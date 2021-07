Koko maailma katsoi Charlesin ja Dianan satuhäitä 40 vuotta sitten – näin unelmaliitosta muodostui ruma kulissi, joka satutti monia

40 vuotta sitten 2,5 miljardia ihmistä seurasi television välityksellä, kun prinssi Charles sai prinsessansa mahtipontisissa satuhäissä. Avioliitosta muodostui kuninkaallinen kulissi, jossa sekä Charles että Diana kärsivät.

”Lontoo oli yhtä äänten huminaa. Sadoistatuhansista hääreitin varrelle kerääntyneistä ihmisistä lähti valtaisa ääni. Se alkoi samanaikaisesti auringon noustessa. Televisioyhtymien ja poliisin helikopterit kiertelivät kaupungin yläpuolella. Poliisi piti hyvin väkijoukon järjestyksessä. Vallitsi niin sanottu goodwill.”

Tuore aviopari prinsessa Diana ja prinssi Charles tervehtivät yleisöä Buckinghamin palatsin parvekkeelta.

Näillä sanoin Ilta-Sanomat kuvaili tunnelmaa Lontoossa prinssi Charlesin ja lady Diana Spencerin hääpäivän aamuna, 29. heinäkuuta 1981.

40 vuoden takaiset kuninkaalliset häät olivat spektaakkeli, jollaista ei oltu nähty koskaan aikaisemmin. Päivä julistettiin Britanniassa yleiseksi vapaapäiväksi, sillä keneltäkään ei haluttu evätä mahdollisuutta seurata ikimuistoista tapahtumaa.

Kaiken kaikkiaan yli puoli miljoonaa ihmistä kokoontui Lontoon kaduille katsomaan, kun hääpari kulki kohti St Paulin katedraalia. Monet olivat leiriytyneet paikan päälle jo päiviä aiemmin.

”Lontoossa on tanssittu kaduilla jo pari päivää. Ihmiset ovat järjestäneet talojensa pihoille suuria juhlia lady Dianan ja prinssi Charlesin kunniaksi. Pubien seinillä on nuorenparin julisteita ja taksien ikkunoihin on liimattu hääparin kuvia. Kukaan ei muista, eikä haluakaan muistaa, että Englannissa on melkein kolme miljoonaa työtöntä. Nyt juhlitaan häitä, sillä ne voi nähdä ja kokea vain kerran elämässä.” (IS 28.7.1981)

Vielä tuolloin harva tiesi, että vastarakastuneiden onni oli isolta osalta pelkkää kulissia.

Sävähdyttäviä yksityiskohtia satuhäissä olivat hevoskärryt ja morsiamen pitkä huntu.

Charles eli nuoruusvuosinaan huoletonta poikamieselämää, jonka piti päättyä, kun tulevaan hallitsijaan alettiin kohdistaa paineita perheen perustamisesta.

Prinssin tiedetään tutkailleen Dianaa siitä saakka, kun hän kävi muutamilla treffeillä tämän isosiskon lady Sarah Spencerin kanssa.

Kohtalo puuttui lopullisesti peliin maaseutujuhlissa 1980, joissa Dianan isä, jaarli John Spencer huomasi, että prinssi tuntui todella olevan kiinnostunut hänen nuoremmasta tyttärestään.

Charlesilla oli ollut 70-luvun alussa lyhyt, mutta kiihkeä romanssi Camilla Shandin kanssa. Vaikka prinssin sydän sykki edelleen ensirakkaudelleen Camillalle, hän kuunteli vanhempiaan ja alkoi seurustella Dianan kanssa. Kuningasperheen mielestä lady Diana oli nappivalinta prinssin puolisoksi.

Charlesin ja Dianan kihlaus julkistettiin vain vuotta myöhemmin, helmikuussa 1981. Dianasta kirjoitetun elämäkerran mukaan pari ehti tavata toisensa vain 12 kertaa ennen lupausta avioliitosta.

Kihlapäivästä muistetaan myös prinssin kryptinen vastaus liittyen rakkauteen. Prinssiltä kysyttiin haastattelussa, onko hän rakastunu ja mies vastasi epämääräisesti: ”Mitä se rakkaus sitten onkaan”.

Koko maailma alkoi vartoa päivää, jolloin prinssi saisi prinsessansa.

Myös kuningatar Elisabet II ja prinssi Phillip ilmaantuivat tuoreen kuninkaallisen parin rinnalle.

VIIKKOA ennen häitä Diana näki paketin, joka oli osoitettu Camillalle, joka oli tuolloin jo tahollaan naimisissa. Dianan kerrotaan udelleen Charlesin ja Camillan ystävyydestä prinssin sihteeriltä ja vaatineen saada nähdä paketin sisällön. Sen sisällä kimalsi kultainen rannekoru, johon oli kaiverrettu kirjaimet G ja F.

Diana uskoi kirjainten merkitsevän nimiä Fred ja Gladys, jotka olivat Charlesin ja Camillan antamat hellittelynimet toisilleen

Kyynelehtivä Diana kertoi asiasta perheelleen ja halusi perua häät. Perhe sai Dianan pään käännettyä ja uskomaan, että oli liian myöhäistä purkaa kihlaus. Olihan Dianan kasvot ehditty painaa jo kaikkiin virallisiin häistä julkaistaviin muistoesineisiin.

Dianalla ei ollut tuolloin aavistustakaan, että myös Charles vaati runsaasti vakuuttelua, että häät saatiin lopulta vietyä kunnialla loppuun.

Charlesista kirjoitetun elämäkerran mukaan kruununprinssi ymmärsi juuri ennen häitä, ettei liitto Dianan kanssa onnistuisi, mutta oli kuitenkin voimaton perumaan häät.

Dianan isä Edward John Spencer pääsi kuningattaren kanssa vaunuihin.

Hän kuvaili olleensa tilanteessa puun ja kuoren välissä.

– En pysty menemään hänen kanssaan naimisiin. En vain pysty, Charlesin kerrotaan sanoneen.

Charles on todennut myöhemmin, ettei hän syytä ketään muuta kuin itseään kyvyttömyydestään purkaa kihlausta, eikä hänen olisi pitänyt rynnätä avioon tutustumatta kunnolla tulevaan vaimoonsa. Kumpikaan heistä ei ollut rakastunut kihlautuessaan, mutta he rakastuivat ajatukseen siitä, mitä heidän avioliittonsa voisi olla.

– Haluan olla hyvä vaimo. Olen kyllä vain keskinkertainen kokki, mutta opin varmasti ajan mittaan. Charles ei tosin vielä ole huomannut kehnoa keittotaitoani, silla en ole ehtinyt laittaa hänelle ruokaa, Diana kommentoi haastattelussa päivää ennen häitä.

Haastattelun lopuksi haastattelija toivotti parille monia onnellisia vuosia yhdessä. Charles katsoi Dianaa, ja Diana katsoi lattiaa.

” Hääpuku oli tarkoin vartioitu salaisuus, jota poliisit vahtivat läpi vuorokauden.

Dianan ja Charlesin häät järjestettiin heinäkuussa 1981 St Paulin katedraalissa. Kansan kiinnostus hääparia kohtaan oli vertaansa vailla.

Lady Dianan hääaamu alkoi jo kuudelta aamiaisella. Puoli kahdeksalta saapuivat kampaaja ja hääpuvun suunnittelijat. Hääpuku oli tarkoin vartioitu salaisuus, jota poliisit vahtivat läpi vuorokauden.

Suudelma parvekkeella kruunasi satuhäät, joita seurasi 2,5 miljardia ihmistä.

St Paulin katedraalin rappusia pestiin, ja sen päällä ollut punainen matto matto tutkittiin, ettei siinä ollut kohoumia.

Kirkkoon kutsuttuja vieraita alkoi parveilla sen ympärillä jo heti kahdeksan jälkeen.

Soittajat lähtivät liikkeelle juhlaunivormuissaan. Hallitsijaperheen saattueessa oli 167 miestä, ja jokainen heistä oli ratsunsa selässä melkein kuusi tuntia.

Tiedemiesten ennustama sää osui kohdalleen. Aurinko paistoi ja vain muutama pilvi roikkui taivaalla. Monta päivää katujen varsilla seissyt ihmismassa säilyi kuivana; myös sekin mies, joka seisoi Trafalgar Squaren luona noin viiden metrin korkuiset puujalat allaan.

Ajaessaan kirkkoon veljensä prinssi Andrew’n saattamana, sulhanen näytti vakavalta, mutta katedraalin ovella hän kääntyi aurinkoisesti hymyillen ja vilkutti väkijoukoille.

Kirkkoon saapui yli 3 000 vierasta ja lehtitietojen mukaan tilaisuutta seurasi television välityksellä 750 miljoonaa ihmistä.

Virallinen yhteiskuva otettiin kuninkaallisen perheen kesken.

Häiden jälkeen Charlesin ja Dianan liitto näytti päällisin puolin onnelliselta, vaikka Diana veikin mieheltään julkisuudessa kaiken huomion. Charles tokaisi usein, että hän näyttää olevan heidän liitossaan kakkonen, sillä Diana kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin hän. Kansa rakastui Dianaan ja kaikki vaikutti täydelliseltä, kun prinssi William syntyi kesäkuussa 1982.

Pari vihittiin Lontoossa komeassa St. Paulin katedraalissa.

Jo ennen esikoisensa syntymää, ja sen jälkeenkin, Charles piti yhteyttä ensirakkauteensa Camillaan. Camilla jaksoi kuunnella Charlesia ja nostattaa tämän itsetuntoa.

Diana ja Charles ovat molemmat myöntäneet pettäneensä toisiaan avioliiton aikana. Diana alkoi tapailla pojilleen ratsastusta opettanutta James Hewittiä, kunnes vaihtoi hänet jossain vaiheessa muihin miehiin. Charles pysyi uskollisena Camillalleen.

Yli puoli miljoonaa ihmistä seurasi häitä Lontoon katujen varsilla.

Prinssi Harryn synnyttyä 1984 Walesin prinssiparin liitto oli jo ohi. Pikkuhiljaa he alkoivat viettää yhä enemmän aikaa erillään.

Pari olisi halunnut päättää liittonsa jo varhaisemmassa vaiheessa, mutta kuningattaren mahtikäskystä se jatkui jatkumistaan.

Liiton kannalta kohtalokas käänne tapahtui vuonna 1992, kun prinssipari matkusti Etelä-Koreaan. Matkalla otetut valokuvat kertoivat totuuden: he välttelivät toisiaan koko matkan ajan. Kuningatar veti kuvista johtopäätöksensä, ja Walesin prinssiparin erosta ilmoitettiin joulukuussa 1992. Kesti vielä neljä vuotta, ennen kuin he erosivat lopullisesti vuonna 1996.

St. Paulin katedraalin häävieraiden joukossa oli useita siniverisiä.

Jo ennen eroaan Diana oli valloittanut maailman hyväntekeväisyystyöllään ja omistautumisellaan pojilleen. Hän oli oppinut hallitsemaan julkisuutta ja käytti sitä taitavasti hyväkseen.

Dianan eläessä omaa elämäänsä, prinssi Charles keskittyi Camillaan. Kun molemmat olivat eronneet tahoillaan, he alkoivat tapailla entistä enemmän. Dianan kuolema elokuussa 1997 kuitenkin muutti kaiken. Charlesin oli odotettava Camillansa kanssa.

Charles ja Camilla avioituivat viimein vuonna 2005 ja saivat lopulta hyväksynnän sekä kuningasperheeltä että maan kansalaisilta. Camillasta tuli avioliiton myötä Cornwallin herttuatar ja Walesin prinsessa, mutta toista arvonimeään hän ei halua käyttää kunnioituksestaan Dianaan kohtaan.