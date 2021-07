Vuosikymmenten mysteeri on ratkennut – näin menevät Bruce Springsteenin Thunder Road -kappaleen sanat

Springsteenin manageri vahvisti klassikkokappaleen oikeat sanoitukset ja päätti fanien vuosikymmeniä kestäneen arvuuttelun.

Thunder Road -kappale avaa Bruce Springsteenin läpimurtoalbumi Born to Runin, ja sitä pidetään yhtenä muusikon parhaista lauluista. Klassikkokappaleen lyriikoiden yllä on kuitenkin leijunut yksi kysymys jo vuosikymmeniä. Springsteenin kuuntelijoita on mietityttänyt, mitä kappaleen päähenkilö Maryn mekko tekee laulun ensimmäisissä säkeissä.

Pomon fanit ovat olleet erimielisiä siitä, aaltoileeko (waves) vai keinahteleeko (sways) Maryn helma. Twitter-keskustelu sanoituksista on käynyt viime aikoina erityisen kuumana, ja Springsteenin lyriikkavaihtoehtoja on perusteltu monin eri tavoin.

Hulmuavien, huojuvien tai keinuvien helmojen salat on vihdoin saatu ratkaistua. The New Yorker julkaisi lauantaina artikkelin, jossa Springsteenin manageri Jon Landau kertoo, että oikea sana on sways.

– Niin hän sen kirjoitti alkuperäisissä vihoissaan, niin hän sen lauloi Born to Runilla vuonna 1975, niin hän on aina laulanut sen tuhansissa esityksissä, ja niin hän laulaa sen tälläkin hetkellä Broadwaylla, Landau kertoo The New Yorkerille.

Thunder Roadia pidetään yhtenä Bruce Springsteenin parhaista kappaleista.

Artikkelin mukaan Springsteenin verkkosivuilla ja laulukirjassa on käytetty sanaa aaltoilla, mutta muusikon muistelmateoksessa ja muutama vuosi sitten huutokaupatuissa muistiinpanoissa sana on keinahdella.

– Mahdolliset kirjoitusvirheet virallisissa Bruce-materiaaleissa tullaan korjaamaan. Sitä paitsi mekot eivät osaa aaltoilla, Landau kommentoi lehdelle.

Springsteenin verkkosivuilla lukee nyt, että Maryn mekko keinahtelee.