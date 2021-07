Maria Lund hieraisi silmiään, kun avopuoliso Jussi yllätti kihlasormuksella – näyttelijä oli vaihtaa alaa, kunnes tuleva aviomies puuttui peliin

Maria Lund kihlautui avopuolisonsa Jussin kanssa kaikessa hiljaisuudessa jouluaattona. Pariskunnan häitä juhlitaan syksyllä.

Kihlattu Jussi on muuttanut Maria Lundin suhtautumista julkisuuteen.

Porvooseen avopuolisonsa Jussin kanssa kotiutuneen Maria Lundin äänessä on paljon iloa ja siihen on hyvä syy.

– Meillä menee todella hyvin. Menimme jouluaattona kihloihin. Häät ovat syksyllä, Maria toteaa onnellisena.

Kosinta oli romanttinen ja tehtiin tavalla, joka yllätti Marian täysin.

– Meidän piti lähteä koiralenkille, kun Jussi sanoi, että pelataan vielä yksi scrabble-peli, Maria kertoo.

– Kun otin pussista kirjaimia, sieltä vierähti ulos esine, jota luulin tyttäreni Laran yksisarvissormukseksi. Katsoin tarkemmin eikä se ollutkaan Laran sormus. Oli ikimuistoinen jouluaatto. Ihanaa!

Maria Lund on ollut julkisuudessa yli 20 vuotta.

Parin yhteensopivuudesta kertovat saman aaton joululahjat. Kumpikin oli ostanut toisistaan tietämättä lahjaksi täsmälleen saman astiasarjan lautasia, ja vielä samaa kokoa.

Maria tuli julkisuuteen parikymmentä vuotta sitten. Julkisuus missikisoineen oli alkuun suurta, mutta varsin nopeasti Maria ryhtyi varjelemaan yksityisyyttään. Menneitä hän ei halua muistella, mutta sanoo nykyisin suhtautuvansa julkisuuteen aiempaa rennommin.

– Jussilla on siinä iso merkitys. Hän on opettanut, että minun pitää olla ylpeä siitä mitä teen. Se on aivan ihana tunne. Jussi on aidosti kiinnostunut työstäni ja kyselee siitä paljon. Tuntuu hyvältä, kun toinen kannustaa.

– Hän haluaa aina tuoda myös lapset katsomaan esiintymisiäni, että hekin voivat olla ylpeitä äidistään. Olen kiitollinen, että hän tekee sellaista työtä perheemme eteen. En tarkoita, että olisin kotona taiteilija. En ole, enkä tule ikinä olemaan.

Lund myöntää pohtineensa alan vaihtoa koronatilanteen vuoksi.

Koronan aikana Maria on välillä jopa miettinyt, olisiko syytä vaihtaa alaa.

– Jussi on ollut sitä vastaan. Hänen mielestään tämä on sitä, mitä osaan tehdä parhaiten ja mistä nautin eniten. Olen uskonut häntä.

Korona vei Marian työt, kuten niin monen muunkin esiintyvän taiteilijan. Hän otti tilanteen sellaisena kuin se oli ja etsi asiasta valoisat puolet.

– Asennoiduin niin, että tämä on tilaisuus, joka on suotu, että saan olla kotona lasten kanssa. Sitä aikaa olisi muuten ollut hankala saada. Lapset ovat nyt pieniä ja tarvitsevat minua. Jussi käy päivätöissä, ja jos nyt olen iltoja töissä, hän on kotona lapsia hoitamassa.

Marian kihlatulla on aiemmasta liitosta yksi lapsi. Marialla lapsia on kaksi, Lara, 6, ja Jyri, 10.

– Lara on hyvä piirtämään ja maalaamaan. Hän tykkää myös laulaa. Jyri on hurahtanut frisbeegolfiin. Sitä olemme voineet tehdä kaikki yhdessä.

– Meillä on vieressä rata. Samalla, kun lenkitämme illalla koiran, heitämme kierroksen frisbeegolfia. Minäkään en ole enää kovin huono, kun Jyri antaa heittovinkkejä, Maria nauraa.

Maria Lund on tehnyt pitkän uran näyttelijänä ja laulajana.

Monissa teattereissa esiintynyt Maria debytoi viime syksynä Helsingin kaupunginteatterin musikaalissa Päiväni murmelina. Hän sai roolistaan ylistäviä arvioita.

– Yllättävän hyviä. Harmillisen epäreilusti nostettiin vain minua, mutta en voi kiistää, etteikö kiitos lämmittänyt sydäntä. Se oli kiva juttu tehdä. Toivottavasti ei jää viimeiseksi siinä talossa.

Maria tunnetaan sekä näyttelijänä että laulajana. Musikaalirooleissa nämä puolet yhdistyvät. Laulajana hän taipuu moneen. Parhaillaan hän tekee yhteiskeikkoja Pepe Willbergin kanssa.

– On todella hienoa päästä Pepen kanssa samalla lavalle. Hänen äänensä on valtavan hienossa kunnossa.

Jouluksi on tulossa jälleen Tuliset tenorit ja suloiset sopraanot -kiertue. Mikael Konttisen kanssa Maria on tehnyt duokeikkoja. Parhaillaan kiertää myös Marian, Veera Railion ja Maija Ruuskasen esitys Kuudella kielellä, jossa Maria laulaa niitä lauluja, joita on aina halunnut laulaa.

– Mukana on kaikkea hevistä klassiseen. Se on ollut pidetty konserttikokonaisuus, ja sitä on kiva tehdä. Laulan oikeasti seitsemällä kielellä, ja kahdeksas kieli on rakkaus.

– On mukavaa, että homma pysyy monipuolisena. Olen tällä hetkellä hyvin onnellinen, kaikin puolin.

Lund on kokeillut siipiään myös käsikirjoittajana.

Marian uusin aluevaltaus on kirjoittaminen. Hämeenlinnan Uudessa kesäteatterissa saa ensi-iltansa 28. heinäkuuta esitys Hajuvettä ja lihapullia. Maria vastaa tekstistä yhdessä ohjaaja Kalle Pylvänäisen kanssa.

Lavalla nähdään Marian lisäksi sopraano Päivi Pylvänäinen sekä kaksi muusikkoa. Esitys paljastaa, mitä takahuoneessa voi tapahtua, vaikka lavalle noustessa kaikki on täydellistä.

Mukana on paljon huumoria – ronskiakin – ja suoraa puhetta. Turha korrektius on heitetty romukoppaan.

– Minussa on komediennepuoli. Tykkään naurattaa ihmisiä, Maria sanoo.

Hänen mukaansa esityksessä nauretaan kaikille tasapuolisesti, myös itselle. Tarkoitus ei ole loukata ketään.

– Esitys syntyi tarpeesta tehdä jotain uutta. Kirjoittaminen oli kivaa. Mukana on hyvin paljon tilanteita omasta elämästä. Näytämme, mitä kaikkea voi tapahtua ennen kuin yleisö tulee saliin katsomaan konserttia tai näytelmää.

– Miten selviytyä esityksestä, jos on kipeä. Mitä kikkakolmosia voi käyttää. Huuhdella kurkkua suolavedellä, ottaa Buranaa, nenäkannua tonne ja tiikeribalsamia tänne. Yleisö ei voi tietää, mitä esiintyjä on viisi minuuttia ennen esitystä käynyt läpi.

Tapahtui takahuoneessa mitä tahansa, estradille sitä ei tuoda. Ja se on Mariasta hieno asia.

– Miten ihana paikka näyttämö onkaan. Siellä saa unohtaa kaiken ja olla ihan joku muu.

Esitystä on etukäteen pidetty feministisenä. Sitä se ei Marian mukaan ole.

– Ei ole tarkoitus nostaa esiin, että meilläkin on oikeus naisina sanoa näin. Esitys on vain kuvaus oikeasta elämästä lavan takana. Pari tuntia ennen keikkaa on aina soundcheck. Sen ja esityksen välissä takahuoneessa käydään hedelmällisimmät keskustelut. Ihmiset voivat avautua hyvinkin henkilökohtaisista asioista.

Lundin ja hänen avopuolisonsa häitä vietetään syksyllä.

Mukana on paljon musiikkia. Maria on tekstittänyt osan lauluista. Sanoituksiin hän on laittanut myös omaa elämäänsä.

– Joskus kaikki menee jo lähtiessä päin honkia. Auton avaimet ovat kadoksissa, lapsi on vienyt lompakon ja koira pissaa matolle. Perillä nuottien tilalla laukussa on Nalle Puhin seikkailut ja säestäjä soittaa, että on Orivedellä, vaikka pitäisi olla Oripäässä.

– Olen saanut tehdä esityksestä sen näköisen kuin olen halunnut. Olen aina kokenut, että näyttelen jokaisen esittämäni laulun. Kerron tarinoita.

Esityksen nimen Maria keksi sanonnasta ”sopivat yhteen kuin hajuvesi ja lihapullat”. Paitsi että myöhemmin selvisi, ettei sellaista sanontaa ole. No nyt on!

Hajuvettä ja lihapullia Hämeenlinnan Uudessa kesäteatterissa 28.7.–15.8. Syksyllä esitys lähtee kiertämään Suomea.