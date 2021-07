Jenna Salminen on MTV:n uusi sääkasvo ja pian hänestä tulee televisiosta tuttu – nuori meteorologi kertoo, miten hän valmistautuu tulevaan julkisuuteen

Jenna Salminen aloittaa MTV:n uutena tv-meteorologina.

– Tärisytti, hyppyytytti, nauratti ja innostutti, MTV:n uusi tv-meteorologi Jenna Salminen muistelee tuntemuksiaan ennen ensimmäistä säätiedotustaan valtakunnan tv-kanavalla.

Salminen tulee esiintymään MTV3-kanavan uutisten uutena sääkasvona, vaikkakin alkuun satunnaisesti. Aiemmin Forecalla työskennelleelle Salmiselle kokemus on täysin uusi.

– On ollut todella ristiriitaisia tuntemuksia. Heti, kun kysyttiin, haluanko tulla, vastasin totta kai. Teen mielelläni kaikennäköistä uutta ja jännittävää, mistä kokemus karttuu, Salminen kertoo.

– Samalla tietysti jännittää, kun julkista työtä tekevälle esimerkiksi sosiaalinen media on välillä aika armoton. Ainakin tässä karaistuu ja oppii tekemään työtään vieläkin paremmin, Salminen toteaa.

Salminen on tehnyt aiemmin netissä suoria säätiedotuksia MTV Livelle ja antanut haastatteluja säähän liittyen, mutta televisiostudiossa miljoonayleisölle esiintyminen parhaaseen katseluaikaan on Salmiselle uutta. Salminen odottaa erityisesti uudenlaisen otteen löytämistä meteorologin työhön, mutta myös esiintymistaidon kehittymistä.

Ensiesiintymiseensä MTV3:lla Salminen saikin jo tunnettua yleisöä.

– Pekka Poutakin oli Sini-koiran kanssa kulisseissa varmistamassa, että onnistun hoitamaan lähetyksen. Sini tuli myös yhdessä vaiheessa ihan viereen asti valvomaan suoritusta, Salminen naurahtaa.

Meteorologi Jenna Salminen on aina ollut kiinnostunut erityisesti erilaisista myrskyistä.

Mistä nuoren naisen innostuminen säähän ja sen ennustamiseen sitten lähti?

Salminen ei osaa tarkkaan määritellä, milloin hän on ensimmäisen kerran kiinnostunut sääilmiöistä, mutta uskoo, että esimerkiksi lapsuuden kokemuksilla on ollut tekemistä asian kanssa.

– Voi olla, että olen pienenä nähnyt hienon ukonilman, ja ajatellut, että vautsi, tuo on hieno. Siitä on ehkä syntynyt kipinä, ja kyllä edelleenkin ukkonen pistää sitä kipinää päivään, Salminen toteaa.

Salmiselle luonto on aina ollut lähellä sydäntä, ja jo kouluaikoina ainevalinnat ja ammattihaaveet painottuivat luonnontieteellisiin aloihin.

– Perinteiset astronautit ja tähtitieteilijät on tietysti käyty läpi, mutta hyvin luonnonläheiset ammatit ja asiat ovat aina olleet tärkeitä, Salminen kertoo.

– Muistan jo ala-asteelta, kun olen heilunut karttakepin kanssa Suomen kartan edessä ja esittänyt ennustavani säätä. Silloin mentiin kyllä vielä vitsin piikkiin, mutta joskus lapsena olen äidillekin sanonut, että isona minusta tulee myrskytutkija, Salminen nauraa.

Jenna Salminen on ollut lapsuudesta saakka kiinnostunut sääilmiöstä ja luonnosta.

Salminen ei osaa sanoa, missä vaiheessa nimenomaan meteorologin ammatti on ilmestynyt tavoitteeksi, mutta hän tiesi, että sää tulee tulevaisuudessa liittymään hänen työhönsä. Nykyisin pääkaupunkiseudulla asuva Salminen on opiskellut alaa Helsingin yliopistossa, ja vuodesta 2017 saakka hän on ollut meteorologina Forecalla esimerkiksi sään ennustustehtävissä.

Ennustaminen onkin erilaisten myrskyjen lisäksi Salmiselle hänen työnsä suola.

– Todennäköisesti sään ennustamisesta mielenkiintoisinta tekee se, että se tarjoaa haastetta. Kukaanhan ei halua olla väärässä, mutta tässä työssä sattuu joskus olemaan hieman väärässä. Se opettaa myös itselle armollisuutta, sillä kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta täydellisesti. Pyrin kuitenkin aina mahdollisimman täydelliseen ennustukseen, Salminen kuvailee.

Tv-meteOrologeista on tullut suomalaisille ikään kuin koko kansan tv-kasvoja. Salminen tiedostaa tämän, mutta kokee uuden työn enemmänkin innostavana haasteena kuin pelkäisi sen tuomaa julkisuutta liikaa.

Hänellä on samanaikaisesti innostunut ja odottava, mutta maanläheinen suhtautuminen uuteen uravaiheeseen.

– Henkilökohtaisella tasolla tämä on tietysti uutta ja jännittävää ja lähden positiivisella asenteella mukaan. Samalla ajattelen, että olen vain yksi muiden tekijöiden joukossa. Työtä minäkin olen vain menossa tekemään, ja hyvä siitä tulee! Salminen kiteyttää ajatuksensa.