Paul Anka esitti häkellyttäviä vaatimuksia Lappeenrannassa yli 30 vuotta sitten – lopulta Lasse Norres joutui täräyttämään suorat sanat hotellihuoneessa

80 vuotta täyttävä Paul Anka vieraili reilut 30 vuotta sitten supertähden elkein Lappeenrannassa. Vaiherikas matka jäi laulajalegendan mieleen, ja hän muisti reissua isännöineen Lasse Norreksen vielä vuosienkin päästä.

Libanonilaistaustainen Paul Anka on yksi aikamme menestyneimpiä laulajatähtiä. Heinäkuun 30. päivä 80-vuotissyntymäpäiviään juhlistava Anka singahti kansainväliseksi supertähdeksi salaman lailla jo reilut 60 vuotta sitten – ollessaan vain 16-vuotias nuorimies. Tummapiirteinen ja vilkkusilmäinen Anka sai tuolloin teinien polvet tutisemaan ihastuksesta ensimmäisellä hitillään Diana.

Menestyksekkään ja pitkän uran luonut Anka on hurmannut fanejaan pohjoisessakin, sillä hän on esiintynyt Suomessa vuosikymmenten varrella lukuisia kertoja. Yksi suomalainen on päässyt tekemään Ankan kanssa läheistä tuttavuutta: supertähteä Lappeenrannassa vuonna 1989 kestinnyt viihdealan vaikuttaja ja manageri Lasse Norres.

Ankan saapuminen Lappeenrantaan Blue Lake Festivaleille oli yli 30 vuotta sitten yksi kesän isoimpia tapahtumia. Edellisen kerran hän oli villinnyt suomalaisteinejä esiintyessään ääriään myöten täynnä olleella Linnanmäellä vuonna 1959.

Vuosikymmeniä esiintynyt Paul Anka on lavalla kuin kotonaan.

Odotukset olivat kovat. Paul Anka lennähti Lappeenrantaan suoraan miljoonakaupunki Pariisin vilskeestä. Seurueessa Suomeen saapuivat myös hänen tyttärensä Alexandra Anka ja laulajan manageri Jose Nunez. Reissun järjestelyt lepäsivät viihdealan monitoimiosaajan Norreksen harteilla.

Ankasta näki heti, että hän oli punaisiin mattoihin tottunut supertähti, jolla oli tarkat vaatimukset reissun yksityiskohdista.

– Hän todellakin tiesi oman arvonsa. Olin kieltämättä vähän stressaantunut, että hän tuli suoraan hotelli Ritzistä Pariisista. Kontrasti oli melkoinen, Norres muistelee IS:lle.

Norres kertoi kohtaamisestaan myös elämäkertakirjassaan Kuunaama: tarinoita tähdistä (Mistake Media, 2015). Hän kuvaili Lappeenrannassa autosta nousseen Ankan olleen ”hyvin äkäisen, väsyneen, pikkuruisen ja ruskettuneen näköinen”. Perässä seurasi manageri, jolla oli Norrekselle heti kättelyssä ensimmäinen vaatimus. Hän korosti, ettei Ankaa saisi missään tilanteessa sinutella.

– Ei minulla ole muutenkaan tapana sinutella tähtiä ensitapaamisella, mutta se yllätti, ettei managerikaan saanut sinutella häntä edes 20 vuoden työsuhteen jälkeen, Norres muistelee.

Lasse Norres ja Paul Anka ikuistettiin kuvaan Lappeenrannassa 1989.

Seuraava järkytys Ankalle oli hotelli Lappeen sviitti, joka oli laulajalle ainakin jonkinlainen ”kulttuurishokki”. Huoneessa odottivat managerin ohjeistuksen mukaan vaaleanpunaiset pyyhkeet sekä viskiä, konjakkia ja valko- ja punaviiniä.

– Ajoin edellisiltana tuntikaupalla Lappeenrannasta Helsinkiin, koska siellä oli ainoa Alko, josta oikeat viinit löytyivät, Norres kertoo.

Vaivannäkö oli kuitenkin turhaa. Anka suivaantui alkoholista notkuvasta pöydästä, ja täräytti, ettei kukaan seurueesta juo alkoholia reissun aikana. Pullot oli siivottava hotellihuoneesta välittömästi pois.

– Hän sanoi suurin piirtein ensimmäisenä, että heivatkaa kaikki alkoholi tästä huoneesta. Mietin, että voi jumalauta, jos hän tietäisi, miten paljon vaivaa näin noiden kahden viinipullon takia! Norres nauraa.

– Annoin pullot assistentille, ja sanoin, että niitä ei sitten anneta kenellekään, vaan säästäkää ne minulle. Join ne lopulta itse.

Lappeenrannan-reissu uhkasi kääntyä katastrofin puolella, kun Paul Anka esitti erikoisia vaatimuksia.

Pian Anka teki hyvin selväksi, ettei hän aikoisi osallistua lehdistötilaisuuteen eikä tavata ”pikkukylän” kaupunginjohtajaa. Reissu oli tehty yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa, ja ehdot oli kirjattu tarkasti sopimukseen.

Asiasta neuvoteltiin jonkin aikaa. Norres muistaa, että tunnelma hotellihuoneessa alkoi kiristyä.

– Minun piti olla aika tiukkana. Lehdistötilaisuus ja tapaamiset olivat oleellisen tärkeä osa vierailua. Kun hän kieltäytyi, minun piti sanoa suoraan, että hei, sopimuksessa lukee näin.

– Olihan se aika kuumottavaa mennä sanomaan sellaiselle supertähdelle, että teet nyt niin kuin minä sanon. Onneksi hän on aika lyhyt mies, pystyin katsomaan häntä hieman alaspäin, Norres nauraa.

Myös Alexandra-tytär, tuolloin 22-vuotias, puhui isäänsä ympäri. Lopulta Anka suostui. Hän keksi kuitenkin vielä vaatia, että hotelli Lappeen asukkaiden pitäisi pysyä huoneissaan, jottei kukaan kävelisi häntä vastaan, kun hän siirtyisi kabinettiin. Vaatimus oli tietysti kohtuuton.

Paul Anka tunnetaan laulajana, joka osaa huomioida faninsa tilanteessa kuin tilanteessa.

Erityisen häkellyttävä tilanne tapahtui kuitenkin vasta juuri ennen lehdistötilaisuuteen lähtemistä.

– Paul sanoi, että odottakaa vielä hetki, ja meni peilin eteen. Hän alkoi väännellä naamaansa saadakseen oikeanlaisen hymyn kasvoilleen. En ollut koskaan sellaista nähnyt, enkä ole muuten koskaan sen jälkeenkään, Norres nauraa.

Lehdistötilaisuus ja Lappeenrannan silloisen kaupunginjohtajan Jarmo Kölhin tapaaminen meni lopulta hienosti. Anka oli pyytänyt Norresta etukäteen näyttämään, kuka kaupunginjohtaja on.

– Kölhin leuka putosi lattiaan, kun Paul Anka lähestyi häntä käsi ojossa ja tervehti nimeltä. Hän ei voinut ymmärtää, miten maailmantähti tunnisti ja tiesi hänet nimeltä.

– Paul Anka tiesi, että hänen piti edustaa, joten hän oli yhtä hymyä kaikille ja antoi vaikutelman, ettei hänellä ollut mihinkään kiire. Hän oli todellinen ammattilainen siinä hommassa.

Paul Anka hurmasi yleisönsä Blue Lake Festivaleilla.

Myös esiintyminen Blue Lake Festivaleilla meni nappiin. Norres juonsi tapahtumassa, ja huomasi, että Anka oli silminnähden vaikuttunut yleisömäärästä ja Lappeenrannan tunnelmasta.

– Hän oli utelias näkemästään. Ei Paul Ankakaan joka päivä esiinny suomalaisessa pikkukaupungissa itärajalla. Uskon, että se oli hänelle omalla tavallaan eksoottista.

Anka ilmoitti, että hän lähtisi Suomesta viipymättä esityksensä jälkeen. Se ei tullut Norrekselle suurena yllätyksenä. Yllätys sen sijaan oli, että Anka halusi Norreksen matkustavan kanssaan lentokentälle. Ennen yksityiskoneeseen astumistaan Anka halusi jutella Norreksen kanssa ja kiitti häntä vierailun järjestelyistä.

Anka pyysi, että Norres ottaisi yhteyttä, jos matkustaisi joskus Las Vegasiin tai Los Angelesiin. Norres kiitti, mutta piti puheita sanahelinänä.

Linnanmäellä koettiin hysteriaa vuonna 1959, kun Paul Anka esiintyi.

Kaksi vuotta myöhemmin Norres oli reissaamassa Yhdysvalloissa. Hän huomasi sattumalta mainoksen Paul Ankan esiintymisestä Las Vegasin maineikkaassa Riviera Hotel & Casinossa.

Norres päätti kokeilla kepillä jäätä ja katsoa, muistiko Anka hänet vielä. Hän houkutteli ystävänsä, maineikkaan säveltäjän Alan Roy Scottin mukaansa. Kaksikko ajoi hulppealla vuokra-autolla Riviera-hotellille, jonka amfiteatterissa Anka oli harjoittelemassa illan esitystä.

Norres muistaa, miten järkyttyneeltä vastaanottovirkailija näytti, kun hän pyysi ilmekään värähtämättä saada tavata herra Ankan. Myös hänen ystävänsä hikoili vieressä ahdistuneena, sillä vaikka Alan Roy Scott oli itsekin tehnyt töitä useiden maailmantähtien kanssa, hän oli varma, ettei Anka todellakaan muistanut ”suomalaista ystäväänsä”.

Paikalle tuli pitkä ja raamikas turvamies, joka lopulta suostui uhkavaatimusten kera saattamaan Norreksen Ankan luo.

– Tajusin, miten iso tähti Anka oli maassa, kun näin ne puitteet. Sitä ei tajunnut Lappeenrannassa samalla tavalla, mutta kun hänet näki omalla maaperällään, niin ymmärsin, että tätä henkilöä kaikki kumartavat.

Lasse Norres on tavannut Paul Ankan kaksi kertaa. Lappeenrannan-reissu on edelleen yksi 68-vuotiaan Norreksen uran kohokohtia.

Kaikeksi helpotukseksi Anka muisti Norreksen välittömästi. Kohtaaminen oli lämmin. Kun kuulumiset oli vaihdettu, järjesti Anka paikat illan konsertissa kaikkine herkkuineen.

Illalla luvassa oli vielä yksi yllätys, kun kesken konsertin valot kääntyivät Norrekseen ja hänen ystäväänsä. Anka esitteli Norreksen suomalaisena ystävänään suurieleisesti koko kansainväliselle yleisölle.

– Ystäväni Alan on myös jonkin verran tunnettu Yhdysvalloissa, eikä hän halunnut tällaista huomiota ollenkaan. Minusta taas se oli ihan mahtavaa touhua. Ihmiset hurrasivat meille.

– Vegasin-reissu oli kaiken kaikkiaan ihan fantastinen kokemus, enkä varmasti koskaan unohda sitä.

Norres uskoo jääneensä Ankan mieleen ammattitaitonsa, kohteliaisuutensa ja hyväntuulisuutensa ansiosta.

– Olen aika välitön ja hymyilevä tyyppi. Osaan olla luonteva, koska olen tavannut paljon tähtiä.

– Tiedän, että hän arvosti myös sitä, että tiesin mitä tein, kun neuvottelimme vaikkapa lehdistötilaisuuteen menemisestä. Hän huomasi, että osaan hommani.

Pori Jazzeilla esiinyminen nostatti leveän hymyn laulajan kasvoille vuonna 2012.

Norreksen ja Ankan tiet kohtasivat vielä kerran vuonna 2010-luvun alkupuolella, kun Norres oli töissä Radio Stadissa. Hän haastatteli Ankaa puhelimessa, ja he muistelivat yhteistuumin kohtaamistaan Suomessa ja Las Vegasissa.

– Kyllä työkaverit vähän ihmettelivät, että Norres se vaan soittelee Paul Ankalle. Se puhelinhaastattelu järjestyi yllättävän nopeasti, kun manageritiimi kuuli, kuka haastattelua haluaa.

Suomella tuntuu olevan erityinen paikka Ankan sydämessä. Hän on esiintynyt ahkerasti Suomessa vielä viime vuosikymmeninäkin, muun muassa Tampereella vuosina 2008 ja 2009, Pori Jazzeilla vuosina 2007 ja 2012 sekä Vantaalla vuonna 2011. Kyläkauppias Vesa Keskinen pestasi Ankan Tuurin Miljoona Iskelmän pääesiintyjäksi vuonna 2014.

– Harvoin tuollaisia tähtiä pääsee tapaamaan, varsinkaan Lappeenrannan kaltaisissa paikoissa. Se oli ehdottomasti yksi urani kohokohtia, ja olen edelleen imarreltu, että hän muisti minut, Norres sanoo.

Paul Ankan kovan kuoren alta paljastui lopulta lämminhenkinen ihminen.

Norres huomasi myös ilokseen, että Ankasta paljastui kivikovan kuorensa alta lopulta jotain aivan muuta.

– Oli hienoa, että vaikka ensin välillämme oli vähän sellainen ylimielinen muuri, paljastui sen takaa lopulta sydämellinen ja itse asiassa melko tavallinen ihminen.