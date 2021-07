Marja Hintikka julkaisi paljonpuhuvan kuvasarjan Ile-puolisonsa kanssa: ”Kun lapset on saatu nukkumaan…”

Marja Hintikka paljastaa, miten hän viettää tänä kesänä laatuaikaa miehensä kanssa.

Toimittaja ja juontaja Marja Hintikka, 42, on julkaissut Instagramiin rakkaudentäyteisen kuvan miehensä Ilkka ”Ile” Uusivuoren, 41, kanssa.

Kuvan yhteydessä Hintikka kertoo, kuinka pariskunta on viettänyt yhteistä laatuaikaa kuluneena kesänä.

– BEST OF KESÄ 2021: kun lapset on saatu nukkumaan, levitetään pyyhkeet ja tyynyt laiturille, syödään iltapalaa, katsellaan lipuvia pilviä ja pussaillaan, Hintikka kirjoittaa kuvatekstissä.

– Mutta kertokaapa, miten tän maagisen kesäfiiliksen voisi mustaviinimarjamehun tapaan pullottaa ja säilöä mukaansa marraskuulle, Hintikka kysyy seuraajiltaan.

Kuva on herättänyt paljon ihastusta. Se on kerännyt yli 10000 tykkäystä.

Muun muassa Selviytyjät -ohjelmasta tuttu radiojuontaja Arttu Harkki on rientänyt jättämään kommenttinsa kuvan alle.

– Just parasta. Ja kokeilkaa uudestaan marraskuussa villakalsareissa, Harkki vitsailee.

Hintikka ja Uusivuori viettivät 10-vuotishääpäiväänsä heinäkuun alussa. Alun perin kaksikko tapasi toisensa työpaikalla. Hintikka oltiin laitettu silloisessa työpaikassaan Yle X:n toimituksessa istumaan paikalle, jota kutsuttiin vitsikkäästi "kuormasta syöjän paikaksi".

– Kaikki siinä aiemmin istuneet olivat jollain tapaa sekaantuneet kollegaansa. Olin ihan raivona ja vannoin, että murran tuon työpisteen kirouksen. Mutta eipä siinä mitään ollut tehtävissä, kun tällainen maailmanluokan hottis ilmestyi samaan toimitukseen töihin ja alkoi pyydellä lounasseuraksi... Sillä tiellä ollaan edelleen, toimittaja paljasti huhtikuussa Instagram-postauksessaan.

Pariskunnalla on kolme lasta, jotka ovat syntyneet vuosina 2013, 2015 ja 2017. Rehellisistä ulostuloistaan tunnetuksi tullut Hintikka on useaan otteeseen avautunut sosiaalisessa mediassa lapsiperhearjen haasteista.