Shirly Karvinen kertoi MTV:llä, mitä oman seksuaalisuutensa hyväksymisestä seurasi – "Jokin oli vinossa"

Shirly Karvinen kertoi Kesäterassi-ohjelmassa matkastaan itsensä hyväksymiseen ja oman identiteettinsä löytämiseen.

Radiojuontaja Shirly Karvinen vieraili MTV3-kanavan Kesäterassi-ohjelmassa torstaina.

Vuoden 2016 Miss Suomi kertoi ohjelman juontajille, miten hän lopulta löysi oman identiteettinsä. Karvinen avautui hiljattain Me Naiset -lehden haastattelussa siitä, kun hän antoi itselleen luvan ihastua naisiin.

Kesäterassi-ohjelman juontaja Tuija Pehkonen kysyi Karviselta, minkä takia kesti niin kauan, että hän pystyi puhumaan avoimesti omasta seksuaalisuudestaan ja hyväksymään sen, että hän voi rakastua keneen tahansa sukupuolesta riippumatta.

– Se oli ihan vain se, että minkälaisen kasvatuksen on saanut ja millaisessa ympäristössä on elänyt. Kyllähän meidän yhteiskunta on todella heteronormatiivinen. Ihan lapsesta lähtien prinsessa löytää prinssinsä, Karvinen pohti haastattelussa.

– Musta tuntuu, että se oli vain sellainen malli, jonka olen saanut joka puolelta, enkä osannut edes kyseenalaistaa sitä. Periaatteessa koko ajan tuntui, että jokin on vinossa ja jokin tuntui epämiellyttävältä, mutta se enemmänkin heijastui siihen, että minussa on jotain vikana tai minulla on jokin lukko, jonka yli minun pitää päästä.

Karvisen mukaan itsensä löytämiseen ja hyväksymiseen vaikutti oman maailmankuvan avartaminen.

– Jälkeenpäin olen tajunnut sen, että kun vähän avarsi omaa maailmaa ja miten suhtautuu asioihin, se on ollut avain kaikkeen, hän painotti.

Karvinen kertoi ohjelmassa, että hänen on nykyään helpompi olla itsensä kanssa ja olla avoin.

– Minun ei tarvitse enää kannatella yhtään mitään, mikä ei tunnu omalta itseltäni. Se on todella vapauttavaa. Sellaista puristavaa kroonista ahdistusta, mikä on kulkenut mukanani enemmän tai vähemmän läpi elämänäni, en ole tuntenut kohta viimeiseen vuoteen.

– Tuntuu, että nyt hengittäessä voi ottaa syvään happea, eikä se jää sellaiseksi pintahengitykseksi. On jotenkin kepeä olo, Karvinen kuvaili.

Radiojuontaja kertoi juontajille olevansa iloinen, että hän voi omalla tarinallaan inspiroida muita olemaan sinut itsensä kanssa.

Shirly Karvisen kaksi vuotta kestänyt parisuhde päättyi viime syksynä.

Shirly Karvinen kertoi Me Naiset -lehden haastattelussa kesäkuussa, että viimeisimmän parisuhteen kariutumisen myötä hän antoi itselleen luvan kyseenalaistaa seksuaalisuuteen liittyviä opittuja normeja.

– Huomasin, että parisuhteissani miesten kanssa oli aina jotain, mistä en saa kiinni. Vaikka kaikki on näyttänyt paperilla hyvältä, henkistä yhteyttä ei ole löytynyt, hän avautui.

– Annoin itselleni ensimmäistä kertaa oikeasti luvan miettiä muita vaihtoehtoja. Tärkeintä koko prosessissa oli, että oppisin tuntemaan itseni. Mutta pelkästään se, että annoin itselleni hypoteettisesti luvan ihastua myös naiseen, vapautti jotakin.

