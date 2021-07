Tuomas Enbuske julkaisi herkistävän yhteiskuvan isänsä kanssa: isän ja pojan välillä uskomaton yhdennäköisyys

Tuomas Enbuske lisäsi herkistävän kuvan isänsä kanssa Instagram-profiiliinsa.

Toimittaja Tuomas Enbuske on julkaissut harvinaisen ja herkistävän yhteiskuvan isänsä kanssa Instagram-profiilissaan. Vierekkäin hymyilevien isän ja pojan yhdennäköisyys on huomattava!

Kuvassa ei herkistä vain samannäköisyys, vaan myös Enbusken kuvateksti.

– Kävin isän kanssa hänen syntymäpäivälounaallaan. Se on tosi vähän, mikä minussa on herkkyyden, empatian tai diplomi-insinöörin älyn rippeitä on Reinolta. Mulkkuus on muualta! Epäilen postimiestä, Enbuske kirjoittaa kuvatekstissä.

– En voisi parempaa isää kuvitella. On aina auttanut ja tukenut vastoinkäymisissä. Osaisinpa olla edes hiukan yhtä hyvä isä, Enbuske lopettaa kirjoituksensa.

Lue lisää: Tuomas Enbuske järkyttyi kun näki, mitä siivooja oli tekemässä – kiittää onneaan, että sattui olemaan kotona

Kuva on herättänyt kommentoijissa paljon sympaattisia vastauksia ja reaktioita.

Tuomas Enbuske kertoi myös heinäkuun alussa Twitterissä erikoisesta sattumuksesta, jonka myötä hänen arvokkaat taideteoksensa meinasivat lentää roskiin.

Enbuske tunnetaan taiteen ja designin ystävänä. Siivooja ei kuitenkaan selvästi tunnistanut miehen omistamaa nykytaideteosta arvokkaaksi taiteeksi, vaan luuli sitä kotona lojuvaksi jätteeksi.

– Siivooja oli heittämässä näitä mun Riiko Sakkisen taideteoksia roskiin. "Siis oliko nää kans menossa kierrätykseen?"

– Kerään siis selkeästi sitä kuuluisaa postmodernia tekotaidetta, Enbuske kirjoittaa kuvan yhteydessä.

– Koetin vastata mahdollisimman kepeästi, että "juu niitä ei tartte", etten olis nolannut. Samaan aikaan mietin kauhuissani, mitä jos en olis sattunut olemaan kotona. Olis ollut ahdistavaa alkaa vaatia niistä korvausta siivousfirmalta,jos tää tyyppi olis sitten joutunut kärsimään, Enbuske lisää kommenteissa.