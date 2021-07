MTV:n uutisten loppukevennysten tekijä Mika Tommola kertoo, mistä kevennyksestä hän on erityisen ylpeä

Toimittaja Mika Tommola kuvasi viikkonsa.

Sinut tunnetaan MTV:n Kymmenen uutisten loppukevennyksistä. Mistä loppukevennyksestä olet erityisen ylpeä?

– Onhan siellä paljon olut sellaisia myötähäpeä-kevennyksiä, jotka tehdään nopeasti. Mutta varmaan olen ylpeä legendaarisesta Liekki-sonnista. Kun uutiset täyttää syksyllä 40, siellä tulee kevennyskoosteita. Kun ruvettiin käymään läpi materiaalia, niin Liekki-sonni nousi sieltä esiin. Se oli sellainen sonni, joka paineli pitkin metsiä ja sitä seurailin kesän ajan. Siitä minun urani tavallaan alkoi, olikohan vuosi 1997.

Millaista palautetta saat katsojilta?

– Pääsääntöisesti saan pelkkää hyvää palautetta, johtuen varmaan tästä lajityypistä. Raskaiden ja synkkien uutisten jälkeen kevennys on sellainen, joka tuo toivoa, että aamulla kannattaa herätä. Ihmiset lähettää minulle paljon juttuideoita. Niitä tulee sähköpostiini päivittäin. Sähköpostin lopussa yleensä lukee, että teet niin kivoja juttuja. Se kertoo, että tällä työllä on jokin merkitys. Yleensä kevennykset kertovat suomalaisten tavasta elää ja siitä omintakeisesta huumorista, joka meillä on.

Kuinka olet keventänyt omaa oloasi hellekesänä?

– Kuten kuvistakin näkee, ostin sisaruksiltani pois Vihdistä pienen lautamökin. Se on ollut meillä perheessä 60-luvulta saakka. Se on oikeastaan aika kauhea paikka, kaikki haisee homeelle. Mutta: en olisi ikinä alkanut tehdä sille mitään, ellei olisi tätä koronaa ja mihinkään ei oikein pääse. Nyt olen lähes joka päivä ajanut töiden jälkeen Vihtiin ja nikkaroinut siellä jotain. On ollut oikeasti aika keventynyt olo sellaisena lähiluonto-kokemuksena. Samalla huomasi, että kun vaatimatonta mökkiä katsoo uusin silmin, niin siitä voi oikeasti tulla aika kiva paikka!

Mika Tommola kuvasi viime viikon kohokohtansa.

Ma 12.7. ”Saukkolaskijan kanssa kevennyskeikka sillan alla Espoossa.”

Ti 13.7. ”Kuvaaja Santtu ja orivarsoja saaressa Hauholla.”

Ke 14.7. ”Ihan itse korjasin vanhan suutarinlampun.”

To 15.7. ”Vihdin mökin lattialaudat siitä valtavasta pihakuusesta.”

Pe 16.7. ”Uusi huima työmatkafillarini, jonka nuorempi poika kasasi ylijäämäosista.”

La 17.7. ”Vanhemmalle pojalle löydettiin hieno kylmäkassi, virallinen luovutuskuva.”