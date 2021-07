Huomasitko? Supersankarijätti Marvelin uutuuselokuvassa kuullaan selvää suomen kieltä – taustalla lienee yksinkertainen syy

Black Widow -elokuvassa kuullaan suomenkielinen repliikki. Se ei ole yllätys, sillä elokuva sijoittuu naapurimaahamme Venäjälle.

Supersankarijätti Marvelin uutuuselokuva Black Widow sai hiljattain ensi-iltansa Suomessa ja maailmalla. Elokuvateattereiden ohella elokuva on katsottavissa myös Disney+ -suoratoistopalvelussa erillistä maksua vastaan.

Elokuvan pääroolissa nähdään myös aiemmista Marvelin elokuvista tuttu Scarlett Johansson, joka lukeutuu maailman parhaiden palkatuiden naisnäyttelijöiden joukkoon. Johanssonin rinnalla elokuvassa nähdään muun muassa Florence Pugh, Rachel Weisz sekä David Harbour.

Jos et halua lukea juonipaljastuksia elokuvasta, älä lue artikkelia tämän pidemmälle.

Black Widow -elokuvassa Johanssonin roolihahmo Natasha Romanoff ja hänen pikkusisarensa Yelena Romanoff (Pugh) haluavat tuhota salaisen järjestön, joka kouluttaa nuorista tytöistä ympäri maailman ammattisotilaita ja -tappajia. Myös sisarukset itse joutuivat aikanaan salaisen organisaation kynsiin.

Scarlett Johansson on yksi maailman parhaiten palkattuja naisnäyttelijöitä.

Elokuvan loppupuolella nähdään kuinka kaksikko onnistuu kuin onnistuukin tuhoamaan ”Punaiseksi huoneeksi” kutsutun salaisen järjestön. Samalla he onnistuvat vapauttamaan lukuisat nuoret naiset, joiden aivotoimintaa järjestön takana toimivat tahot olivat tähän asti kemiallisesti manipuloineet.

Samalla, kun naiset vapautuvat organisaation kynsistä, erään heistä suusta kuullaan suomalaisittain tuttu lause: ”Mitä me tehään nyt?”. Elokuvassa nähdään myös kuinka Johanssonin roolihahmo vastaa kyseiselle naiselle englannin kielellä. Toisin sanoen Natasha Romanoff ymmärtää käsikirjoituksen mukaan suomen kieltä.

Suomen kielen kuuleminen elokuvassa ei sinänsä liene suuri yllätys, sillä elokuvan tapahtuvat sijoittuvat pääosin Venäjälle. Suomalaisfanit olivat kuitenkin asiasta innoissaan, ja video kohtauksesta lähtikin nopeasti leviämään eri sosiaalisen median kanavissa, kuten Twitterissä ja TikTokissa.

Johansson on näytellyt Natasha Romanoffia lukuisissa Marvelin elokuvissa.

Black Widow -elokuvan nimiroolissa nähtävä Johansson on yksi Hollywoodin parhaiten palkattuja naisnäyttelijöitä. Marvelin elokuvien lisäksi Johansson on tähdittänyt muun muassa hittielokuvia Marriage Story, Vicky Christina Barcelona sekä JoJo Rabbit. Black Widow on ainakin tiettävästi Johanssonin viimeinen elokuva Natasha Romanoffina.

Johanssonin rinnalla nähtävä Pugh on nuoresta iästään huolimatta niin ikään ehtinyt kivuta Hollywoodin kirkkaimpien tähtien joukkoon. Pugh sai Oscar-ehdokkuuden ensimmäisestä merkittävästä elokuvaroolistaan Pikku naisia -elokuvan uudelleenfilmatisoinnissa. Pugh nähdään myös Disney+ -suoratoistopalvelun tulevassa Hawkeye-sarjassa, jossa hän palaa Yelena Romanoffin rooliin.