Jaajo Linnonmaalta harvinainen ulostulo – kiistää huhut välirikosta Sointu Borgin kanssa: ”Ihan potaskaa”

Seiskan mukaan Jaajo Linnonmaan ja Diili-voittaja Sointu Borgin välit olisivat pahasti tulehtuneet. Linnonmaa kiistää väitteet Instagramissa.

Tamperelainen Sointu Borg, 28, on työskennellyt radiojuontaja Jaajo Linnonmaan yritysten kehitysjohtajana siitä asti, kun hän voitti Diili-ohjelman tänä keväänä. Sekä Borg että Linnonmaa ovat sittemmin kertoneet useaan otteeseen yhteistyön alkaneen hyvin, ja Borg on kehunut viihtyneensä uudessa pestissään erinomaisesti.

Seiska uutisoi kuitenkin torstaina, että kaksikon yhteistyö olisi päättymässä ja Borgin ja Linnonmaan välit olisivat tulehtuneet. Parivaljakon lähipiiristä kerrotaan Seiskan tietojen mukaan, että riitaa Borgin ja Linnonmaan välille olisi syntynyt muun muassa taloudellisista erimielisyyksistä sekä Borgin epäselvästä työnkuvasta.

Lukuisissa eri toimialojen yrityksissä mukana oleva Linnonmaa katkaisi kuitenkin huhuilta siivet omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään. Linnonmaa julkaisi varhain torstaiaamuna omalla Instagram-tilillään pitkän kirjoituksen, jossa hän kertoo väliensä Borgiin olevan täysin ennallaan ja yhteistyön jatkuvan normaaliin tapaan kesälomien jälkeen.

– Harvemmin jaksan ottaa juoruihin tai klikkiuutisiin kantaa, mutta uutinen minun ja Soinnun riidasta on ihan potaskaa. Uutinen pohjautuu kuulema ”lähipiiriin” kuuluvan henkilön ”varmaan tietoon” ja sitä ei kumonnut, vaikka molemmat Soinnun kanssa vakuuttelimme toimittajalle väliemme olevan kunnossa, Linnonmaa kirjoittaa Instagramissa.

– Totuus on kuitenkin se, että meillä on kaikki hyvin ja oon ollut supertyytyväinen Soinnun valintaan. Kaiken lisäksi meillä on ollut hauskaa tehdä työtä yhdessä ja odotan innolla, että kesäloman jälkeen homma jatkuu. Sen takia tämä uutisointi harmittaa, hän jatkaa.

Linnonmaa viettää parhaillaan kesälomaa päivätyöstään radiossa. Hän palaa Radio Suomipopin Aamulypsyyn yhdessä kollegoidensa Janni Hussin ja Tuukka Ritokosken kanssa jälleen elokuussa. Linnonmaa toteaakin Instagramissa, ettei hän jaksa huolehtia asiasta lomallaan tämän enempää.

– Enempää en jaksa asiasta lomilla stressata, joten jätän kommentoinnin asian osalta tähän. Vinkki: Kannattaa keskittyä omaan tekemiseen mieluummin, kuin muiden hiekottamiseen. Silloin voi itsekin saada asioita aikaiseksi, Linnonmaa näpäyttää.

Borg ei ole toistaiseksi ottanut kantaa Seiskan uutisointiin. Borg aloitti virallisesti ja julkisesti työnsä Linnonmaan firmassa toukokuussa. Toukokuussa Borg kertoi IS:lle, että työt ovat alkaneet mahtavasti. Borg kertoi, että hän on nyt löytänyt työpaikan, jossa todella viihtyy.

– Mehän Jaajon kanssa tehdään töitä joka päivä sen uuden start-upin eteen ja rakennetaan sitä. Ja meillä on tulossa paljon muitakin projekteja. Mikä on tosi kivaa, on se, että Jaajon kanssa on tosi kivaa tehdä töitä. Meillä menee henkilökemiat yhteen, Borg hehkutti IS:lle Venla-gaalan punaisella matolla toukokuussa.

Borg on kehunut useaan otteeseen uutta työpaikkaansa julkisuudessa.

Borg kertoi IS:lle tuolloin, että Linnonmaasta on yhteistyön alettua paljastunut myös yllättäviä piirteitä.

– Jaajossa on yllättänyt moni asia. Nythän me ollaan alettu vasta tutustumaan. Hänhän on visionääri ja showmies, mut sit mä oon ollut yllättynyt siitä, että Jaajo on tietyissä asioissa tosi pedantti. Ja tosi lahjakas. On ollut mahtava seurata sitäkin puolta, Borg kertoi tuolloin.

Lue lisää: Diili-voitto mullisti Sointu Borgin, 28, koko elämän – äärimmäisen rankat kuvaukset aiheuttivat häkellyttäviä seurauksia kotona