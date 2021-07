Tuomari Nurmio, 70, kommentoi nykyaikaa Irwiniltä saaduin opein – kriitikot tyrmistyivät: ”Nyt mietin, olenko yliarvioinut kuulijoitani”

Tuomari Nurmio ei pystynytkään lopettamaan laulujenkirjoittamista. Uusissa lauluissaan Nurmio pohtii populismia – nykyajan ilmiöitä ja lauluntekijöiden kansanomaisuutta eri aikoina.

Hän kirjoittaa jälleen.

Hän levyttää jälleen.

Hän laulaa edelleen.

Kuten hän joskus lauloi: Hän on täällä tänään.

Tuomari Nurmio ilmoitti pari vuotta sitten lopettavansa uusien laulujen kirjoittamisen. Tavoite oli päästä eroon siitä, että ajattelee jatkuvasti uusia lauluja, rakentelee niitä päässään.

Mutta tänä kesänä on saatu kuunnella uusia Tuomari Nurmion lauluja. Maailman onnellisin kansa jatkaa rocktradition hengessä suomalaisuuden pohtimista. Pikkuhitiksi nousseen kappaleen sukulaisteoksia ovat vaikkapa Eppu Normaalin Murheellisten laulujen maa ja Ismo Alangon Kun Suomi putos puusta.

– Jos vinku pyörii päässä, se täytyy saada sieltä pois, Nurmio kuittaa kirjoittamisen jatkamisen.

– Helpompi on jatkaa kuin lopettaa.

Eli vaikka Nurmio päätti lopettaa laulujen kirjoittamisen, aiheiden havainnointi biisintekijän silmin ei loppunut.

– Olen aina ajatellut, että kaikki aihepiirit ovat yhtä arvokkaita laulujen aiheiksi. Ja silloin niitä virikkeitä tulee kaikkialta koko ajan. Niistä ei pääse eroon, Nurmio sanoo.

Tuomari Nurmio ajatteli kirjoittaessaan populismia ja tämän päivän yhteiskuntaa.

Populismi. Sitä Nurmio on uusia lauluja kirjoittaessaan ajatellut. Monesta kulmasta.

Ensinnäkin ihan lauluntekijänä, esittäjänä. Kuinka hän itse asettuu historialliseen jatkumoon laulajana: levy on ikään kuin ravintolapöytä, jonka ympärille on kokoontunut kollegoja, eri aikojen värikkäitä kansansuosikkeja.

Nurmio nostaa maljan biisin verran muun muassa Ruotsin kansallisrunoilija Carl Michael Bellmanille, olympiavoittaja-näyttelijä-laulaja Tapio Rautavaaralle, J.L. Runebergille ja Eino Leinolle sekä kansantaiteilija Irwinille.

Laulujen käsittelytapa on kuitenkin jollain tavalla uudenlaista Nurmiota: osa lauluista on niin nopeasti omaksuttavia, roiskaisun kaltaisia ralleja, että tekijä itse kutsuu niitä ”irwinismiksi”.

Ja irwinismi toimii: levy oli fyysisten levyjen myyntilistan ykkönen, suoratoistolista huomioidenkin listan viides. Maailman onnellisinta kansaa on kuunneltu paljon suoratoistopalveluista.

– Tässä toteutui populismin perusajatus: ”Kyllä kansa tietää!”

Tämä heitto on viittaus levyn saamiin, paikoitellen nihkeisiin, hämmentyneisiin ja jopa loukkaantuneisiin kahden ja kolmen tähden arvosteluihin. Niihin Nurmion ei ole yli 40 vuotta kestäneellä urallaan tarvinnut pahemmin tottua.

Nurmio on viime vuosikymmenten palkituimpia suomalaisia laulaja-lauluntekijöitä. Hän on saanut useita musiikkialan merkittävimpiä huomionosoituksia, muun muassa Teosto-palkinnon, Juha Vainio -sanoittajapalkinnon, Eino Leino -palkinnon sekä lukuisia Emma-patsaita.

– Arvovalta ja patsastelu ovat aina vaarallisia. Kipsipatsaat pannaan helposti hyllylle pölyttymään. Samalla ne lajitellaan ikään kuin pois kuleksimasta ja häiriköimästä, hän kuvailee.

Eli lauluntekijän on syytä uusiutua – ettei tule tuomituksi vain yhden tempun taitajaksi.

– Tai kehumalla alennetuksi, Nurmio laajentaa.

Kriitikot ovat aina ihastelleet Nurmion kykyä vaihtaa menestyssoundi rohkeasti toiseen. Esimerkiksi uran neljä ensimmäistä levyä hän toteutti aivan erilaisilla kokoonpanoilla, eri tavoin musiikkiaan toteuttaen. Kohdusta hautaan (1979), Maailmanpyörä palaa (1980), Lasten mehuhetki (1981) ja Punainen planeetta (1982) olivat kaikki aikalaisten ylistämiä ja myöhemmin klassikoiksi nostettuja albumeja.

Ymmärrystä ja ylistystä on riittänyt myöhemmin myös Nurmion stadin slangia hyödyntävälle Dumari -hahmolle (Dumari ja Spuget -albumi sai kultalevyn 2013) ja vaikkapa hänen puolisonsa Liisa ”Folk-Liisa” Eskolan kanssa tekemälle Ihmemaassa -albumille (2016).

– Nyt mietin, olenko yliarvioinut kuulijoitani, hän tunnustaa ajatelleensa kritiikkejä lukiessaan.

Perussuomalaisten europarlamentaarikkojen nimien mainitseminen kehitysoppia sivuavassa laulussa, sarkastiset havainnot nykyajasta ja vitsinä toimivat kappaleet ovat kuitenkin olleet jotain muuta kuin Tuomari Nurmiolta on odotettu.

Gourmet-artisti tarjoaakin pikaruokaa!

Irvailun takana saattaa kuitenkin piileskellä terävää yhteiskunnallista havainnointia. Ja ainakin Nurmio on sanoittajanakin tarkka juristi: hän korostaa, ettei nimiä mainitsemallakaan loukkaa kenenkään yksityisyyttä.

–Kaikki tarinat on otettu julkisesta mediasta ja faktat on tarkistettu. No fake news, hän julistaa.

– Eikä tämä niin uutta ole. Olen alusta lähtien kirjoittanut myös pilalauluja ajankohtaisista ilmiöistä. Likainen tusina -kappale oli jo ekalla albumilla.

Hannu Nurmio onkin paitsi Tuomari Nurmio ja Dumari, myös Narri – kuin hovilaulaja Bellman 1700-luvulla, joka kirjoitti ajankuvana ryyppylauluja. Tai Irwin, joka takoi hiteillään asiat selväksi, ilman piilomerkityksiä.

Yksi levyn viesteistä kiteytyy Nakukuvakohu -kappaleen lauseeseen: ”Tavis on aina tuhat kertaa coolimpi kuin tyrkky.”

– Tarkoitan sitä, että tavallisuudessa ei ole mitään vikaa. On hyvä, että monet ihmiset hoitavat hommiaan ja tekevät niitä asioita, jotka ovat heille ja meille muille tärkeitä. Heidän ei tarvitse hypettää itseään somessa eikä olla julkkiksia. Kunnioitan sellaista. Usein juuri niistä ihmisistä, jotka tekevät tärkeimpiä asioita, tiedetään vähiten.

Narri Nurmion iso vitsi taitaakin olla se, että levy on kuin polaroidkuva populismin Suomesta 2021.

– Tarjoan siis yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, Nurmio hymähtää.

– Olen tehnyt kaiken itseni takia, sanoo Nurmio.

Mutta mikä saa Nurmion tekemään äkkivääriä tyylinvaihdoksia ja etsimään uutta edelleen?

–Olen tehnyt kaiken itseni takia. Olen pärjännyt taloudellisesti riittävän hyvin, vaikka olen tehnyt ei-järkeviä ratkaisuja. Pidän siitä, että olen vapaa. En ole minkään tyylin tai suuntauksen kahleissa. Voin seuraavaksi tehdä vaikkapa balladeja, hän vastaa.

Balladejako nyt päässä pyörii?

– Ainahan siellä pyörii monta hyrrää yhtä aikaa, ja parempi. Mikä niistä pyörii tarpeeksi tarmokkaasti, siihen tulee tartuttua – jos nyt sille päälle sattuu.

Hän on täällä todennäköisesti huomennakin.