Laulaja Janna julkaisi lumoavia lomakuvia Ranskasta – joutui pian puolustelemaan matkaansa

Laulaja Janna lomailee parhaillaan Ranskassa. Koronatilanteen vuoksi hän julkaisi kirjoituksen, jossa kertoo syyn matkaansa.

Koronavirus on rajoittanut ihmisten matkustamista maasta toiseen jo yli vuoden ajan. Tänä kesänä monet suomalaiset ovat kuitenkin uskaltautuneet lähtemään ulkomaille, kun tilanne on kääntynyt parempaan ja ensimmäiset rokotteet on jo annettu suurelle osalle väestöstä.

Myös laulaja Janna Hurmerinta matkusti hiljattain Ranskaan. Asia käy ilmi Instagramista, jossa Janna on julkaissut useampia kauniita kuvia matkaltaan. Instagram-kuvien sijaintitunnisteiden perusteella matkakohteeksi on valikoitunut Pariisi.

Koska koronavirus riivaa edelleen isoa osaa maailmasta, matkustaminen herättää yhä kysymyksiä. Myös Janna joutui näin ollen selittelemään Instagramissa yli 76 000 seuraajalleen, miksi hän päätti matkustaa Ranskaan pandemian aikana.

Janna kertoo omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään julkaisemassaan päivityksessä matkustaneensa perheensä kanssa Ranskaan käytännön syistä. Laulajan puoliso on ranskalainen, eivätkä he ole koronan takia päässeet käymään maassa lähes puoleentoista vuoteen.

– Niille jotka miettii miksi matkustan korona-aikana; perheeni on puoliksi ranskalainen eikä olla päästy näkemään isovanhempia eikä hoitamaan asioita 1,5 vuoteen koronan takia, Janna kirjoittaa päivityksessään.

– Nyt kun tilanne on täällä jo jokseenkin hyvä ja meillä ekat rokotukset alla, koettiin että on tarpeeksi turvallista matkustaa. Molempien maiden viranomaissuosituksia noudatetaan tottakai. Tuntuu niin hyvältä olla täällä, hän iloitsee.

Vuosien varrella Janna on pysynyt yksityiselämästään vaitonaisena, eikä hän ole esimerkiksi esitellyt miesystäväänsä julkisuudessa. Laulaja on korostanut, ettei hänen puolisonsa ole julkisessa ammatissa, eikä hän siksi tule esittelemään lapsensa isää julkisuudessa.

Jannan ja hänen puolisonsa esikoinen syntyi elokuussa 2019 reippaasti etuajassa. Pariskunta oli lomailemassa Pariisissa, kun Jannan synnytys käynnistyi.

– Ranskan matka sai yllättävän käänteen kun rakas poikamme syntyi Pariisissa 22.7.2019 reilusti etuajassa ja muutti elämme pysyvästi. Ollaan niin rakastuneita häneen. Hän on maailman ihanin, terve ja vahva poika, Janna kirjoitti Instagramissa tuolloin.