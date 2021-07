Kim Kardashian sanoo tv:ssä suorat sanat seksivideostaan – myös Scott Disick iskee tiskiin roisin rehellisen kommentin puolet nuoremmasta mallikaunottaresta

Kardashianit-sarjan loppuhuipennuksessa muisteltiin menneitä ja otettiin harvinaisen avoimesti kantaa useisiin pinnalla velloneisiin huhuihin.

Kardashianit kertovat Keeping Up With The Kardashian -realitydraaman päätösjaksossa paljastuksia erinäisistä kohuista.

Oma tv-sarja teki Kardashianien perheestä maailman vaikutusvaltaisimpia julkisuuden henkilöitä. Nyt yksi aikakausi on tullut päätökseensä, sillä Keeping up with the Kardashians -sarja (suomalaisittain Kardashianit) on päättynyt 20 kauden ja lähes 15 vuoden jälkeen.

Viimeisen kauden kahdessa viimeisessä jaksossa Kardashianit kokoontuivat vielä viimeisen kerran muistelemaan sarjan käänteitä ja kuluneita vuosia. Paikalla juontajatähti Andy Cohenin haastateltavina olivat perheen äiti ja manageri Kris Jenner sekä Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner ja Kylie Jenner. Vierailevina tähtinä nähtiin muun muassa Kourtney Kardashianin ex-mies Scott Disick.

Yksi aikakausi tuli päätökseensä tänä kesänä, kun Kardashianien kuuluisa tv-sarja loppui. Kuvassa perhe edustamassa Met-gaalassa 2019.

Erittäin vaiherikkaiden kausien käänteet nostettiin suorasukaisesti pöydälle. Kahdessa viimeisessä jaksossa koettiin tunteikkaita hetkiä ja puhuttiin kaunistelematta muun muassa Kim Kardashianin uran aloittaneesta seksivideosta, kauneusleikkauksista ja eroon päättyneistä kohusuhteista.

Seksivideo kaduttaa

Kim Kardashian tuli tunnetuksi alunperin julkisuuteen vuotaneesta estottomasta seksivideosta. Kim oli kuvannut videon vuonna 2003 silloisen poikaystävänsä, rap-artisti Ray J:n kanssa. Keeping Up With The Kardashians -sarjan tuottajat halusivat, että asiaa käsitellään sarjan pilottijaksossa vuonna 2007.

Kim myöntää, ettei heidän tv-sarjastaan välttämättä olisi tullut niin suosittua ilman videon tuomaa nostetta. Hän kertoo kuitenkin katuvansa videon tekemistä yli kaiken muun.

– Yritän elää niin, ettei mitään tarvitsisi katua, mutta videon kohdalla toivon, ettei sitä olisi olemassakaan. Jos voisin yhden tekemistäni typeristä asioista pyyhkiä pois, se olisi tämä, hän myöntää.

Kim Kardashian tietää joutuvansa selittämään seksivideonsa joskus lapsilleen.

Kim paljasti, ettei ole keskustellut videosta vielä lastensa kanssa, mutta on ajatellut jo, miten selittää asian tulevaisuudessa jälkikasvulleen.

– Joudun elämään tämän asian kanssa lopun ikääni.

Scott Disick ottaa kantaa ikäeroon

Yksi tämän kevään puhuttavimpia Hollywood-suhteita on ollut 38-vuotiaan Scott Disickin ja 20-vuotiaan Amelia Hamlinin suhde. Amelia Hamlin tunnetaan näyttelijäpariskunta Lisa Rinnan ja Harry Hamlinin tyttärenä.

Disick on pysynyt erittäin vaitonaisena suhteestaan Ameliaan, vaikka kaksikon ikäero onkin ollut tapetilla. Puheet ovat kantautuneet myös Scottin korviin.

Scott Disick ja Amelia Hamlin juhlistivat Amelian 20-vuotissyntymäpäiväjuhlia näyttävästi.

Viimeisessä jaksossa vieraillut Scott avasikin vihdoin asiaa ja otti kantaa rajuihin huhuihin, jonka mukaan hän ”metsästää” tarkoituksella vain huomattavasti nuorempia naisia.

– Kaikki ovat ymmärtäneet asian väärin, Scott toteaa.

Scottilla olikin esitettävänään varsin tyhjentävä perustelu.

– En etsi nuoria naisia, he vain sattuvat viehättymään minusta. Näytän nuorelta, Scott perustelee.

Ennen Ameliaa Scott yhdistettiin malli Sofia Richieen, joka oli tapailun alkaessa 19-vuotias.

Huhut kauneusleikkauksesta ovat totta

Khloé Kardashian nostaa viimeisissä jaksoissa esiin saamansa ulkonäkökritiikin. Khloén mukaan hän saa jatkuvasti palautetta siitä, että hän olisi käynyt massiivisissa kauneusoperaatioissa.

– Kaikki ihmettelevät, että “herranen aika, hänellä on jo kolmas kasvojensiirto menossa”, Khloé huokaisee.

Khloé myöntää samaan hengenvetoon erään huhun olevan totta, sillä hän paljastaa käyneensä kirurgin veitsen alla korjatakseen kasvojaan. Omien sanojensa mukaan näin on tapahtunut vain yhden kerran.

– Olen käynyt oikeasti vain yhdessä nenäleikkauksessa, hän sanoo.

Khloé kiistää tehneensä kasvoilleen isoja operaatioita. Hän kertoo käyneensä vain nenäleikkauksessa.

– Kaikki närkästyvät siitä, etten ole puhunut nenäleikkauksesta. Kukaan ei ole koskaan kysynyt asiasta. Olet ensimmäinen ihminen, joka on asiasta suoraan koskaan kysynyt haastattelussa, Khloé sanoo juontaja Andy Cohenille.

Khloé myöntää ottaneensa kasvoihinsa erilaisia täytehoitoja ja pistoksia, mutta pysytelleensä kaukana Botoxista.

– En reagoinut hyvin Botoxiin, hän sanoo.

Kim Kardashian puhuu avioerostaan Kanye Westin kanssa

Kim ehti olla naimisissa räppäri Kanye Westin kanssa lähes seitsemän vuoden ajan. Pari ilmoitti erostaan alkuvuodesta 2021. Heillä on kolme yhteistä lasta: North, 8, Chicago, 5, ja Psalm, 2.

Kim Kardashianin ja Kanye Westin suhde kariutui, mutta parin kolme lasta ovat silti vanhempiensa silmäteriä.

Kim on pysytellyt vaitonaisena eron syistä, mutta raottaa nyt hieman salaisuuden verhoa asian ympärillä.

– En rehellisesti usko, että koskaan kerron näistä televisiossa, mutta mitään yksittäistä asiaa ei tapahtunut kummankaan puolelta, hän sanoo.

– Luulen, että kyse oli vain yleisesti erilaisista näkemyksistä muutamien asioiden suhteen. Se johti lopulta tähän päätökseen, Kim muotoilee.

Kim Kardashian ei kanna kaunaa Kanye Westille.

Kimin mukaan heillä on nykyään erittäin hyvät välit ja heidän yhteishuoltajuutensa toimii mainiosti.

– Kunnioitan häntä todella paljon. Hän on ollut ystäväni pitkään, joten en usko, että se poistuu elämästämme koskaan.

– Olen myös aina Kanyen suurin fani. Hän on lasteni isä. Hän on aina osa perhettä, Kim korostaa.

Kourtney Kardashian ja Scott Disick tyrmäävät sitkeän huhun

Yksi sarjassa seurattuja parisuhteita oli Kourtney Kardashianin ja Scott Disickin. 38, suhde. Ex-pari erosi vuonna 2015, mutta ehti hankkia yhdessä kolme lasta.

Kourtneyn mukaan hän ja Scott ovat nykyään ”hyviä ystäviä” ja hoitavat lastensa huoltajuutta täydessä yhteisymmärryksessä. Kourtney seurustelee nykyään rumpali Travis Barkerin kanssa, kun taas Scott on löytänyt rinnalleen malli Amelia Hamlinin, 20.

Kourtney ja Scott paljastivat, että sitkeistä huhuista huolimatta he eivät ole ajautuneet enää samaan sänkyyn eronsa jälkeen.

Kourtney Kardashianin ja Scott Disickin suhdetta seurattiin sarjan ensimmäisillä kausilla.

Scott kertoo antaneensa siunauksensa Kourtneylle ja hänen uudelle rakkaalleen.

– Olen antanut Kourtneylle siunaukseni, jotta hän voi olla onnellinen. Jos oikeasti rakastat jota kuta, haluat hänen olevan onnellinen, Scott kertoo.

Myös Kourtney toteaa olevansa onnellinen Scottin löydettyä uuden tyttöystävän.

– Kuka vain tekee Scottista onnellisen, annan hänelle myös siunaukseni, Kourtney sanoo.

Pettämisskandaali nostettiin pöydälle

Khloé Kardashianin elämä joutui myllerykseen vuonna 2019, kun hänen lapsensa isä Tristan Thompson narahti lehtiväitteiden mukaan pettämisestä. Toisensa osapuolena syrjähypyssä oli Kylie Jennerin ystävä Jordyn Woods.

Jaksossa Khloé kertoo, ettei hän ole puheväleissä Jordynin kanssa. Tristanin kanssa hän sen sijaan hoitaa yhteistuumin parin 3-vuotiasta tytärtä Trueta.

– En kanna kaunaa Jordynia kohtaan. Ihmiset tekevät virheitä, ihmiset elävät ja oppivat. Annan anteeksi molemmille osapuolille, Khloé toteaa.

Tristan Thompson esiintyy sarjan viimeisellä kaudella.

Khloén mukaan häntä ei haittaisi, vaikka Jordyn ja Kylie ystävystyisivät uudelleen. Kylie ei kuitenkaan ole lämmennyt ajatukselle.

– Hän teki niin perheelleni, joten tuntuu, että hän on tehnyt niin myös minulle, Kylie muotoilee.

72 päivää kestänyt avioliitto harmittaa

Maailma kohahti vuonna 2011, kun Kim Kardashian erosi Kris Humphriesin kanssa vain 72 päivää avioitumisen jälkeen.

Jaksossa paljastetaan, että äiti Kris Jenner yritti estää epäonnisen avioliiton toteutumisen.

– Äiti sanoi, että mene. Laitan sinut autoon, eikä kukaan löydä sinua. Lähde, minä hoidan tämän, Kim muistelee.

Kris Humphries suivaantui Kim Kardashianin nopeasti tulleesta eropäätöksestä.

Kim pelkäsi kuitenkin mainetta, jonka saisi jätettyään miehensä alttarille.

– Mietin, että kuvaamme häät televisioon. Jos lähden, minut muistetaan aina morsiamena, joka karkasi. Siitä olisi tullut iso vitsi, jos olisin jänistänyt, Kim perustelee.

Kimin mukaan hän tajusi viimeistään häämatkalla, ettei hänen olisi pitänyt mennä naimisiin.

– Erosin hänestä pahimmalla mahdollisella tavalla. Olen hänelle ehdottomasti anteeksipyynnön velkaa, Kim myöntää.

Eräs kohtaaminen on jäänyt Kimin mieleen. Kim oli raskaana ja odotti Saintia, kun hän törmäsi ex-mieheensä hotellissa.

– Hänen ystävänsä tulivat luokseni ja tervehtivät minua, mutta Kris vain katsoi minua eikä halunnut tulla juttelemaan, Kim muistaa.

Nyt Kardashianien perhe keskittyy uuteen elämänvaiheeseensa, kun tv-kamerat eivät enää seuraa heitä.

Kardashianit-sarjan viimeinen kausi katsottavissa C Moressa.