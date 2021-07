Jaajo Linnonmaa julkaisi tyhjentävän videon lapsiperhearjen keskeltä – hulvaton päivitys poiki sympatiaa seuraajilta

Radiojuontaja Jaajo Linnonmaa viettää parhaillaan kesälomaa.

Monet suomalaiset viettävät tällä hetkellä kesälomaa. Osalle se tarkoittaa rentoutumista, mutta monissa lapsiperheissä kiire ei katoa lomallakaan, sillä myös monet päiväkodit ja koulut laittavat ovensa kiinni kesäkuukausiksi.

Myös radiojuontaja Jaajo Linnonmaa viettää kesälomaa päivätyöstään, Radio Suomipopin Aamulypsystä. Linnonmaan ja hänen juontajakollegoidensa Janni Hussin ja Tuukka Ritokosken on määrä palata takaisin studioon elokuussa. Näin ollen Linnonmaa saa siis nauttia kesälomastaan vielä tovin.

Linnonmaa on sosiaalisen median perusteella viettänyt lomallaan runsaasti aikaa perheensä kanssa. Linnonmaalla ja hänen lääkäripuolisollaan on neljä pientä lasta. Perheen kuopus syntyi toukokuussa 2020. Linnonmaa on pitänyt vaimonsa ja lapsensa pääosin poissa julkisuudesta, mutta hiljattain hän jakoi seuraajilleen vilauksen siitä, millaista lapsiperhearjen pyörittäminen todellisuudessa on.

Omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään julkaisemallaan videolla Linnonmaa istuu autossa. Videolla näkyy ainoastaan Linnonmaa, mutta taustalta kuuluu lasten iloinen ja kovaääninen laulu.

– VINKKI: Näin saat viikon loman tuntumaan kahdelta, Linnonmaa vitsaili Instagramissa.

Radiotähden päivitys on poikinut lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja, ja videota on katsottu yli 70 000 kertaa. Päivitystä ovat rientäneet kommentoimaan muun muassa Linnonmaan kollegat Ellen Jokikunnas ja Jenni Alexandrova. Monet myös toivottelivat Linnonmaalle voimia ja kertoivat samaistuvansa juontajan tilanteeseen.

Pääosin radio- ja televisiojuontajana tunnettu Linnonmaa on ollut vaitonainen perhe-elämästään julkisuudessa. Hän kertoi Anna-lehdelle 2016 juuri ennen kolmannen tyttärensä syntymää, että hän ja hänen vaimonsa ovat saaneet lapsiperheen kiireisen arjen toimimaan hyvin, vaikka heillä molemmilla on hyvin erilaiset työajat.

– Työnjako toimii, sillä radiotyöni loppuvat kymmeneltä, ja olemme sopineet vaimoni kanssa, että sen jälkeen minulla on tehokasta työaikaa 15.30 saakka. Siitä eteenpäin olen kotona lasten kanssa – ellei satu olemaan iltahommia, Linnonmaa sanoi Annalle.

– Olen toivottavasti lapsilleni rakastava isä, jonka syliin voi aina tulla. Voi kuulostaa hassulta, mutta minusta on viihdyttävää käydä lasten kanssa kaupassa. Meillä voi hurahtaa parikin tuntia, kun kokeilemme hassuja hattuja ja aurinkolaseja marketissa, tutkimme leluhyllyjä ja maistelemme ruokia.