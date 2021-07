Jukka ja Chachi Hildén saivat toisen tyttären!

Jukka ja Chachi Hildénin perheonni täydentyi toisella tyttärellä.

Duudsoneista tuttu Jukka Hildén, 40, ja hänen puolisonsa Chachi Hildén (os. Gonzales), 25, ovat saaneet perheenlisäystä. Pariskunta ilmoitti toisen tyttärensä syntymästä noin yhden aikoina viime yönä Instagramissa.

– Hän on täällä, Chachi Hildén kirjoitti Instagram-tarinassaan.

Tekstin oheen nainen oli liittänyt vaaleanpunaisen sydänemojien sekä emojin, jossa äiti hoivaa pienokaista sylissään. Toistaiseksi vanhemmat eivät ole päivittäneet enempää lapsen syntymästä.

Eilen molemmat Hildénit jakoivat Instagram-tarinoissaan videopätkän, joka ennakoi lapsen syntymää. Videolla nähdään silminnähden innostuneen näköinen Chachi, joka oli mitä ilmeisemmin jo saapunut sairaalaan synnytystä varten.

– Nyt mennään, tyttövauva. En malta odottaa, että pääsen tapaamaan sinut, Chachi kirjoittaa eilisessä Instagram-tarinassaan.

Viime yönä syntynyt tytär on pariskunnan toinen yhteinen lapsi. Heidän esikoistyttärensä Sophia Rose syntyi marraskuussa 2019. Jukalla on lisäksi 9-vuotias poika ja vuonna 2014 syntynyt tytär edellisestä avioliitosta.

Chachi ja Jukka Hildén kihlautuivat elokuussa 2018, ja pariskunnan häitä juhlittiin syyskuussa 2019 vain kaksi kuukautta ennen ensimmäisen lapsen syntymää.

Pari tunnetaan siitä, että he jakavat arkeaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Tammikuussa he kertoivat Instagramissa odottavansa toista lastaan.

– Saamme toisen lapsen! Toivotamme uuden pikku monsterin onnellisina tervetulleeksi joukkoomme. Olen niin kiitollinen vaimolleni kaikesta tästä onnellisuudesta elämässämme! Hildénien joukko kasvaa ja uusi pikku duudsoni on tuloillaan, Jukka Hildén kirjoitti Instagramissa tuolloin.

Jukka Hildén on tullut tunnetuksi televisiosta tutun Duudsonit-ryhmän jäsenenä. 25-vuotias Chachi sen sijaan on luonut uraa tanssijana, mutta nykyisin nainen tunnetaan ennen kaikkea sosiaalisen median vaikuttajana. Hänellä on kuvapalvelu Instagramissa yli 1,7 miljoonaa seuraajaa.