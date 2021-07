Scarlett Johansson kertoo uransa alkuaikojen kamppailusta: Hollywood-ohjaajat seksualisoivat teini-ikäistä näyttelijää

Scarlett Johansson on tehnyt menestyksekkään näyttelijäuran, mutta sen varrelle on mahtunut epämiellyttäviä tilanteita.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Scarlett Johansson on yksi Hollywoodin tunnetuimpia ja kovapalkkaisimpia näyttelijätähtiä. Johansson tunnetaan lukuisista menestyselokuvista.

Nyt muun muassa Avengers-elokuvista tunnettu Johansson avautuu uransa alkupuolen raskaasta puolesta. Johansson kertoo The Sunille, että hän joutui nuorena näyttelijänä jatkuvasti varomaan Hollywoodin miesohjaajien roolitusvalintoja.

– Työskennellessäni parikymppisenä ja jopa myöhäisessä teini-iässä koin, että minut valittiin aina samankaltaisiin hyperseksualisoituihin rooleihin, mikä siihen aikaan vaikutti olevan kaikille okei, Johansson kertoo The Sunille.

– Se oli erilaista aikaa. Vaikka se ei ollut osa omaa tarinaani, luultavasti joukko elokuvateollisuuden jätkiä oli sellaisen minulle suunnitellut, Johansson jatkaa.

Bill Murray ja Scarlett Johansson Lost in Translationissa.

Johanssonin ura lähti nousuun vuonna 2003 Sofia Coppolan kulttielokuva Lost in Translationista. Kuvausten aikaan vain 17-vuotias Johansson näytteli elokuvassa konkarinäyttelijä Bill Murrayn kanssa. Elokuvaa pidetään yhtenä 2000-luvun parhaista.

Johansson on tottunut nuoresta lähtien siihen, että elokuva-alalla tulee usein torjutuksi.

– En koskaan kuvitellut itselleni toisenlaista uraa, mutta minulla on ehdottomasti ollut hetkiä, joina on tuntunut siltä että pitäisi kokeilla jotain muuta, Johansson kertoo.

36-vuotias Johansson sanoo, että ala on muuttunut parempaan suuntaan.

– Ilmapiiri on nyt niin erilainen. Eri ikäisille naisille on paljon hienoja mahdollisuuksia näytellä erilaisia ihmisiä, Johansson sanoo The Sunille.

Scarlett Johansson on näytellyt Marvelin elokuvissa Natasha Romanoffia, Mustaa leskeä.

Johansson teki hiljattain Hollywood-historiaa, sillä hänestä tuli ensimmäinen henkilö joka on sekä tähdittänyt että tuottanut omaa Marvel-elokuvaa. Johanssonin Black Widow -elokuva sai Suomen ensi-iltansa heinäkuussa.

Scarlett Johansson sai vuoden 2020 Oscar-gaalassa sekä parhaan naispääosan että parhaan naissivuosan Oscar-ehdokkuudet elokuvista Marriage Story ja JoJo Rabbit.

Johansson meni vuosi sitten naimisiin Saturday Night Live -koomikko Colin Jostin kanssa. Parin on huhuttu odottavan lasta, mutta he eivät ole itse kommentoineet asiaa millään tavalla.