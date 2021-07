Angelina Jolien lapsen adoptiossa auttoi nainen nimeltä Lauryn Galindo: nyt uutuusdokumentti syyttää Galindoa lasten varastamisesta adoptioon

Lauryn Galindoa syytetään uutuusdokumentissa kambodžalaisten lasten varastamisesta adoptioon. Jolien lapsi Maddox ei liity tapaukseen.

Näyttelijä Angelina Jolie on adoptoinut ex-puolisonsa näyttelijä Brad Pittin kanssa kuusi lasta. Yksi lapsista on kambodžalainen Maddox, jonka adoptiossa auttoi nainen nimeltä Lauryn Galindo.

Mirrorin ja The Sunin mukaan Galindon mahdollisesti epäeettistä adoptiotoimintaa Kambodžassa tutkitaan nyt elokuvantekijä Elizabeth Jacobsin uutuusdokumentissa The Stolen Children.

Dokumentin mukaan kambodžalaisia perheitä olisi huijattu antamaan ja jopa myymään lapsensa adoptioon. Galindoa ei ole koskaan oikeudellisesti tuomittu toiminnasta, ja hän on aina kiistänyt väitteet.

Galindo on kuitenkin tuomittu aiemmin viisumipetoksesta ja rahanpesusta, jotka nainen myönsi tehneensä. Galindo tuomittiin rikoksista 18 kuukauden vankeusrangaistukseen vuonna 2004.

Angelina Jolie on kertonut, että hän teki adoptiossa taustatyön hyvin ja varmisti, että Maddox oli todella orpo, eikä häntä oltu viety vanhemmiltaan.

– En koskaan ryöstäisi äidiltä tämän lasta, Jolie totesi aiemmin haastattelussa.

Dokumentti tutkii kuitenkin yleisesti kambodžalaisten adoptiolasten kohdalla sitä, onko adoptiovanhempia huijattu ja heidän adoptoimansa lapset todella viety biologisilta vanhemmiltaan.

Angelina Jolie kertoo varmistaneensa tarkasti ennen adoptiota, että Maddox (vas.) on varmasti orpo, eikä häntä oltu viety vanhemmiltaan. Kuvassa myös Jolien toinen adoptiolapsi Zahara Marley Jolie-Pitt.

Mirror kertoo, että Jacobsin tavoitteena on paljastaa dokumentissa, mitkä ovat olleet Galindon tavat löytää lapsia adoptioon. Jacobs, 21, on itse Maddoxin, 19, ikäluokkaa, ja myös hänet on aikoinaan adoptoitu.

Mirrorin mukaan vuosien 1997 ja 2001 välillä jopa puolet eli noin 800 adoptiota 1600:sta, kambodžalaisten lasten adoptioista Yhdysvaltoihin oli Galindon ja tämän siskon Lynn Devinsin yrityksen Seattle International Adoptionsin järjestämiä.

Vain vuosi Maddoxin adoption jälkeen Galindo ja Davis saivat valtavan, lähes 130 000 euron (noin 150 000 dollarin) sakon asiakirjojen väärentämisestä adoptiolasten viisumeja varten.

Galindo on puolusti itseään The Sunin aiemmassa artikkelissa ja totesi, ettei ole tehnyt mitään väärää.

– Jokainen päivä herään ja haluan omistaa kehoni, puheeni, ajatukseni ja toimintani sille, että voin olla hyvä ihminen, Galindo kertoi The Sunille.

– Autan Elizabethia mielelläni, jos hänellä on jotain kysyttävää. Mutta hän ei ole ottanut minuun yhteyttä, Galindo totesi.