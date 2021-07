Sointu Borg kommentoi tulehtuneiksi väitettyjä välejään Jaajo Linnonmaahan

Borg toteaa Instagramissa, että yhteistyö Jaajo Linnonmaan kanssa jatkuu edelleen.

Huhut Sointu Borgin ja Jaajo Linnonmaan yhteistyön päättymisestä käynnistyivät, kun Seiska uutisoi torstaiaamuna kaksikon tulehtuneista väleistä. Linnonmaa kiirehti välittömästi katkaisemaan huhuilta siivet Instagramissa, jossa hän totesi puheiden riidoista ja erimielisyyksistä olevan ”ihan potaskaa”.

Tamperelainen kauppatieteiden maisteri Borg on työskennellyt virallisesti Linnonmaan yrityksessä toukokuusta alkaen. Linnonmaan ulostulon jälkeen myös Borg kommentoi väitteitä päättyneestä yhteistyöstä Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

– Meikäläisen ja Jaajon välit ovat kunnossa. Viimeksi eilen ollaan höpötelty! Kommentit annettu ja enempää en tätä medialle tai täällä pyörittele, Borg toteaa Instagramissa.

Borg ja Linnonmaa jatkavat yhä yhteistyötään.

Borg lunasti itselleen työpaikan Linnonmaan yritysten kehitysjohtajana voitettuaan Diili-ohjelman keväällä 2021. Borg muistuttaakin seuraajiaan siitä, että työsuhteen aloittaminen televisio-ohjelman voiton seurauksena on uniikki asetelma, eikä se luonnollisesti ole aina helpoimmasta päästä.

– Ihmisten on hyvä ymmärtää, että työsuhteen aloittaminen realityohjelman pohjalta on hyvin uniikki asetelma, melko paineistettu sellainen. Yhteistyömme/työsuhteemme ei ole päättynyt. Olen myös yhä mukana Diilissä luodussa start upissa, Borg vahvistaa Instagramissa.

Borgin elämä muuttui voiton myötä kertaheitolla, sillä hänestä tuli paitsi kehitysjohtaja ohjelman juontajan Linnonmaan yrityksille, hän sai vastuualueelleen myös finaalijaksossa kehitetyn varainhankintayrityksensä ja pääsi yrityksen osakkaaksi Linnonmaan, ohjelmassa nähtyjen neuvonantajien Noora Fagerströmin ja Toni Lähteen sekä nimekkäiden bisnessijoittajien kanssa.

Sittemmin Borg on useaan otteeseen kertonut julkisuudessa viihtyvänsä nykyisessä pestissään. Voiton seurauksena suorasukaisesta Borgista tuli myös esikuva monille nuorille. Borg on myöntänyt, että äkillinen huomio on tuntunut toisinaan hämmentävältä.

– Olen ollut todella otettu viesteistä. Olen kotona suurin piirtein itkenyt tyynyyn lukiessani niitä. Upeaa, jos olen voinut omalla toiminnallani ja sinnikkyydelläni olla esimerkkinä muille, Borg hehkutti IS:lle voittonsa jälkeen.