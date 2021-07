Renny Harlinilta suora tilitys parin ikäerosta – järjestää Johanna-rakkaansa kanssa hulppeat kihlajaisjuhlat Helsingissä

Renny ja Johanna Harlin menevät naimisiin syyskuussa St. Tropezissa, minkä jälkeen heillä on edessään suuri muutos.

Vauhdikas lienee lievä ilmaus kuvaamaan Renny Harlinin edellisiä viikkoja. Menestysohjaaja sai juuri päätökseensä The Refuge -kauhujännärin kuvaukset Bulgariassa, ja nyt hän saapunut Suomeen ohjaamansa Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily -elokuvan ensi-iltaa varten.

Harlin saapui Suomeen kihlattunsa Johanna Harlinin kanssa. Pariskunta viettää lyhyellä Suomen-reissullaan hulppeita kihlajaisjuhliaan Helsingin Kulosaaren Casinolla.

– Teemana on Great Gatsby, ja paikka on nyt kuin suoraan 20-luvulta. Kaikki saavat laittautua viimeisen päälle teeman mukaisesti. Upeat juhlat luvassa, Renny Harlin kertoo hymyillen.

Bulgarian Sofiassa asuvan pariskunnan häitä juhlitaan syyskuun puolivälissä Ranskan St. Tropezissa. Kolmipäiväisiin häihin on kutsuttu noin sata vierasta.

– Ensimmäisenä päivänä on tervetuliaisjuhla St. Tropezin satamassa, hääpäivänä meillä on kirkkohäät, jonka jälkeen siirrymme juhlimaan viinitilalle. Kolmantena päivänä vietämme toipumisjuhlaa vuokratussa rantaravintolassa, Renny paljastaa.

Vaikka pari ei vielä ole naimisissa, Johanna Kokkila, 27, otti miesystävänsä sukunimen käyttöön pian kihlautumisen jälkeen.

Pariskunta on viettänyt Suomessa aikaa Tammion saaressa, josta he ostivat hiljattain 1700-luvun hirsitalon Suomen-kodikseen.– Se on meidän upea kesäparatiisi. Tulin niin onnelliseksi, kun Johanna näki sen ensimmäistä kertaa ja rakastui siihen palavasti, Renny kuvailee.

Pari tapasi Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa viime kesänä, minkä jälkeen Renny pyysi Johannaa hänen kanssaan Bulgariaan töihin. Ei mennyt aikaakaan, kun rakkaus leimahti, ja helmikuussa pari kihlautui.

Ohjaaja herkistyy kyyneliin puhuessaan rakkaastaan.

– Niin helppoa on ihmisten sanoa, että siinä on vanhempi mies kauniin nuoren naisen perässä tai siinä on nuori nainen, joka havittelee miehen rahoja tai mahdollisuuksia. Niitä kommentteja on kuultu, mutta me itse tiedämme totuuden.

– Jo suhteemme alussa tiesimme, miten syvä yhteys meillä on. Yksinkertaisesti emme voi elää ilman toisiamme, Renny kuvailee tunteet pinnassa.

– Me vain rakastamme toisiamme niin paljon ja olisimme valmiita tekemään mitä vain toistemme eteen. Sillä ei ole mitään tekemistä rahan tai luksuksen kanssa. Voisimme asua vaikka risumajassa, kunhan meillä on toisemme, hän painottaa.

Häiden jälkeen pariskunnalla on edessä maisemanvaihdos. Renny paljastaa, että pari aikoo muuttaa häiden jälkeen mitä ilmeisimmin Miamiin.

– Niin absurdilta kuin se kuulostaakin, emme tiedä, mihin tarkalleen häiden jälkeen muutamme. Meillä on kaksi kuukautta aikaa suunnitella uusi elämämme yhdessä, Renny sanoo.

– Ennen häitä pakkaamme kaikki tavaramme. Häistä aiomme lentää Miamiin, josta tulee todennäköisesti uusi kotimme.

Hollywood-ohjaaja toteaa, ettei hän enää halua muuttaa Los Angelesiin.

– Rakastamme merta ja lämpöä, ja Miami on hyvien lentoyhteyksien päässä, hän perustelee.

Luokanopettajana työskennellyt Johanna näyttelee Rennyn The Refuge- ja Luokkakokous -elokuvissa. Lisäksi Johanna työskentelee Rennyn yrityksessä luovana koordinaattorina.

Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily on Renny Harlinin ensimmäinen suomalaisohjaus yli 30 vuoteen. 23. syyskuuta ensi-iltansa saavassa komediaelokassa on ripaus todellista Hollywood-toimintaa. Hän on käsikirjoittanut elokuvan yhdessä Mari Perankosken kanssa.

– Kyllä elokuvassa toimintaa riittää, kuten katsojat varmaan odottavatkin. Halusin kuitenkin tuoda elokuvaan myös tunteita. Elokuva naurattaa ja saattaa myös herkistää.

Ohjaajan mukaan pandemian aiheuttama pysähdys on saanut hänen luovuutensa puhkeamaan kukkaan uudestaan.

– Korona on ollut minulle myös siunaus, sillä ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin jouduin pysähtymään. Löysin vanhan rakkauteni eli kirjoittamisen, jota en ollut tehnyt vuosiin.

– Löysin sen version itsestäni, joka haluan olla. Olen nyt onnellisempi kuin koskaan, hän summaa.

Renny ja Johanna Harlin kertovat odottavansa uutta yhteistä elämänvaihettaan aviopuolisoina. Heillä on haaveenaan on perustaa perhe.

– Koskaan ei voi tietää, mitä elämä meille suo, mutta se on meidän molempien suurin unelmamme. Johanna haluaa varmaan ainakin viisi lasta, Renny naurahtaa.

– Sen puuhan edistäminen alkaa heti häiden jälkeen.

