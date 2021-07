Aku Hirviniemelle sattui kuvauksissa tilanne, joka sai tuotantoryhmän kauhistumaan – ”Naama täysin veressä”

Näyttelijä Aku Hirviniemi eläytyi Luokkakokous 3 -elokuvakohtaukseen varsin kunnianhimoisesti.

Näyttelijä Aku Hirviniemi tähdittää perjantaina ensi-iltansa saavaa Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily -elokuvaa Jaajo Linnonmaan ja Sami Hedbergin kanssa.

Tällä kertaa komediaelokuvan ohjauksesta on vastannut menestysohjaaja Renny Harlin, jonka kädenjälki näkyy elokuvassa muun muassa Hollywood-tason stunteissa.

Ohjaajan faniksi tunnustautuva Hirviniemi kehuu Harlinin työtapoja.

– Nuorempana haaveammattini oli elokuvaohjaaja, ja Rennyn maailmanmenestys oli kova juttu. Kirjoitin hänelle jopa fanikirjeen. Rennyn kanssa työskentely oli siis eräänlainen dream come true, Hirviniemi kuvaa.

– Ohjaaja on myös esimies, ja Rennylle pisteet siitä, että kuvauksissa oli aina todella hyvä tunnelma, ja hän huomioi kaikki työryhmän jäsenet. Siitä on paljon ammennettavaa suomalaiseen työkulttuuriin. Joskus tuntuu, että kiristellään liikaakin.

Toimintaa tihkuvan Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissakin riitti kommelluksia. Hirviniemelle sattui erään kohtauksen kuvauksessa vahinko, joka sai tuotantoryhmän kauhistumaan.

– Eläydyin erääseen kohtaukseen niin, että löin pääni pöytään voimalla ja nenääni tuli vekki. Tipahdin pöydän alle ja Renny huikkasi, että vedetään kohtaus vielä kerran. Kun nousin ylös, tuotantoryhmä katsoi täysin veristä naamaani ja totesi, että eiköhän tämä kuvauspäivä ollut tässä.

– Myöhemmin maskiosastolla oli paikkailtavaa. Mutta ei se mitään, ehkä pieni jälki nenässä luo katu-uskottavuutta, hän heittää.

Luokkakokous 3 -elokuvaa tähdittävät Sami Hedberg, Aku Hirviniemi ja Jaajo Linnonmaa. Elokuvan ohjaa Renny Harlin.

Luokkakokous 3 -elokuvassa aiemmista elokuvista tuttu kolmikko seikkailee sinkkuristeilyllä. Hirviniemen omista risteilykokemuksista yksi nousee ylitse muiden.

Hirviniemi oli 1990-luvulla taikurikeikalla Janne Katajan kanssa risteilyaluksella. Laivasta lähtiessä tulliviranomaiset pysäyttivät Hirviniemen terminaalissa.

– Yhdessä taikatempussa käytettiin apuna valkoista taikapulveria. En tiedä oliko deodorantti pettänyt vai oliko kyse pulverista, mutta lähtiessämme laivasta tullikoira alkoi hyppimään minua vasten.

– Minut vietiin takahuoneeseen, jossa sanoin tullimiehille, että ei mitään hätää, kyseessä on väärinkäsitys ja olen lastentaikuri. Tullimies totesi, että niinhän ne kaikki sanovat, Hirviniemi muistelee.

Viranomaiset tutkivat Hirviniemen laukut, ja ruskeassa pussissa ollut valkoinen taikapulveri kiinnitti tullimiesten huomion.

– He kysyivät, että mitä tämä jauhe oikein on ja vastasin, että kyseessä on taikapulveri. Taas kuului vastaus, että niinhän ne kaikki sanovat.

Hirviniemen selityksiä ei uskottu, mutta lopulta tilanne päättyi hyvin, kun huumeeksi epäilty pulveri varmistui aivan lailliseksi aineeksi. Tullimiehet jopa pyysivät näyttelijän käyntikorttia.

– He pahoittelivat tilannetta ja tilasivat meidät esiintymään pikkujouluihinsa. En siis onneksi joutunut ruotsalaiseen vankilaan, hän heittää.

Näyttelijä on seurannut ylpeänä, kun hänen 14-vuotias Annikki-tyttärensä näyttelee elokuvassa sivuroolissa. Hirviniemen ja hänen ex-puolisonsa Niina Lahtisen tytär on nähty kaikissa Luokkakokous-elokuvissa.

– Keneltäkään en saa niin suoraa palautetta kuin häneltä. Hän kyllä sanoo, jos joku kohtaus meni yksinkertaisesti huonosti.

