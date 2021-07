Justin Bieberin tuore kuva käynnisti huhumyllyn – nyt vaimo kuittaa raskausutelut yhdellä kommentilla

Justin Bieberin eilinen Instagram-päivitys vakuutti fanit siitä, että hän ja Hailey-puoliso odottavat perheenlisäystä.

Laulaja Justin Bieberin puoliso Hailey Bieber, 24, torppaa huhut siitä, että pariskunta odottaisi lasta. Huhumylly lähti liikenteeseen eilen, kun Justin Bieber lisäsi Instagram-tililleen pariskunnasta mustavalkoisen yhteiskuvan. Julkaisun kuvateksti viittasi siihen, että pariskunta odottaisi perheenlisäystä.

– Äiti ja isä, Justin Bieber oli kirjoittanut kuvan yhteyteen.

Yhdysvaltalaislaulajan fanit hullaantuivat mystisestä julkaisusta ja tiedustelivat kuvan kommenttikentässä, onko Bieberistä todella tulossa isä.

– Vauva tulossa? eräs fani kyseli.

– Lapsistanne tulee täydellisiä, toinen kirjoitti.

– Rakastamme teitä vanhemmat, kolmas seuraaja vakuutti.

Kuusi tuntia kuvan julkaisemisen jälkeen Baby-kappaleesta tunnetuksi tulleen laulajan vaimo Hailey Bieber puuttui keskusteluun.

– Luulen, että sinun kannattaisi muuttaa tämä kuvateksti muotoon ”koiran äiti ja isä” ennen kuin joku ymmärtää sen väärin, Hailey Bieber kirjoittaa nauruemojin kera.

– Liian myöhäistä! Kaikki todennäköisesti jo luulevat sinun olevan raskaana, eräs fani vastaa Bieberin kommenttiin.

Justin ja Hailey Bieber ovat olleet naimisissa vuodesta 2018. Pariskunta avioitui vain pari kuukautta kihlautumisensa jälkeen, ja he järjestivät hääjuhlat syksyllä 2019.

Kanadasta kotoisin oleva Justin Bieber nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2010, kun hänen esikoisalbuminsa My World 2.0 julkaistiin. Albumin avausraita Baby nousi listojen kärkeen eri puolilla maailmaa. Sittemmin Justin on julkaissut viisi albumia, joista viimeisin julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa.

Hailey Bieber on luonut uraa mallina, ja hänet on nähty muun muassa Guessin, Ralph Laurenin sekä Tommy Hilfigerin mainoskasvona. Hailey on näyttelijä Stephen Baldwinin tytär, ja hän näyttäytyy parrasvaloissa usein kuuluisien ystäviensä kanssa. Naisen ystäväpiiriin kuuluvat muun muassa huippumallit Kendall Jenner ja Bella Hadid.