaja Ed Sheeran on kirjoittanut useita kappaleita One Directionille. Muun muassa kappaleet Moments ja Little Things ovat Sheeranin käsialaa.

14. Louis Tomlinson nähdään kuskin paikalla usealla yhtyeen musiikkivideolla.

15. Yhtyeen kolmas albumi Midnight Memories oli vuoden 2013 myydyin albumi ympäri maailmaa.

16. Talouslehti Forbesin mukaan yhtyeen Where We Are -kiertue oli vuoden 2014 tuottoisin konserttikiertue.

One Directionin kiertueet ovat olleet hyvin tuottoisia.

17. One Direction heitettiin ulos New Yorkissa sijaitsevasta Trump-hotellista, sillä yhtyeen jäsenet eivät suostuneet tapaamaan Donald Trumpin tytärtä varhain aamulla.

18. One Directionin hittikappale Midnight Memories kertoi alunperin pikaruokaketju KFC:stä.

19. Yhtyeen jäsenet on ikuistettu Madame Tussaudsin vahakabinettiin Lontooseen.

20. Yhtye on äänittänyt useita kappaleita, joita fanit eivät välttämättä koskaan tule kuulemaan.

