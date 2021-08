Artistit kertovat salatusta ahdistuksestaan: "Kello kahdeksalta hain masennuslääkkeet. 9.30 otin vastaan kultalevyn”

Laulaja Aleksanteri Hakaniemi masentui ja hylkäsi musiikinteon hetkeksi kokonaan. Laulaja ja terapeuttina työskentelevä Iisa Pajula pitää varsin yleisenä artistien riittämättömyyden tunnetta: oma suosio on mitattavissa reaaliaikaisesti koko ajan eikä vertailulta muiden kanssa voi välttyä.

– Kello kahdeksalta aamulla hain masennuslääkkeet. 9.30 otin vastaan kultalevyn.

Näin kertoo laulaja-lauluntekijä Aleksanteri Hakaniemi, 26. Hän on kärsinyt masennuksesta ja loppuun palamisesta: viime vuoden keväällä Hakaniemi vetäytyi julkisuudesta kokonaan, hyvin pian levyjulkaisunsa jälkeen.

Vaikka jokainen sairauskertomus on yksilöllinen, Hakaniemellä riittää kohtalotovereita suomalaisartistien joukossa. Yksi väsymiseen, riittämättömyyden tunteeseen ja / tai masennukseen sekä loppuun palamiseen johtavista yleisistä syistä musiikintekijöiden kesken on suosion jatkuva mitattavuus.

Digitaalisessa suoratoistopalvelujen ja sosiaalisen median maailmassa laulajan suosio on mitattavissa ja nähtävissä reaaliaikaisesti koko ajan.

– Tällä hetkellä musiikkiani kuuntelee 98 ihmistä, laulaja Iisa Pajula, 41, sanoo ja näyttää suoratoistopalvelu Spotifyn artistisivua tietokoneensa kameralle.

Korona ja sen tuomat rajoitukset ovat aiheuttaneet artisteille ja tapahtuma-alan työläisille ahdinkoa. Esiintyminen, useimpien artistien taloudellinen päätyö loppui kerralla 12.3.2020, kun pandemian leviämisen estämiseksi määrätyt kokoontumisrajoitukset astuivat voimaan. Hetkittäisiä lievennyksiä lukuun ottamatta ne ovat sen jälkeen voimassa olleetkin.

Mutta Hakaniemen oireet eivät johtuneet koronasta. Hän masentui jo aikaisemmin. Jutun alussa mainittu masennuslääkkeiden ja kultalevyn aamu oli jo keväällä 2017, kun helsinkiläistynyt kouvolalainen oli saanut uralleen lentävän lähdön ja ensimmäinen julkaistu kappale Etsi mut oli noussut hitiksi.

Eikä viime vuoden vetäytymiseen julkisuudesta vaikuttanut uusi levy, sen saama vastaanotto eikä edes koronan takia kutistunut levynjulkaisukiertue.

– Se vetäytyminen oli seurausta siitä, että olin jo pitkään priorisoinut elämäni niin, että artistina oleminen on kaikkein tärkeintä. Ja siinä minun on oltava jatkuvasti paras. Suomen paras, superlatiivi kaiken aikaa. Sitä kautta sitten etäännyin itsestäni ja vähitellen myös ympärilläni olevista ihmisistä, Hakaniemi kertoo.

– Keväällä havahduin olevani taas keksimässä itsestäni mahdollisimman mielenkiintoisia, siistejä ja makeita puolia. Siis ilman, että tunsin itseäni. Enkä oikeastaan enää pitänytkään itsestäni. Tästä tuli sitten ihan fyysinen ahdistus, joka kohdistui kaikkeen. Oli vetäydyttävä kaikesta suojellakseen itseään.

Ja Hakaniemi vetäytyi. Hän katkaisi yhteyden sosiaalisen median kanaviinsa, lakkasi paitsi seuraamasta tykkäyksien määrää, myös päivittämästä mitään Instagramiin tai Facebookiin. Hän vaihtoi jopa puhelimekseen vanhanaikaisen Nokian, jolla ei edes päässyt nettiin.

– Olen taipuvainen vertailemaan itseäni muihin. Nyt siihen ei ollut enää mahdollisuutta.

VERTAILU on inhimillistä. Artistien keskinäisestä kilpailuasetelmasta ei kuitenkaan pahemmin puhuta. Iisa Pajula on puhunut. Hän on kertonut, miltä tuntuu, kun omien päivitysten tykkäysten määrää voi jatkuvasti verrata muiden artistien saamiin tykkäyksiin. Tai omiin suosituimpiin päivityksiin.

Ja kun aina löytyy joku suositumpi kuin uusin oma päivitys.

– En ole itsekään immuuni vertailulle tai kateudelle, vaikka olen ollut kuvioissa jo vuodesta 2005 ja tiedän, miten musiikkiala toimii, hän sanoo.

– Musiikkialalla on paljon piilotettua kateutta. Se johtuu lähinnä siitä, että jokainen artisti on loppujen lopuksi hyvin yksin kaikkien paineiden kanssa. Voi näyttää ulospäin, että on isot tiimit ja levy-yhtiöt tukena, mutta se on paljolti harhaa. Ajatellaan jotain nuorta tyyppiä, joka tempaistaan mukaan ja hänelle annetaan mittarit, joilla menestys mitataan: ”Tässä on sun striimimäärä nyt, ja on huono juttu, jos miljoonaa striimausta ei saavuteta.”

Pajula sanoo, että erityisesti nuorelta artistilta vaaditaan paljon.

– Ei riitä, että on ikäisekseen hyvä itsetunto. Pitää lisäksi olla todella hyvin balanssissa itsensä kanssa – eikä se ole helppoa kaikkien paineiden alla.

Artistiuran ohella Pajula työskentelee ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina.

– Terapiatyötä teen yhtenä päivänä viikossa. Se nivoutuu luontevasti luovaan työhön, kirjoittamiseen ja omaan artistiuraan. Terapiatyö myös auttaa luovaa työtä, Pajula sanoo.

Hänen asiakkaissaan on esiintyviä taiteilijoita.

– Uskon, että tuntemukseni musiikkialasta auttaa ymmärtämään heidän ongelmiaan.

Pajula on löytänyt tasapainon sen suhteen, miten määrittelee uransa. Aiemmin hän jossain määrin kärsi siitä, että on väliinputoaja: itsenäisenä artistina hänet luokitellaan indie-toimijaksi, biisintekijänä Pajulalle on kuitenkin ollut käyttöä hittihakuisten pop-tähtien taustaryhmissä.

Hänen tuorein albuminsa Amelia kertoo Atlantin ylitystä ensimmäisenä naislentäjänä yrittäneestä ja tuolla lennolla vuonna 1937 kadonneesta Amelia Earhartista. Se on kokonainen taideteos, johon Pajula äyskäröi kaiken, mitä on musiikissa tähän mennessä oppinut.

– Eikö tällainenkin ura ole mahdollinen? Että nelikymppisenä tekee musiikkia mahdollisimman kunnianhimoisesti, Pajula toteaa.

AHDISTUS YLLÄTTI Aleksanteri Hakaniemen, kun hän ei täyttänyt omia odotuksiaan. Niitä, jotka olivat muodostuneet sosiaalisen median tykkäyksiä ja suoratoistopalvelujen kuuntelumääriä ahkerasti seuraamalla – ja jatkuvalla vertailulla.

– Kun yksi biisi meni odotuksiani huonommin, romahdin. Ajattelin, että nyt kaikki paljastuu. Kaikki näkevät, että en oikeasti osaa mitään, hän kertoo.

Nyt Hakaniemi voi hyvin. Kun hän viime keväänä oli aikansa huilannut vapaana, hän sai luovuutensa takaisin. Uusia lauluja alkoi syntyä jopa hieman yllättäen.

– Kasvoin vanhasta ulos. Voin kuitenkin katsella kaikkea tekemääni ihan armollisestikin: jos tuo tekijä olisi ollut itsensä kanssa yhteydessä, siitä kaikesta voisi jopa pitää, hän hymähtää.

Iisa Pajulan omaelämäkerrallinen teos Itke, kirjoita, laula (Nemo) ja Aleksanteri Hakaniemen kappale Elokuu on juuri julkaistu.