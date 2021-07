Ellen Jokikunnaksen puoliso tuli kotiin uuden tatuoinnin kera – juontaja julkaisi hupaisan päivityksen ”päivittyneestä vihkisormuksesta”

Ellen Jokikunnaksen mies Jari onnistui yllättämään vaimonsa täysin.

Juontaja Ellen Jokikunnas, 44, viettää syyskuussa neljättä hääpäiväänsä yhdessä puolisonsa Jarin kanssa. Jokikunnaksen tuoreesta Instagram-päivityksestä selviää, että hänen aviomiehensä on vastikään luopunut vihkisormuksestaan ja hankkinut sen tilalle jotain aivan muuta.

– Mies oli tatuointireissulla päivittänyt myös vihkisormuksensa, Jokikunnas kirjoittaa julkaisun kuvatekstissä.

Otoksessa suosikkijuontajan mies esittelee nimetöntään, jossa komeilee sormuksen sijaan siro, naisfiguurinmallinen tatuointi. Jokikunnas ei vaikuta olevan harmissaan miehensä tempauksesta, sillä hän on lisännyt kuvatekstinsä perään mustan sydänemojin.

Jarin uusi tatuointi herättää ihastusta myös Jokikunnaksen Instagram-seuraajissa. Eräs seuraaja tiedustelee juontajalta, aikooko myös hän päivittää vihkisormuksensa tatuointiin.

– Mulla on niin kauniit sormukset, että pidän niitä oikein mielelläni, Jokikunnas vastaa timanttiemojien kera.

Jokikunnas on aiemminkin jakanut Instagramissa hilpeyttä herättäviä päivityksiä pariskunnan avioelämästä. Huhtikuussa hän lisäsi tililleen otoksen kaksikon hääyöstä. Kuvassa Jokikunnas katselee lempeästi sohvalle nukahtanutta puolisoaan.

– Enpä olisi 11 vuotta sitten tänään ystävän synttäreillä uskonut, että elämääni tupsahtaa ihmeellinen (ja omituinen) mies jota nykyisin aviomieheksenikin kutsun. Tässä kuva meidän romanttisesta hääyöstä 3,5 vuotta sitten, hän kirjoitti tuolloin.

Ellen Jokikunnas nähtiin Farmi-ohjelman tuoreimman kauden juontajana.

Ellen Jokikunnas ja hänen Jari-puolisonsa ovat pitäneet yhtä yli kymmenen vuoden ajan. Pari kihlautui seitsemän vuoden seurustelun jälkeen ja meni naimisiin vain kuukautta myöhemmin syyskuussa 2017.

Jokikunnas on puhunut julkisuudessa avoimesta parin lapsihaaveista sekä siitä, etteivät ne ole toteutuneet toivotulla tavalla. Tammikuussa juontaja kertoi Me Naisten haastattelussa saaneensa jo alle kolmekymppisenä tiedon, ettei hän tulisi todennäköisesti koskaan saamaan lapsia perinteisellä tavalla.

Samaisessa haastattelussa Jokikunnas kertoi, että pariskunta yritti saada lasta yli kymmenen vuoden ajan. Heillä on takanaan seitsemän vuotta epäonnistuneita lapsettomuushoitoja, ja viimeiset kolme vuotta pari on ollut mukana adoptioprosessissa, jonka kautta he toivon mukaan saavat perheenlisäystä.

– Olemme käyneet läpi tosi kipeitä asioita yhdessä, ja silti vain hitsautuneet tiiviimmin yhteen. Ennemminkin on asenne, että anti tulla vain, me kyllä kestetään, Jokikunnas totesi Me Naisten haastattelussa tammikuussa.