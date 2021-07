Sara Sieppi julkaisi jälleen lomakuvia Espanjasta: näpäytti ovelasti ”kansainvälistä” paparazzia salakuvasta

Sara Sieppi lomailee Espanjan Marbellassa.

Miss Suomi ja sometähti Sara Sieppi lomaili viikon Alisa-siskonsa kanssa Espanjan Marbellassa.

Sieppi julkaisi Instagram-profiilissaan lomakuviaan, ja näpäytti samalla ”kansainvälistä” paparazzia, joka oli napannut Siepistä salakuvan.

– Olipa retki ja hei kiitos ”kansainvälinen” paparazzikuvaaja, kun hoidit mun lomakuvia silloin, kun en ite jaksanut, Sieppi kirjoittaa kuvatekstissä.

Siepin ovelalle näpäytykselle on osoitettu paljon tukea ja nauruhymiöitä kommenttikenttään. Esimerkiksi radiojuontaja Anni Hautala ja sosiaalisen median vaikuttaja Linda Manuella Nastasja ovat reagoineet Siepin julkaisuun huumorilla.

Lue lisää: Sara Sieppi joutui myrskyn silmään lisättyään someen hehkeän lomakuvan – nyt laukoo suorat sanat: ”Olisiko pienirintaisempi nainen saanut samanlaista kritiikkiä?”

Sara Sieppi julkaisi jo aiemmin somemyrskyn herättäneen bikinikuvan itsestään.

Otoksessa Sieppi on pukeutunut oranssiin hameeseen ja mustaan bikiniyläosaan. Päänsä suojaksi hän on kietaissut kuvioidun huivin. Julkaisun kuvatekstissä Sieppi kertoo, että edellisestä lomasta on kulunut aikaa jo hyvä tovi.

– Long time no see palmut & loma, hän kirjoittaa.

Sittemmin Sieppi lisäsi Instagramiin uuden päivityksen, jossa hän kertoo edellisen julkaisun herättäneen paljon keskustelua. Otoksessa nainen poseeraa kameralle niin ikään mustassa bikiniyläosassa, taustallaan palmuja ja rantatuoleja.

– Olin varautunut erilaisiin mielipiteisiin koskien matkaani. Mutta myöskin varautunut noudattamaan kaikkia toimenpiteitä, mitä matkani vaatii, jotta tämän voisin toteuttaa, hän kirjoittaa tuoreen julkaisunsa kuvatekstissä.

Siepin yllätykseksi valtaosa aikaisemman bikinikuvaparin kirvoittamasta palautteesta ei kuitenkaan koskenut hänen lomareissuaan. Sen sijaan julkaisuun lisätyissä kommenteissa ja hänelle lähetetyissä yksityisviesteissä käsiteltiin lähinnä naisen rintavarustusta. Julkaisun kommenttikenttä on sittemmin piilotettu.

– Onko tosiaan totta, että isorintainen nainen ei voi vuonna 2021 postata itsestään bikinikuvaa olematta järkyttävä, tyrkky tai bimbo? Pitäisikö mun peittää kroppani ison t-paidan alle? Sieppi ihmettelee tuoreessa päivityksessään.

– Olisiko pienirintaisempi nainen saanut samanlaista kritiikkiä samanlaisesta bikinikuvasta, ei, hän toteaa ytimekkäästi.

Sara Sieppi nousi julkisuuteen ensimmäisen kerran vuonna 2011 Miss Suomi -kilpailusta. Sara sijoittui kilpailussa toiseksi, mutta hänet kruunattiin Miss Suomeksi, kun voittaja Pia Pakarinen (nyk. Lamberg) luopui kruunustaan syyskuussa 2011.