Toivo ja Nadja Sukari juhlistivat toista hääpäiväänsä – julkaisivat aistikkaita kuvia Välimeren rannalta

Toivo ja Nadja Sukari avioituivat kaksi vuotta sitten Turun tuomiokirkossa.

Liikemies Toivo Sukari, 67, ja hänen vaimonsa Nadja Sukari, 50, viettivät tiistaina toista hääpäiväänsä. Pariskunta jakoi juhlapäivänsä kunniaksi Instagramissa tunteikkaita yhteiskuvia, joissa he poseeraavat kauniin maiseman edessä.

Toivon jakamassa otoksessa pariskunta katsoo yhdessä kohti horisonttia, ja Nadjan lisäämässä kuvassa he syleilevät toisiaan hellästi. Fitness-urheilijana tunnetuksi tulleella Nadjalla on kuvissa yllään hurmaava, fuksianpunainen leninki. Julkaisuiden ainetunnisteista selviää, että kuvat on otettu Santorinin saarella Kreikassa.

– 2 vuotta, kun sanoin tahdon rakas... Taivas, meri, maa sulautuvat täydellisesti yhteen, Toivo Sukari kirjoittaa julkaisunsa kuvatekstissä.

Ideaparkin perustaja on lisännyt lemmekkään tekstin loppuun muun muassa aihetunnisteet tahdon, rakkaudensaari ja pumpulihääpäivä. Vastaavia rakkaudentäyteisiä sanoja löytyy myös hänen vaimonsa Instagram-julkaisusta.

– Muistamisen arvoinen päivä, joka luo uusia muistoja, Nadja Sukari kirjoittaa viitaten pariskunnan pumpulihääpäivään.

Toivo ja Nadja avioituivat kaksi vuotta sitten Turun tuomiokirkossa. IS seurasi häitä paikan päällä.

– Nyt jännittää, Toivo Sukari kertoi tuolloin astellessaan kirkkoon.

Juhannuksena 2018 kihlautunut pariskunta tutustui toisiinsa Facebookissa. Siellä Nadja Sukari (silloinen Eerola) laittoi viestiä tulevalle miehelleen vuonna 2015. Parin vuoden viestittelyn jälkeen kaksikon suhde eteni seurusteluksi.

Toivo ja Nadja Sukari menivät naimisiin Turun tuomiokirkossa heinäkuussa 2019.

Avioliitto on toinen sekä Toivo että Nadja Sukarille, joilla on molemmilla lapsia aiemmista avioliitoistaan. Toivolla on yhteensä viisi lasta ja reippaasti yli kymmenen lastenlasta. Nadjalla sen sijaan on nyt 17-vuotias tytär.

