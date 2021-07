Sometähti Pernilla Böckerman sai tappouhkauksia jo yläasteella – kaksi vuotta myöhemmin hän löysi itsensä poliisilaitokselta kesken koulupäivän

Somevaikuttaja Pernilla Böckerman avautuu pitämässään 02210-podcastissa julkisuuden varjopuolista.

Somevaikuttaja Pernilla Böckerman avautuu Reetta Ylä-Raution ja Roosa Björkstamin kanssa pitämässään 02210 -podcastissa julkisuuden tuomista varjopuolista.

Böckerman, Ylä-Rautio ja Björkstam keskustelevat siitä, millaista palautetta ja suoranaista vihaa Böckerman on saanut julkisuuden seurauksena, kun hän oli vielä alaikäinen. Böckerman kertoo, että on saanut jopa suoranaisia uhkauksia.

– Vuonna 2015 kerroin aika henkilökohtaisia asioita esimerkiksi mun selästä ja kivuista. Sain kommentteja, että ”mä toivon, että kuolet noihin kipuihin”, ja ”mä tapan sut kun tuut koulusta”, Böckerman kertoo podcastissa.

– Kyllähän ne jämähtää nuoren ihmisen mieleen, ja 15-vuotiaana sä olet tosi herkässä iässä, Böckerman jatkaa.

Pernilla Böckerman on voittanut SM-pronssia bikini fitness -kisoista.

Böckerman toteaa podcastissa, että hänen kotitalonsa seiniin ja ikkunoihin heiteltiin esimerkiksi lumipalloja ja kananmunia, ja Böckermanin ollessa 17–18-vuotias nettikiusaaminen kärjistyi myös seksuaaliseksi häirinnäksi.

– Se meni niin pitkälle, että istuimme managerin kanssa poliisilaitoksella keskellä päivää, Böckerman kertoo.

Böckerman kertoo podcastissa, että hän ei koskaan pelännyt, että joku esimerkiksi oikeasti tappaisi Böckermanin, mutta uhkaukset jättivät kuitenkin toisenlaisia jälkiä nuoreen naiseen.

– Musta tuli tosi sulkeutunut ihminen ja koen, että olen siinä sulkeutuneessa kuplassa vielä tänäkin päivänä. Mietin, onko tässä mitään järkeä, sillä olen kiltti ihminen, enkä halua satuttaa ketään, mutta miksi joku haluaa satuttaa mua.

Pernilla Böckerman on huiman suosittu sosiaalisessa mediassa. Häntä seuraa Instagramissa lähes 200 000 henkilöä ja Youtubessa hänellä on 142 000 tilaajaa. Böckerman perusti Youtube-kanavansa ollessaan vasta 15-vuotias. Jo ensimmäisen vuorokauden aikana seuraajia kertyi hänen kanavalleen yli 10 000 kappaletta, ja sittemmin Pernilla on noussut yhdeksi Suomen seuratuimmista sosiaalisen median vaikuttajista.

Menestystä hän on niittänyt myös urheilun saralla. 21-vuotiaalta Böckermanilta löytyy muun muassa kaksi bikini fitneksen SM-pronssimitalia ja keväällä 2019 hän sijoittui kuudenneksi lajinsa EM-kilpailuissa Espanjan Santa Susannassa. Böckerman on myös tuttu Fitnesspäiväkirjat -tv-ohjelmasta.

Pernilla asuu omistamassaan asunnossa Helsingin keskustassa ja elättää itsensä pääosin sosiaalisen median ja erilaisten yhteistyöprojektien avulla. Nuorempana hänen urahaaveensa olivat kuitenkin aivan muualla. Jos Pernillalta olisi kysytty viisi vuotta sitten, mikä hänestä tulee isona, olisi hän todennäköisesti vastannut armeijan upseeri tai palomies – ei suinkaan sosiaalisen median vaikuttaja tai Youtube-tähti.

– Olen aina ihaillut fyysisiä ammatteja. Isäni on palomies ja mietin myös poliisikoulua. En olisi ikinä uskonut, että tästä tulee ammattini. Mutta kyllä tämäkin on ihan oikeaa työtä, vaikka sitä joskus epäilläänkin, Pernilla huomauttaa.

02210 -podcast kuunneltavissa Suplasta. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.