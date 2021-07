Pilapuhelu sai Mikko Kuustosen pasmat sekaisin – järkyttyi Arman Alizadin puhelusta: "Enhän mä voi valehdella"

Laulaja Mikko Kuustonen oli varsin vaivaantunut Arman Alizadin kertomuksesta. Hän oli joutunut tietämättään Radio Suomipopin suoraan lähetykseen.

Laulaja Mikko Kuustonen joutui pilapuhelun kohteeksi. Radio Suomipopin iltapäivää kesän yli juontava Juho Keskitalo ja iltapäivän vieras Arman Alizad päättivät soittaa Mikko Kuustoselle suorassa lähetyksessä.

Alizad soitti Kuustoselle puhelun, jossa hän kertoi joutuneensa epämääräisiin porukoihin ja että KRP:stä ollaan Kuustoseen yhteydessä, sillä Alizad on kertonut hänet alibikseen.

Kuustonen vastasi aluksi Alizadin puheluun hyväntuulisena ja kyseli kuulumisia. Alizad vastasi kertomalla suoraan kimurantista tilanteestaan.

– Menen ehkä suoraan asiaan, koska mä soitan mua vahvasti painavasta asiasta. Mä pitkään mietin, että kenelle voin tästä soittaa, ja jotenkin koen, että sun kanssa mulla on paljon yhteistä maailmankuvassa ja monessa sellaisessa asiassa. Ja olet joskus sanonut, että jos mulla on ikinä on mitään, niin mä voin sulle soittaa, Alizad pohjusti puhelimessa vakavana.

– Totta kai! Mulla on hyvä hetki. Kerro, Kuustonen vastasi odottavaisena.

– Mä oon tahtomattani ajautunut jokin aika sitten sellaiseen tilanteeseen ja porukkaan, jossa mä en tahtoisi olla, ja tässä moni asia on johtanut sellaiseen pisteeseen, että mä olen vähän vaikeuksissa, Alizad kertoi.

Alizad sanoi luottavansa Kuustoseen niin paljon, että hän uskaltautui turvautumaan asiassa häneen.

– Mä voin sen vannoa, että en ole syyllistynyt siihen, mistä minua epäillään, mutta joko tänään tai mahdollisesti huomenna tuolta Keskusrikospoliisilta varmaan soitetaan sulle, ja ne varmaan kysyy sulta sitä, että missä mä olen ollut heinäkuun 3. päivä kello 19 ja puolen yön välissä, Alizad kertoi.

– Sydämeni pohjasta toivon, että vastaisit siihen, että olen ollut sun kanssa niin kuin mä oon sanonut.

Kuustonen oli selvästi varsin vaivaantunut ja hämmentynyt.

– Mikä tää juttu on? Kuustonen sanoi oltuaan hetken aivan hiljaa.

– Niin kuin mä sanoin, niin se on varmaan parempi, mitä vähemmän tiedät. Mutta luulen, että ajan kanssa selviän tästä kyllä. Sanot vaan, että olet ollut mun kanssa, Alizad jatkoi.

– Mutta siis mehän ei olla oltu...? Kuustonen ihmetteli ja jatkoi:

– Jos multa kysytään, siis enhän mä voi valehdella. Arman. Niin kun en mä mitenkään... Eihän tässä ole mitään järkeä.

Alizad jatkoi toistamalla, ettei hän ole syyllistynyt mihinkään.

– Mutta kun en mä tiedä yhtään, mistä on kysymys. Siis tota oletko sä ihan tosissasi nyt? Kuustonen hämmästeli.

Pian Alizadin pokka petti täysin, ja hän repesi Keskitalon kanssa raikuvaan nauruun.

– Mikko sä olet suorassa lähetyksessä Radio Suomipopin iltapäivässä! Alizad julisti.

– Voi v*ttu kiitos. Sä oot sairas ihminen, Kuustonen sanoi ja huokaisi syvään.

– Mikko minä sydämeni pohjasta rakastan sinua niin paljon. Ajattelin, että sinä olet se, kenelle soitan, jos tällaisen pilapuhelun teen. Menikö pasmat sekaisin?

– Hetken aikaa mietin, että olet menettänyt järkesi totaalisesti, joka ei tavallaan olisi tullut ollenkaan yllätyksenä, Kuustonen totesi huvittuneena.

Mikko Kuustonen sai huokaista helpotuksesta.

