Uutuusdokumentti Killing Escobar näyttää alkuperäismateriaalien ja dramatisointien avulla, mitä Kolumbian viidakoissa tapahtui vuonna 1989 ja kuinka Pablo Escobar jäi henkiin.

Brittiläinen, hampaisiin asti aseistettu palkkasotilasjoukko lähetettiin Kolumbian viidakoihin vuonna 1989 tavoitteenaan yksi tehtävä: tappaa jopa 4 000 kuolemasta ja 80 prosentista kaikesta maailman kokaiinikaupasta vastuussa oleva huumeparoni Pablo Escobar.

”Operaatio Phoenix” meni kuitenkin vakavasti pieleen, ja Escobarin päästä luvattu miljoonapalkkio valui palkkasotilaiden käsistä.

Maaliskuussa 2021 Glasgow Film Festivaleilla ensiesityksensä saanut skotlantilaisen Two Rivers Median ja Salon Picturesin uutuusdokumentti Killing Escobar valottaa alkuperäisellä videomateriaalilla uskomatonta salatehtävää, jonka tuloksena Kolumbian huumesodat olisivat voineet päättyä Escobarin kuolemaan jo 1980-luvun lopulla.

Netflixin draamasarja Narcos kertoo Pablo Escobarista, joka oli rikollisuransa huipulla vastuussa jopa 80 prosentista maailman kokaiinikaupasta. Sarjassa Escobaria näyttelee näyttelijä Wagner Moura.

Dokumentissa seurataan, kuinka pääasiassa brittiläiset palkkasotilaat harjoittelivat Kolumbian viidakossa ankarasti yllätyshyökkäystä Escobarin kuuluisalle Hacienda Nápoles -maatilalle. Dokumentin tuottaja Mick McAvoy kertoo, että elokuvasta tekee erityisen nimenomaan se, että vuonna 1989 joku operaatioon kuuluneista otti mukaansa videokameran.

– Netflixin Narcos-sarja antaa dramatisoidun katsauksen siihen, mitä Kolumbiassa tuolloin tapahtui, mutta Killing Escobar -dokumentti todella näyttää sen kaaoksen, jonka yksi mies loi maahan. Pablo Escobar oli mies, joka räjäytti täyden matkustajakoneen, jotta sai sen kuljettaman yhden miehen tapettua, Mick McAvoy kuvailee Escobarin valtaa.

Huumeparoni Pablo Escobar oli vuonna 1989 maailman vaarallisin rikollinen.

Vuonna 1989 Pablo Escobar oli ”maailman halutuin mies”, ja hänen päästään oli tarjolla miljoonapalkkio. Escobar johti pahamaineista Medellinin huumekartellia, ja Escobarin kilpailijat Calin huumekartellissa halusivat huumekeisarin hengiltä.

Cali-kartelli palkkasi brittiläisen palkkasotilaan Dave Tomkinsin hoitamaan asian. Tomkins oli ystävystynyt väkivaltaisen historian omaavaan, skotlantilaiseen Peter McAleesen Angolassa vuonna 1976. Ystävystymisen myötä Tomkins tarjosi McAleeselle uhkarohkeaa työkeikkaa Kolumbiassa, johon McAleese suostui.

Dokumentti kertookin Operaatio Phoenixista kahdesta eri näkökulmasta.

– Se on tarina miehistä, jotka lähtivät mukaan uhkarohkeaan seikkailuun, jossa he kohtaisivat maailman sen hetkisen vaarallisimman miehen. Samalla dokumentti on katsaus joukkoja johtaneen McAleesen elämään, joka on yhdistelmä maskuliinisuutta, väkivaltaa, aggressiota ja kasvamista köyhyydessä, McAvoy kiteyttää The National -lehdelle.

BBC:n mukaan elokuvan ohjaaja David Whitney kutsui McAleesea ”monimutkaiseksi kaveriksi”, joka kuohui sisäisesti. McAleese kasvoi Riddriessä, Skotlannin suurimman kaupungin, Glasgow’n, laitamilla.

– Minut opetettiin tappamaan armeijassa, mutta taistelutahtoni tuli Glasgow’sta, McAleese kertoo.

McAleese ilmoittautui armeijaan 17-vuotiaana, jotta pääsisi purkamaan sisäistä aggressiotaan. Mies oli väkivaltainen, ja brittiarmeijasta lähtemisen jälkeen hän pahoinpiteli jopa naisystävänsä, minkä jälkeen McAleese passitettiin vankilaan.

Pablo Escobarista on tullut erilaisten kaupallisten tuotteiden kasvo.

Vankilareissun jälkeen McAleese toimi palkkasotilaana Angolan sisällissodassa, Zimbabwessa (silloisessa Rhodesiassa) ja Etelä-Afrikassa. McAleese oli valmis operaatioon Kolumbiassa, ja Tomkinsin pyynnön jälkeen hän värväsi mukaansa 11 entistä sotilastoveriaan.

Pablo Escobar vaimonsa Victoria Henaon kanssa vuonna 1983.

BBC:n mukaan operaation palkkasotilaista vain Tomkins ja McAleese tiesivät, kuka oli kohteena. Muut tulivat tekemään vain työkeikkaa. Kun Tomkins ja McAleese kertoivat, kenen kotiin sotilaat olivat hyökkäämässä, yksi jättäytyi joukosta.

Nyt 78-vuotias McAleese muistelee hetkeä, jolloin hänet kutsuttiin mukaan Operaatio Phoenixiin.

– Dave kysyi, olisinko kiinnostunut eräästä keikasta Kolumbiassa. Vastasin kyllä. En tiennyt silloin Escobarista paljoa, mutta sydämeni hakkasi kovaa, ja halusin ehdottomasti mukaan, McAleese kertoo dokumentissa.

– Sinua ei pyydetä tappamaan Pablo Escobaria, ellei ole oikeanlaista kokemusta. Omatuntoni ei koskaan kolkuttanut ajatuksesta hänen tappamisestaan. En ajatellut sitä murhana, vaan työkeikkana, McAleese toteaa dokumentissa.

Vaikka operaation rahoitti Cali-kartelli, McAleese toteaa, että taustalla oli Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian hallitusten hiljainen hyväksyntä.

Javier Pena Netflixin Narcos-sarjan toisen kauden ensi-illassa 2016.

Operaatiossa oli mukana myös Yhdysvaltain huumeviraston DEA:n agentti Javier Peña, joka on keskeisiä hahmoja Netflixin huippusuositussa Narcos-draamasarjassa. Uutuusdokumentissa tosielämän Peña kertoo, että kuullessaan Operaatio Phoenexistä hän oli heti siinä mukana.

– Tietenkin halusimme, että hän (Escobar) kuolee. Jokainen Pablo Escobarin tappoyritys oli tervetullut, Peña kertoo.

PalkkasoturEIDEn joukko saapui Kolumbiaan maaliskuussa 1989. Aluksi iskuryhmä asettui lähelle Calin kaupunkia, mutta he joutuivat siirtymään maaseudulle pelätessään operaation paljastumista.

Kun hyökkäyksen ajankohta lähestyi, palkkasotilaat asettuivat viidakkoon erityisleirille Antioqiuaan lähelle Medellinin huumekartellin päämajaa. Leirissään palkkasoturit maalasivat helikopterinsa paikallisen poliisin väreihin, harjoittelivat massiivisella määrällä erilaisia aseita ja valmistautuivat yksityiskohtaisesti tulevaan hyökkäykseen.

– Se oli kuin joulu. Kaikki aseet, mitä tarvitsimme, olivat siellä, McAleese kuvailee.

Sotilaiden palkkio oli 5 000 dollaria kuussa, mutta Tomkins tienasi operaatiosta jopa 1 000 puntaa päivässä. Ja koska kohteena oli Escobar, hänen päästään luvattiin miljoonan dollarin lisäpalkkio.

Kuva Netflixin Narcos-sarjasta. Pablo Escobar tienasi huumekaupallaan valtavia summia rahaa.

Kaikki mukana olleet tiesivät, että yksikin lipsahdus johtaisi tappo-operaation paljastumiseen, ja Escobar vastaisi välittömästi lähettämällä omat joukkonsa aseistautuneena leiriin.

– Meille se oli työkeikka. Harjoittelimme 11 viikkoa putkeen hyökkäämistä Escobarin kotiin ja pohdimme ja harjoittelimme etukäteen läpi kaikki vaihtoehtoiset tapahtumakulut, McAleese toteaa dokumentissa.

Escobarin Hacienda Nápoles -koti ei ollut mikä tahansa tönö. Valtavaan, yli 20 neliökilometrin suuruiseen ranchiin kuului BBC:n mukaan eksoottisia eläimiä täynnä ollut eläintarha, kokoelma vanhoja ja arvokkaita luksusautoja, yksityinen lentokenttä ja härkätaisteluareena.

Pablo Escobarin Hacienda Nápolesin kotitila on nykyään museo.

Escobarin rapistunut Hacienda Nápolesin luksusautojen kokoelma on esillä museossa.

– Piirsimme maahan Escobarin tontin ja rakennusten linjat, ja harjoittelimme jokaisen sotilaan kohdalla, mitä hänen tulee tehdä. Harjoittelimme niin hyvin, että jos joku meistä kaatuisi, toinen voisi ottaa hänen paikkansa hyökkäyksessä. En ole koko armeijaurani aikana nähnyt niin kovaa treenaamista yhden päivän operaatiota varten, McAleese avaa dokumentissa hyökkäysstrategiaa.

Myös McAleese tiesi tuolloin, mitä tapahtuisi, jos salatehtävä epäonnistuisi.

– Jos emme saisi operaatiota onnistumaan oikein, sillä olisi kohtalokkaat seuraukset, hän kertoo dokumentissa.

Ironisesti Pablo Escobarin valtavalla Hacienda Nápolesin kotitilan tontilla on nykyään myös vankila.

Operaatioon kuului kaksi helikopteria, joiden oli tarkoitus lentää Escobarin kotitilan ylle, kun palkkasoturit yrittäisivät päästä Escobarin massiivisten turvatoimien läpi. Sotilaiden tavoitteena oli palata Escobarin pään kanssa, jota he pitäisivät ikään kuin pokaalinaan.

Kun he kuulivat, että Escobar olisi Hacienda Nápolesin kodissaan, vaarallinen operaatio aloitettiin. Hyökkäykseen asti ei kuitenkaan koskaan päästy.

Helikopteri, jonka kyydissä muun muassa McAlees ja Tomkins olivat, törmäsi Andien vuoristoon lentäessä sen yläpuolisten pilvien läpi. Helikopterin lentäjä menetti törmäyksessä henkensä.

Muut selvisivät, mutta McAleese loukkaantui pahoin, eikä hän päässyt vuorilta pakoon. Hän makasi kolme päivää tuskallisissa kivuissa vuoristossa, ennen kuin pelastusjoukko haki hänet.

Samalla Pablo Escobar oli kuullut hyökkäyksestä, ja lähetti miehensä vuoristoon.

– Jos Escobar olisi saanut minut, olisi siitä seurannut pitkä ja kivulias kuolema, McAleese sanoo.

McAleese pelastui, ja maatessaan haavoittuneena vuoristossa, hän teki lupauksen Jumalalle, ettei koskaan enää tekisi pahaa.

– Ymmärsin, että olen paha roisto, mutta myös sen, että minun täytyy muuttua, McAleese kertoo ajatuksistaan.

McAleese ei kuitenkaan katunut tekojaan palkkasotilaana, vaan hän oli pettynyt itseensä aviomiehenä ja isänä. 78-vuotiaana mies on omien sanojensa mukaan löytänyt vihdoin rauhan.

Operaatio maailman vaarallisimman rikollisen tappamiseksi epäonnistui ennen kuin se ehti alkaakaan. Huumeparoni Pablo Escobar jäi tuolloin henkiin, mutta kuoli lopulta Kolumbian poliisin luoteihin joulukuussa 1993.