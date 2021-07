Tältä näyttää Bonon poika, joka on kuin isänsä kaksoisolento – Elijahin, 21, bändi nousi Britannian albumilistan kärkeen

Kovasti isäänsä muistuttavan Elijah Hewsonin Inhaler-bändi on saavuttanut debyyttialbumillaan ykkössijan.

Irlantilaismuusikko Bonon poika seuraa isänsä jalanjäljissä. Bonon poika Elijah Hewson on 21-vuotias ja oman lupaavan muusikonuransa alussa. Musikaalisuuden lisäksi Hewson on perinyt myös isänsä kasvonpiirteet.

Hewsonin bändi Inhaler on päässyt Iso-Britannian albumilistan kärkeen pudottaen yhdysvaltalaisen Olivia Rodrigon Sourin pois ykkössijalta, kirjoittaa BBC. Hewson muodostaa Inhalerin yhdessä Robert Keatingin, Josh Jenkinsonin ja Ryan McMahonin kanssa.

Elijah Hewsonin Inhaler-bändi on kivunnut esikoisalbumillaan Iso-Britannian listan kärkeen.

Asiasta kirjottavan BBC:n mukaan Inhalerin debyyttialbumi It Won't Always Be Like Thisin menestys yllätti bändin jäsenet.

Inhalerista tuli ensimmäinen irlantilaisyhtye brittilistan kärjessä sitten vuoden 2008, jolloin The Script -yhtye ylsi ykkössijalle. Inhaler on lähtöisin Dublinista.

Inhalerin muodostavat Elijah Hewson, Robert Keating, Josh Jenkinson ja Ryan McMahon.

U2-nokkamiehen poika myöntää, että kuuluisalla isällä on ollut vaikutusta musiikkiuraan. Inhaler on kuitenkin tehnyt Hewsonin mukaan itse kovasti töitä bändin menestyksen eteen.

– Se on ehdottomasti avannut monia ovia, mutta luulen että ne ovet ovat sulkeutuneet ihan yhtä nopeasti, koska ihmisillä on voinut olla ennakkoluuloja bändiä kohtaan, Hewson sanoo BBC:n mukaan.

– Olen varma että monet olisivat odottaneet meidän vain menevän helppoa reittiä ja käyttävän suhteita ja muuta sellaista, mutta emme ole tehneet niin, Hewson jatkaa.

Elijah Hewson myöntää, että kuuluisasta isästä on ollut hyötyä musiikkiuralla.

Bono vuonna 1984.

BBC:n mukaan Bonon U2-bändin debyyttialbumi Boy julkaistiin 40 vuotta sitten, mutta se ei yltänyt samalla listalla edes 40 parhaan joukkoon.

61-vuotias Bono näytti 40 vuotta sitten hyvin samalta kuin parikymppinen Elijah-poika nyt, vain hiustyyli on hieman erilainen.

21-vuotias Elijah muistuttaa kovasti isäänsä.

Daily Mail kirjoittaa, että Hewson on tv-haastattelussa sanonut bändin jäsenten vanhempien suhtautuneen bändiin varauksella. Hewson kuitenkin uskoo, että oma isä on ylpeä Inhalerista.

– Toivon, että hän on ylpeä. Luulen, että kaikkien vanhempia vähän jännitti, kun heille selvisi että perustimme bändin, Hewson kertoo tv-haastattelussa.

Bonolla, oikealta nimeltään Paul David Hewsonilla on neljä lasta vaimonsa Alison Hewsonin kanssa. Perheeseen kuuluvat tyttäret Jordan, 32, ja Eve, 30, sekä kaksi poikaa: 21-vuotias Elijah ja 20-vuotias John.