Poptähti Halsey, 26, sai keskenmenon kesken konsertin, mutta nyt hänestä tuli vihdoin äiti – esittelee esikoistaan herkässä kuvassa

Halsey ja hänen miesystävänsä Alev Aydin ovat saaneet esikoisensa.

Yhdysvaltalainen poptähti Halsey, 26, on saanut esikoisensa. Hän paljasti iloisen perheuutisen tuoreessa Instagram-päivityksessään.

– Kiitollinen kaikista harvinaisimmasta ja euforisimmasta synnytyksestä. Se tapahtui rakkauden voimalla, Halsey kirjoittaa.

Eilen illalla julkaistussa kuvassa Halsey pitelee vastasyntynyttä pienokaista sylissään. Hänen miesystävänsä, tuore isä Alev Aydin on kumartunut ihastelemaan lasta sairaalasängyn reunalle. Kuvaparin toisessa otoksessa Halsey imettää pienokaistaan ja lapsen pieni käsi on ojentunut kameraa kohti.

Julkaisun kuvatekstistä selviää, että pariskunnan esikoinen on syntynyt viime viikon keskiviikkona 14. heinäkuuta. Lapsi on nimeltään Ender Ridley Aydin. Erikoinen nimi juontaa juurensa todennäköisesti lapsen isän turkkilaisiin sukujuuriin, sillä nimi tarkoittaa turkin kielellä hyvin harvinaista.

Pariskunta ilmoitti raskaudesta tammikuussa niin ikään Instagramissa. Tuolloin Halsey lisäsi tililleen kuvan raskausvatsastaan ja kirjoitti kuvatekstistä ”yllätys”. Yhdysvaltalaislehti People mukaan myös Aydin iloitsi raskaudesta omassa Instagramissaan.

– Sydämeni pakahtuu, rakastan sinua, kulta, hän kirjoitti tuolloin.

Viime viikolla syntynyt pienokainen oli enemmän kuin toivottu, sillä Halsey on puhunut julkisuudessa avoimesti vaikeuksistaan tulla raskaaksi. Keväällä 2018 hän kertoi Lääkärit-ohjelmassa kärsivänsä endometrioosista, joka niin ikään vaikeuttaa lasten saamista. Sittemmin hänelle on tehty leikkauksia sairauden hoitamiseksi.

Halsey nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2015.

Samaisessa haastattelussa poptähti kertoi traumaattisesta keskenmenostaan, joka tapahtui kesken konsertin. Halsey oli saanut tietää olevansa raskaana vain hetkeä aiemmin.

– En ole koskaan tuntenut oloani niin riittämättömäksi. En pystynyt tekemään sitä yhtä asiaa, jota olen biologisesti syntynyt tekemään. Sitten minun piti mennä lavalle ja olla naisellisuuden ja voimaantumisen seksisymboli? Se oli lannistavaa, Halsey kertoi keskenmenostaan haastattelussa.

Halsey nousi julkisuuteen vuonna 2015 julkaistuaan esikoisalbuminsa. Sittemmin hän on julkaissut kaksi studioalbumia. Laulajatähden kappaleita on kuunneltu Spotifyssa satoja miljoonia kertoja, ja hän on voittanut urallaan lukuisia palkintoja. Halseyn miesystävä Alev Aydin on luonut uraa käsikirjoittajana.