The Office -tähti sai viime hetkellä tylyt potkut uudesta komediasarjasta – oli jo pakannut matkalaukkunsa, kun puhelimeen kilahti ”pahin mahdollinen” uutinen

Ohjelman testiyleisöt pitivät Fischerin ja LeBlancin esittämää pariskuntaa epäuskottavana.

Katsojat eivät osanneet erottaa Jenna Fischeriä tämän aiemmasta roolista The Officen Pam Beeslynä.

The Office -hittisarjasta tunnettu Jenna Fischer paljastaa saaneensa potkut toisen tunnetun komedianäyttelijän, Matt LeBlancin, tähdittämästä sarjasta heti testikuvausten jälkeen. Aiheesta kirjoittaa muun muassa People.

Fischer kertoo Office Ladies -podcastissa, että hänen oli tarkoitus näytellä Frendeistä tutun Matt LeBlancin rinnalla avioparia Faija hoitaa -sarjassa.

Sarjan pilottijakson testiyleisöt eivät Fischerin mukaan lämmenneet ajatukselle, että Fischer ja LeBlanc näyttelisivät pariskuntaa.

Jenna Fischer näytteli The Officessa Pam Beeslyä. Matt LeBlanc tunnetaan Frendien Joey Tribbianina. The Office päättyi vuonna 2013, Frendit vuonna 2004.

Fischerin mukaan tähtinäyttelijät yhdistettiin yhä niin vahvasti heidän entisiin roolihahmoihinsa, että heitä ei haluttu nähdä yhdessä edes muissa rooleissa.

Matt LeBlanc tunnetaan erityisesti Frendien Joeyn roolista.

Faija hoitaa -ohjelman testiyleisön palaute oli jyrkkää, Fischer kertoo podcastissa The Office -kollegalleen Angela Kinseylle.

– En usko, että Pam menisi Joeyn kanssa naimisiin. Kemia näiden kahden välillä ei toimi, testiyleisön palaute kuului Fischerin mukaan.

Kinsey hämmästelee podcastissa, kuinka katsojat eivät osanneet erottaa näyttelijöitä heidän tunnetuimmista hahmoistaan. Fischer kuitenkin vakuuttaa, että asia oli juuri niin.

Jenna Fischer sai kuulla potkuista viime tingassa.

Fischer sai tietää potkuistaan pari päivää ennen kuin oli lähdössä markkinoimaan sarjaa New Yorkiin. Fischerin edustaja kertoi puhelimitse, että Fischerille on huonoja uutisia. Näyttelijä kysyi oitis, eikö sarja saanutkaan vihreää valoa.

– He sanoivat, että tämä on vielä pahempaa. Kysyin, että miten niin vielä pahempaa, ja he sanoivat että sarja tehdään, mutta ilman sinua, Fischer kertoo podcastissa.

– Ajattelin että vau, taidan purkaa matkalaukkuni, Fischer muistelee.

Vuonna 2016 alkaneeseen sarjaan palkattiin Fischerin sijaan sarjaan Liza Snyder. Faija hoitaa -sarjaa tehtiin neljä tuotantokautta. Keväällä 2020 uutisoitiin, ettei sarja enää jatku.