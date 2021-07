Harvinainen uusinta tv:ssä: Linda Lampeniuksen Baywatch-jakso – kieltäytyi intiimistä kohtauksesta David Hasselhoffin kanssa

Viulisti Linda Lampenius sai tahtonsa läpi legendaarisen Baywatch-jakson käsikirjoituksessa. Lampeniuksen vastanäyttelijänä ei nähtykään David Hasselhoffia.

Ensi yönä tv:ssä nähdään pitkästä aikaa suomalaisviulisti Linda Lampeniuksen roolisuoritus alkuperäisessä Baywatch-sarjassa. Baywatchin yhdeksännen tuotantokauden Vesitanssi-nimisessä jaksossa Lampenius näyttelee Ariana-nimistä viulistia.

Jakson käsikirjoitusta muutettiin Lampeniuksen toiveesta, sillä viulisti ei missään nimessä tahtonut läheisiin tunnelmiin sarjan pääosaa näyttelevän David Hasselhoffin kanssa.

Lampenius muisteli jakson tekoa vuonna 2018 Instagramissa. Lampenius oli esiintymässä Monacon prinssi Albertille ja prinssi Rainierille, ja meni esiintymisen jälkeen bändinsä kanssa nauttimaan sampanjaa. Palattuaan hotellihuoneeseensa Lampenius sai faksilla valtavan pinon paperia: tulevan Baywatch-jakson käsikirjoituksen.

Lampeniuksen roolihahmon olisi alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan muun muassa pitänyt kylpeä Hasselhoffin kanssa mutakylvyssä, suudella miestä höyrysaunassa ja hyppiä trampoliinilla.

Käsikirjoituksesta järkyttynyt Lampenius soitti Baywatch-sarjan toimistoon ja ilmoitti kieltäytyvänsä kohtauksesta. Lampenius ajatteli, ettei voisi tehdä kohtausta, sillä Hasselhoff oli viulistille liian vanha.

Lampenius muisteli tapahtunutta myös Expressenin podcastissa.

– Soitin toimistoon ja sanoin, että olen todella pahoillani, mutten ikimaailmassa ryhdy tällaiseen, Lampenius muistelee.

Lampenius oli kuvausten aikaan 29-vuotias. Kohtausta muokattiin, ja lopulta Lampeniuksen vastanäyttelijäksi tuli Hasselhoffia nuorempi David Chokachi.

Linda Lampenius näyttelee Baywatchissa Ariana-nimistä viulistia.

Hasselhoff vieraili Suomessa oman talk-show’nsa merkeissä vuonna 2015 ja muisteli tuolloin myös ensitapaamistaan kuuluisan suomalaisviulistin kanssa.

Lampeniuksen tähdittämä jakso kuvattiin vuonna 1998. Lampeniuksen alastonkuvat oli julkaistu samana vuonna amerikkalaisessa Playboy-lehdessä.

– Linda kysyi ensimmäisenä, voiko hän riisua Baywatchissa vaatteensa. Vakuutin sen olevan ok, koska meillä oli päällä uimapuvut, Hasselhoff muisteli.

Baywatchin suunnittelutapaamisessa Lampenius muistutti Hasselhoffille soittavansa myös viulua.

– Sanoin, että ei, ei, ei – emme ole kiinnostuneet viulunsoitosta, vaan sinun vartalostasi, Hasselhoff kertoi vuonna 2015 sanoneensa.

Hasselhoff kertoi myös, että hän ja Lampenius ovat yhä ystävyksiä.

– Linda on ihana ja meillä oli Baywatchia tehtäessä hyvin hauskaa. Hän näyttää yhä vieläkin samalta. Lindalla on hyvä sydän ja hän on käyttänyt julkisuuttaan hyvin positiivisella tavalla, mitä ihailen suuresti, Hasselhoff kertoi.

Lampenius on itse muistellut sarjaan osallistumistaan vuosien mittaan julkaisemalla kuvia ohjelman kuvauksista. Yhdessä kuvista Lampenius lekottelee taittotuoleilla vastanäyttelijänsä David Chokachin kanssa.

Kulttisarjaksi muodostunut Baywatch alkoi vuonna 1989 ja jatkui vuoteen 1999 saakka. Sen jälkeen Kaliforniaan sijoittunut sarja uudistui, ja vuodet 1999–2001 siinä seurattiin hengenpelastajia Havaijilla.

Vuonna 2017 ilmestyi myös Dwayne Johnsonin ja Zac Efronin tähdittämä Baywatch-elokuva.

